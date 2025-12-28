Místo slunce v duši odvážný krok. Zákopčaník se pomstil komediantům v přímém přenosu

„Příjemný večer a slunce v duši.“ Právě touto frází se na přelomu milénia proslavil zesnulý meteorolog Ján Zákopčaník. Moderátor se stal několikrát terčem tehdejšího satirického pořadu Česká soda. Po jedné scénce se s komedianty vypořádal velmi odvážným krokem. Podívejte se na další díl pořadu Zpátečka.
Zákopčaník, který moderoval Předpověď počasí v České televizi skoro deset let, se v roce 1994 autorům České sody rozhodl pomstít. Nechal si živě při moderování počasí na obrazovku promítnout tři prasata a prohlásil: „Hluboce mne urazili tito pánové - Čtvrtníček, Šteindler a Vávra.“
Česká televize ale pro moderátorovu pomstu neměla pochopení. Meteorolog dostal pokutu a několikadenní zákaz vystupování v televizi. Adresáti vendety měli opačný názor. „My jsme se s Milanem za něj postavili, protože kdo na to má koule si v hlavním vysílacím čase vyřizovat účty,“ řekl před třemi lety Petr Čtvrtníček v publicistickém pořadu Seriálové návraty.
Čtvrtníček, Šteindler a Vávra si ze Zákopčaníka stříleli opakovaně. V jedné scénce z roku 1998 autoři odkazovali na eroticko-meteorologický pořad televize Nova Počasíčko, kdy hlavu moderátora ve fotomontáži přidělali k nahému mužskému tělu.
Zákopčaník se ani v tomto případě nesmál. „Lidé na ulici se mě ptají, jak je možné, že jsem něco takového mohl udělat a kolik mi za to zaplatili. Někteří vůbec nepochopili, že šlo o montáž. Znemožnili mě před mými vlastními dětmi. Jak jim to mám vysvětlit,“ zlobil se tehdy pro deník Blesk.