Pomáháte, nebo škodíte? Pravda o záchraně volně žijících zvířat vás možná překvapí

Záchrana zvířat není vždy tím, čím se zdá. V makovské stanici denně řeší dilemata, kdy pomoci a kdy naopak nechat přírodu jednat. „Je důležité, aby lidé věděli, co zachraňovat, a co naopak nechat být,“ říká hajný Libor Šejna. V reportáži můžete nahlédnout do zákulisí stanice a podívat se, jak vypadá každodenní péče o zraněná zvířata i rozhodování, která často nemají jednoduché řešení.
Stanice na Písecku funguje už více než 35 let a ročně jí projde přibližně tisíc živočichů, nejčastěji ptáků. Zatímco část z nich se po ošetření vrací zpět do volné přírody, jiní v Makově zůstávají natrvalo. Klíčovou součástí práce tu ale není jen samotná péče, nýbrž i osvěta – vysvětlování, proč některé zásahy lidí mohou přírodě spíš uškodit než pomoci.
Právě na konkrétních příkladech z praxe ukazuje makovský tým, že dobře míněná „záchrana“ mláďat nebo kořisti predátorů často narušuje přirozené procesy. Jak zdůrazňuje makovský hajný Šejna, člověk by měl přírodu především pozorovat a zasahovat jen tehdy, když je to skutečně nutné.
