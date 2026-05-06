Na první pohled může připomínat optický klam nebo upravenou fotografii. Přesto jde o reálný úkaz, který se na obloze objevuje jen výjimečně a za přesně daných podmínek. Barevná hra světla v oblacích dokáže překvapit i zkušené pozorovatele. Kde se bere a proč ho většina lidí nikdy na vlastní oči nespatří?
Na indonéském ostrově Jáva, nedaleko města Jonggol na okraji Jakarty, se na začátku května odehrála podívaná, která přitáhla pozornost místních i meteorologů. Na hraně bouřkového mraku se objevila jemná oblačnost zbarvená do výrazných duhových odstínů. Tento jev, který bývá neformálně označován jako „duhový mrak“, patří mezi méně časté atmosférické úkazy, přestože jeho princip je dobře známý.
Ve skutečnosti jde o takzvanou irizaci oblaků – optický efekt vznikající při průchodu slunečního světla velmi tenkou vrstvou oblačnosti. Světlo se na drobných částečkách vody nebo ledových krystalech ohýbá a rozkládá do barevného spektra. Výsledkem je jemná, ale často velmi sytá barevná kresba, která může připomínat duhu rozprostřenou přímo v oblaku.
Aby byl tento efekt viditelný, musí se sejít několik poměrně specifických podmínek. Oblak musí být dostatečně tenký a zároveň tvořený kapkami nebo krystalky podobné velikosti. Právě tato relativní uniformita umožňuje, aby se světlo rozkládalo rovnoměrně a vytvářelo souvislé barevné přechody. Nejčastěji se irizace objevuje u oblaků typu altocumulus nebo cirrocumulus, případně u čočkovitých oblaků lenticularis, které vznikají například nad horskými oblastmi.
Důležitou roli hraje také poloha Slunce. Barevný efekt se obvykle objevuje v jeho blízkosti, často částečně zakrytého silnější vrstvou oblačnosti. Právě tato kombinace umožňuje, aby světlo nebylo příliš ostré a mohlo se na jemné oblačné vrstvě dostatečně projevit. V tropických oblastech, jako je Indonésie, se navíc irizace může objevit i na vrcholcích mohutných bouřkových mraků typu cumulonimbus, zejména po dešti, kdy jsou v atmosféře vhodné podmínky pro vznik drobných kapek.
V Evropě se objeví jen výjimečně
Přestože se může zdát, že jde o relativně běžný jev, opak je pravdou. Výrazná a dobře viditelná irizace je spíše otázkou náhody a správného okamžiku. V mnoha případech je efekt natolik subtilní, že si ho lidé ani nevšimnou, nebo ho přisuzují jiným optickým klamům.
Ve střední Evropě, včetně Česka, se tento úkaz objevuje jen zřídka. Podmínky pro jeho vznik zde nejsou tak příznivé jako v oblastech s vyšší vlhkostí nebo specifickou dynamikou atmosféry. O něco častěji ho lze pozorovat například v horských oblastech nebo v blízkosti oceánu, kde se vhodné typy oblačnosti tvoří častěji. Ani tam ale není zaručeno, že se barevný efekt projeví v plné intenzitě.
Zdroj: AP, The Economic Times