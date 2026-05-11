Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout

První téma pondělního podcastu Politická šikana se nabízelo samo vzhledem k tomu, jaké výtržnosti se odehrály na stadionu Slavie v Praze. Navíc jeden ze spoluautorů podcastu Vratislav Dostál byl na utkání se svým dvanáctiletým synem a sledoval výbuch emocí a agrese z nevelké vzdálenosti. A agrese se dá čekat také na protestech proti návštěvě sudetských Němců v Brně. Také o tom se v podcastu mluví.
Novinář Vratislav Dostál chodí se synem na fotbal často, a to nejen v rodném Brně, ale například také na pražskou Slavii. Nechyběli v Edenu ani tuto sobotu, kdy sledovali řádění tzv. fanoušků těsně před koncem derby se Spartou Praha.
„Bylo to strašné především pro lidi, kteří tam byli ve stejné roli jako já, tedy se svými dětmi, protože děti to prožívají se šílenou emocí. Kluk nemohl ještě ve dvě hodiny v noci usnout. Byl z toho tak v šoku, co se tam dělo, že jeho mozek to nebyl schopný vůbec vstřebat a pochopit,“ popsal Dostál.
Radek Bartoníček v podcastu upozorňoval, že agrese na stadionech se netýká pouze Slavie, připomněl například nedávné nepřístojné chování fanoušků Bohemians Praha nebo policejní manévry v případě některých rizikových utkání. „Nedávno jsem byl v Ostravě, kam přijeli fanoušci Plzně. Už od vlaku byli kolem nich těžkooděnci, kteří dohlíželi na to, aby fanoušci nastoupili do speciálního autobusu, který je odvezl z vlakového nádraží na fotbal a potom zase zpět. A podobně to probíhá na řadě jiných utkání,“ uvedl Bartoníček.
Druhou část Politické šikany věnovala trojice novinářů sjezdu sudetských Němců plánovanému za necelých 14 dní v Brně a s tím souvisejícímu pochodu smíření. Už teď je přitom jasné, že vše budou doprovázet demonstrace, ke kterým vyzývají i někteří politici vládní koalice. Podle Vratislava Dostála nese za tento přístup koalice naprosto jednoznačně odpovědnost premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Andrej Babiš opět ustoupil svému menšímu koaličnímu partnerovi,“ řekl Dostál.
Radek Bartoníček s Dostálem částečně souhlasí, zároveň ale uvedl několik námitek vůči organizátorům brněnské akce smíření. „V části české společnosti přetrvává nedůvěra k Němcům, lidé mohou těžko zapomenout na to, kolik Čechů bylo zavražděno nacisty, kolik lidí bylo postiženo dalšími způsoby. Snaha o smíření je sympatická, má moji podporu, ale přece jen česká společnost měla být na podobnou akci více a déle připravována,“ tvrdí Bartoníček, podle něhož má Babiš ještě pořád šanci uklidnit emoce a vyzvat své voliče a celkově občany, aby se mírnili.