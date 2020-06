Dávný fotoprůvodce Rakouskem. Vzácné barevné snímky z dob císaře pána

Byla to doba, kdy českým zemím vládl rakousko-uherský mocnář František Josef I. a fotografovalo se velkými měchovými aparáty na skleněné desky. Přesto už tehdy vznikaly působivé fotografie turistických lokalit po celém světě. A jelikož se používaly na pohlednice, byly už na začátku století barevné (i když se kolorovaly ručně). Pojďte se podívat na fotoprůvodce Rakouskem z doby našich pradědů.

Rakousko patří z pohledu českých turistů tradičně mezi nejoblíbenější země a bude to tak i letos v létě. Alpská krajina, romantické přírodní scenérie i řada úžasných památek turistům umožňují cítit se, jako by se alespoň na okamžik přesunuli do minulosti, kdy svět ještě nebyl tak přetechnizovaný a uspěchaný jako dnes.

Jenže je to jen pocit. Existují však unikátní fotografie, které ukazují, jak to v Rakousku skutečně vypadalo před sto až sto dvaceti lety. A navíc jsou dokonce barevné.

Staré snímky pořízené metodou fotochromu i dnes udivují kvalitou fotografického řemesla a precizní kompozicí. Fotochrom je technika, díky které vznikají kolorované obrázky z černobílého negativu. V době, kdy se rodilo dvacáté století, byl tento tiskový postup velmi oblíbený u výrobců pohlednic, proto se také dochovala řada fotografií, které zachycují mnohé evropské i světové pamětihodnosti té doby.

Významným producentem pohlednic byla americká společnost Detroit Publishing Company, která nashromáždila pozoruhodně obsáhlý archiv, čítající několik tisíc fotochromů z nejrůznějších koutů světa. Nyní tento archiv patří do sbírek knihovny amerického Kongresu.

Fotografie rakouských krajin a měst, které jsou součástí této kolekce, dobře ukazují podobu této alpské země před 120 lety. Pozoruhodné je, že některá místa se za tu dobu příliš nezměnila (například pohled na Hallstatt, zařazený na Seznam světového dědictví UNESCO, je pořád stejný). Jiná však postihla dramatická proměna - patří k nim třeba kdysi mohutný ledovec Pasterze, který z velké části roztál.

Snímky z archivu fotochromových tisků jsme doplnili záběry pořízenými na ručně kolorovaných skleněných pozitivech, které se v té době používaly k promítání. Pořídili je fotografové v rozmezí let 1910 až 1930, a jsou tedy o něco mladší než fotochromy, které pocházejí většinou z let 1890 až 1900.