„Nejlepší záběr v dějinách televize.“ Výstup historika z roku 1977 stále budí vášně

"Nezáleží na tom, kolikrát to vidím, pořád je to stejně úžasné," komentoval například záběr jeden z uživatelů sociální sítě X.

Michaela Lišková
„Nejlepší záběr v televizní historii.“ Takové popisky se pojí k výstupu historika vědy Jamese Burka v roce 1977 v dokumentárním seriálu BBC Connections. Video, kdy historik prochází kolem rakety, která do vesmíru vynesla vesmírnou sondu Voyager 2, dodnes obdivují desítky tisíc lidí.

Pětačtyřicet let staré video lidé stále sdílejí i dnes. „Nezáleží na tom, kolikrát to vidím, pořád je to stejně úžasné,“ komentoval například záběr jeden z uživatelů sociální sítě X. „Tohle jsem nikdy neviděl. Naprosto výjimečné,“ přidal se další komentující.

James Burke, kterému je dnes 89 let, vytvořil dechberoucí záběr díky skvělému načasování s přesností na sekundy. Navíc nešlo o reportáž trvající jen pár minut.

Celému výstupu předcházelo bezmála hodinové povídání o všem možném – kreditních kartách, rytířském brnění až po raketu, která dostala člověka na Měsíc. 

Tak totiž tehdy vypadala typická epizoda seriálu Connections vysílaného v britské televizi BBC, který monitoroval nejdůležitější a nejpřekvapivější události ve vývoji vědy a techniky. 

