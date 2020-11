Město, které stojí a padá s hokejem. Seriál HBO vypráví o agresi a testosteronu

Ve švédské pětidílné minisérii Medvědín, kterou vyrobila skandinávská HBO a nyní je k vidění na té české, se vše točí kolem ledního hokeje. Přesto to není sportovní seriál. Drama o nezhojených křivdách, sociální nadřazenosti i vině a trestu poodhaluje temné stránky současné společnosti.

Adaptace stejnojmenného bestselleru dnes devětatřicetiletého Fredrika Backmana z roku 2016 se odehrává ve švédském zapadákově zvaném Medvědín, kam se ze zámoří vrací s rodinou bývalý hráč kanadsko-americké NHL Peter Andersson. V rodném městečku začne trénovat juniorský tým, do něhož zdejší obyvatelé vkládají obrovské naděje.

Pokud mladí Medvědi neuspějí v juniorském mistrovství, sponzoři přestanou zdejší hokej podporovat, zimní stadion se uzavře a situace města, kde stále ubývá práce, se bude dál zhoršovat. Pokud naopak mistrovský pohár získají, místní věří, že díky úspěchu se ode dna odrazí celý Medvědín.

Pod vedením nového trenéra, který ke svěřencům přistupuje tvrdě, ale férově, se týmu skutečně začne dařit. Jenže těsně před finálovým zápasem je nejtalentovanější hráč týmu Kevin Erdahl, kterého nekriticky zbožňuje celý Medvědín, obviněn ze závažného deliktu. V důsledku toho se vztahy ve zdánlivě poklidné maloměstské komuně agresivně vyhrotí.

V úvodní scéně prvního dílu záměrně rozmlžená kamera sleduje dvě postavy, které se brodí závějemi sněhu v lese. Jedna pronásleduje druhou a střílí po ní z dvouhlavňové zbraně. Tvůrci seriálu ale matou tělem stejně jako hokejový útočník při nájezdu na branku.

Navzdory tomuto prologu není Medvědín další skandinávské krimi typu Zločin nebo Most, jež jsou společně s filmovou trilogií Milénium nejznámějšími zástupci celosvětově populárního žánru severské detektivky.

V seriálu, který se poměrně věrně drží předlohy, nevystupují kriminalisté ani zvrácení vrazi, ale vcelku obyčejní lidé - mezi nimi i rodiče, kteří jsou kvůli dětem schopni zajít dál, než si sami dokážou představit. Napětí nepramení z hledání odpovědi na otázku, kdo, koho a proč hned v úvodu smrtelně ohrožuje brokovnicí, neboť to diváci vědí od konce první, respektive druhé epizody.

1:40 Všech pět epizod seriálu Medvědín už je k vidění na HBO GO. | Video: HBO

Minisérie zaujme postupným rozkrýváním událostí, jež následují po Kevinově činu, a tím, jaký dopad má jeho provinění na každodenní život obyvatel v městečku, kde se všichni dobře znají a kromě hokeje nemají nic než "jen tmu, zimu a nezaměstnanost". Jako když se hodí kámen do vody a na hladině se začnou šířit odstředivé kruhy, mladíkovo obvinění postihne řadu dalších lidí.

Důležité je právě prostředí maloměsta, do něhož je příběh zasazen a jehož nelehkou situaci spisovatel Fredrik Backman v knize vyjadřuje výmluvnou otázkou: "Když v lese zanikne město, ale nikdo se to nedozví, bude to někomu vadit?" Právě tento hokejový mikrokosmos se stává metaforou celé současné společnosti. Zdaleka nejen té švédské.

Tvůrci se přitom dotýkají - místy možná trochu modelově - několika aktuálně exponovaných témat. V hierarchizované komuně, již tvoří převážně lidé s patriarchálními názory, skandinávským původem a většinovou sexuální orientací, se důležitými aktéry postupně stávají dva mladí hokejisté, vymykající se svou jinakostí.

Jeden pochází z přistěhovalecké rodiny, druhý je homosexuál. Oba jsou postaveni před odlišná, ale složitá morální dilemata: o to komplikovanější, že hráči působí v kolektivu, kde je každá jinakost neodpustitelný handicap a v němž testosteron stříká nejen na ledové ploše či v hokejové kabině, ale také v diváckých ochozech a místních hospodách.

I tam se z kluziště toxicky přenáší nekontrolovaná agrese. Rodiče juniorských hokejistů, v některých případech nabuzení až fanaticky nesoudným fandovstvím, se mnohdy chovají - jak vystihuje jedna ze ženských postav příběhu - jako "malí kluci v tělech dospělých chlapů". V iluzorním "vyšším zájmu", jímž je vítězství za každou cenu, jsou někteří ochotni bagatelizovat či dokonce popírat výbuchy násilí na ledě i mimo něj.

Tvůrci seriálu neobviňují hokej jako takový - ten není příčinou, pouze katalyzátorem skrývaných animálních pudů. Žádná zbraň nikoho nezabije sama, vždy záleží na tom, kdo ji drží v ruce.

Medvědín nese mnohé typické prvky skandinávských dramat. Zaujme mrazivě chladnou atmosférou, umocněnou záběry zasněžené severské krajiny, přesně vybranou hudbou, a především syrovou realističností. Režisér Peter Grönlund autenticky rozehrává dynamické scény z hokejových utkání i teenagerských mejdanů, stejně jako komorní sekvence přibližující intimní dění za zavřenými dveřmi rodinných domů.

Charaktery většiny hlavních postav navíc nejsou černobíle zploštělé. Platí to nejen pro trenéra Petera, jehož v různých emocionálních polohách přesvědčivě hraje Ulf Stenberg, ale také pro juniorskou hvězdu Kevina. Oliver Dufåker ho neztělesňuje jen jako namyšleného krále střelců, jenž je zvyklý, že si může brát všechno, co si zamane, a obdivovatelky mu samy lezou do postele.

Vykresluje ho i jako dospívajícího mladíka, který je poznamenán jak vědomím, že na bedrech nese tíhu celého města, tak i odtažitým vztahem ze strany svého arogantního otce, ztvárněného Tobiasem Zilliacusem. Ten sám hokej hrál a z mládí má nevyřízené účty právě s novým trenérem svého syna. Generační střet i nevyhaslou nenávist obou dospělých podněcuje skutečnost, že se právě Peter pro Kevina stává takřka náhradním otcem.

Pozornost vzbuzuje i postava Peterovy patnáctileté dcery Mayi v citlivém podání začínající herečky Miriam Ingridové. Kamera často snímá její tvář, ze které lze - i bez vyřčených slov - jasně vyčíst, s jak složitými emocemi se v maskulinním světě musí vyrovnat dospívající dívka.

Minisérie Medvědín se z jiného úhlu pohledu zamýšlí nad podobným tématem jako zdařilý americký kriminální seriál Neuvěřitelná, který je v nabídce Netflixu. I švédská řada poukazuje na společenské předsudky, s nimiž bývá často nahlíženo na oběti sexuálního násilí. Ty jsou paradoxně stigmatizovány víc než ti, kteří se ho dopouštějí.