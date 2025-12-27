Žaloby a hrozba odebrání licence. Nova měla kvůli jednomu pořadu z devadesátek trable

Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám.
Novinky o pořadech, odpovědi na otázky diváků, ale i řešení osobních sporů a projevování politických názorů. Vladimír Železný kvůli svému pořadu Volejte řediteli, který se vysílal na Nově v 90. letech a na přelomu nového tisíciletí, čelil několika žalobám. Proč chtěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Nově odebrat licenci? A kdo se snažil před pár lety formát pořadu znovu vzkřísit?
„Dobré poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte.“ Těmito slovy před více než 20 lety zahajoval tehdejší ředitel televize Nova svůj polední pořad Volejte řediteli. Jan Železný v něm mluvil o novinkách v televizi a odpovídal na otázky diváků.
I když Volejte řediteli působilo dojmem, že diváci zavolají a jejich dotaz je hned zodpovězen, realita byla jiná. Šlo o předem nacvičené scénky. Všechny otázky a odpovědi měl Železný k dispozici už před tím, než se šlo natáčet.
Ředitel televize v pořadu často řešil i osobní spory a projevoval své politické názory. Za jeho výroky ve Volejte řediteli televize Nova i on sám čelili několika žalobám.
Některá Železného tvrzení vadila i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, která kvůli tomu chtěla Nově odebrat licenci. Nelíbilo se jí, že ředitel Novy využívá televize k řešení svých sporů s Českou nezávislou televizní společností.
Pořad skončil po necelých deseti letech v roce 2003, kdy Železný z Novy odešel. Televize ho pak nahradila podobným formátem Volejte Novu. Železný se však také nevzdal. Svůj formát se pod novým názvem Volejte Železnému snažil obnovit na televizi Barrandov, které roku 2013 šéfoval. Po pěti měsících ale ve funkci ředitele skončil a tím zanikl i jeho pořad.
Naposledy se formát snažil v roce 2019 obnovit Jaromír Soukup, který v prime timu uvedl pořad Volejte a pište šéfovi. Ten ale po roce vysílání zanikl a na televizní obrazovky se už nevrátil.