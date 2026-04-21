V den svých jednadvacátých narozenin slíbila čerstvě korunovaná královna Alžběta II., že svůj život zasvětí službě lidu. Psal se rok 1947 a svému závazku tato neobyčejně silná a inspirativní žena dostála. Až do svých posledních dní se královských povinností nezřekla. V úterý by oslavila sté narozeniny a Buckinghamský palác k výjimečné příležitosti zveřejnil dojemné video.
Pro britskou historii představuje královna Alžběta II. zcela mimořádný úkaz. Byla nejdéle žijícím a nejdéle vládnoucím panovníkem, na trůnu totiž strávila celých sedm desítek let. Po celou dobu své vlády zůstávala aktivní, a to i v pokročilém věku. Během své vlády spolu s Británií prožila mnoho turbulentních změn, které se dotkly nejen její vlasti, ale celé lidské společnosti.
Když v roce 2022 zemřela v požehnaném věku 96 let, většina Britů nikoho jiného na trůnu ani nezažila. S jejím odchodem proto pro Británii skončila celá jedna éra dějin. V Evropě překonal délku její vlády pouze francouzský král Ludvík XIV., přezdívaný „král Slunce,“ který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy víc jak 72 let.
Když se Alžběta narodila, nikdo nepočítal s tím, že by někdy usedla na trůn. Její otec Albert, vévoda z Yorku, byl totiž až druhým v následnické linii. V prosinci 1936 však abdikoval jeho bratr Edward VIII., aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. Z prvorozené Alžběty se tak rázem stala následnice trůnu.
Královna s tváří holčičky
Zpráva o smrti otce a tudíž i okamžiku, kdy se bude muset chopit vlády, ji zastihla během pobytu v Keni, kam se se svým manželem Philipem vydala místo nemocného krále. Okamžitě poté se ale dvojice musela vrátit domů.
„Vypadá jako holčička a stala se královnou,“ psal tehdy britský tisk o osudové chvíli. Korunovace Alžběty ve Westminsterském opatství v červnu 1953 se stala první korunovací, kterou v přímém přenosu vysílala televize.
Přestože byla svému náročnému úkolu naprosto bez výjimky oddaná a roli královny brala vážně, měla také svou lidskou stránku, které si na ní Britové velice cenili. Alžběta II. byla pověstná svým smyslem pro humor, kterým překvapovala mnohé, stejně jako pevným stiskem ruky. Milovala psy a koně, ráda jezdila na vyjížďky krajinou. Potrpěla si také na elegantní módu a její styl dodnes inspiruje řadu žen, které se profesně pohybují ve formálním prostředí.
Svět si Alžbětu II. pamatuje jako velice pracovitou ženu, která si ani ve věku seniorky dvakrát rozmýšlela, zda si může dovolit odpočinek. Své poslední dny trávila na milovaném skotském zámku Balmoralu, rozhodně tam ale nezahálela. Ještě 6. září roku 2022 tak jmenovala novou premiérku Liz Trussovou. Další den ale odložila schůzku se svými poradci z takzvané královské rady, protože lékaři jí doporučili odpočinek. Jen o den později zemřela.
Zdroje: ČTK, The Royal Family