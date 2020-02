Dávný fotoprůvodce Římem. Jak vypadalo před 120 lety Koloseum či fontána di Trevi?

Je to téměř neuvěřitelné, ale skutečně existují. Barevné snímky největších turistických lákadel v Římě staré více než 120 let. Vznikly v letech 1890 až 1900, tedy době, kdy Česko patřilo do rakousko-uherské monarchie a velkou vědou byla dokonce i černobílá fotografie. Pojďte se projít Římem našich pradědů.

Staré snímky pořízené metodou fotochromu i dnes udivují kvalitou fotografického řemesla a precizní kompozicí. Fotochrom je technika, díky které vznikají kolorované obrázky z černobílého negativu. V době, kdy se rodilo dvacáté století, byl tento tiskový postup velmi oblíbený u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada fotografií, které zachycují mnohé evropské i světové pamětihodnosti té doby. Významným producentem pohlednic byla americká společnost Detroit Publishing Company, která nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv, čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu. Fotografie Říma, které jsou součástí této kolekce, dobře ukazují ty nejvýznamnější památky a jejich podobu před 120 lety. Staly se tak svérázným fotoprůvodcem po italské metropoli. Je z nich patrné, že některé části města se za tu dobu příliš nezměnily, jiné však prošly poměrně velkou proměnou. Změny se však netýkají samotných památných budov, ale spíše jejich okolí.