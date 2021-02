Unikátní staré fotky: Jezero Lago di Garda v době, kdy jeho část ještě byla naše

Foto: Library of Congress Prints and Photographs Division

Možná se to může zdát na první pohled neuvěřitelné, ale je to tak. Severní část oblíbeného Gardského jezera (Lago di Garda) ležela v roce 1900 na území stejného státního útvaru jako třeba Praha či Brno. Tedy v Rakousko-Uhersku. Unikátní kolorované fotografie z té doby ukazují, jak tehdy vypadala oblíbená turistická místa na břehu jezera.

Rakousko-uherské mocnářství mělo v době vzniku těchto fotografií před sebou už jen pár let existence. Snímky byly pořízeny zhruba v rozmezí let 1895 až 1900, Rakousko-Uhersko se rozpadlo v roce 1918. Jak ukazují snímky, jisté věci se ale nezměnily. Už v té době byly obce a města na březích Gardského jezera oblíbenými letovisky a platí to dodnes.

Na přelomu 19. a 20. století byla fotografie ještě v plenkách a fotilo se v drtivé většině jen černobíle. Ale už tou dobou vznikaly i velice zajímavé barevné snímky. Například technikou takzvaného fotochromu, kdy se původně černobílé fotografie ručně kolorují. Právě tak vznikly i snímky z okolí Gardského jezera v naší fotogalerii.

V době, kdy se rodilo 20. století, byly fotochromy velmi oblíbené u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada záběrů, které zachycují mnohé evropské i světové pamětihodnosti té doby.

Významným producentem pohlednic bývala americká společnost Detroit Publishing Company. Nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv, čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu. Právě odtud pochází snímky ve fotogalerii, které mohou posloužit i jako dávný fotoprůvodce okolím Gardského jezera.