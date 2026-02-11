Přeskočit na obsah
11. 2. Božena
Sedm hodin, které změnily vesmír. Astronomové zachytili rekordní explozi, pro kterou nemají vysvětlení

Neobvykle dlouhé gama záblesky vyžadují jiné vysvětlení, než klasické GRB - tedy výbuchy nejvyšší třídy kosmických explozí. Tato animace znázorňuje jeden z navrhovaných scénářů pro GRB 250702B - sloučení černé díry o hmotnosti hvězdy s jejím hvězdným společníkem.

Linda Veselá

Astronomové zaznamenali nejdelší gamma záblesk, jaký kdy byl ve vesmíru pozorován. Výbuch, označený GRB 250702B, trval neuvěřitelných sedm hodin a podle vědců může ukazovat na zcela nový typ hvězdné exploze. Domnívají se, že událost pravděpodobně způsobila černá díra, která pohltila hvězdu. Nyní přibližují teorie, jak k tomu mohlo dojít.

V létě 2025 astronomové zaznamenali mimořádný kosmický jev, který přepsal dosavadní znalosti o výbuších ve vesmíru. Šlo o takzvaný „gamma-ray burst“ (GRB), tedy výbuch nejvyšší třídy kosmických explozí. Netrval několik sekund nebo minut, jak je obvyklé, ale pokračoval celých sedm hodin - neboli 25 tisíc sekund. Dostal označení GRB 250702B a podle vědců může označovat nový typ hvězdné exploze.

„Počáteční vlna gama záření trvala alespoň sedm hodin, téměř dvakrát déle než dosavadní rekord, a kromě toho jsme zaznamenali další neobvyklé věci,“ uvedla k objevu před několika dny Eliza Neightsová z univerzity George Washingtona a NASA. „Byla jsem právě ve službě, když přístroj zaznamenal velmi neobvyklý vzorec: tři gama záblesky, které se zdály vycházet ze stejného místa na obloze. Je to bezpochyby výbuch, jaký jsme během posledních padesáti let neviděli.“

Jak se detekují gamma záblesky

GRB jsou velmi intenzivní zdroje vysoce energetického záření, které vědci zaznamenávají na Zemi formou gama paprsků. Objevují se v průměrně jen jednou denně a mohou být kdekoliv na obloze, nejbližší známý výbuch byl vzdálený více než 100 milionů světelných let.

Záblesk GRB 250702B zaznamenala NASA a během tří hodin i několik dalších přístrojů včetně Mezinárodní vesmírné stanice. „Výbuch trval tak dlouho, že žádný jednotlivý detektor v kosmu ho nebyl schopen zaznamenat kompletně,“ vysvětluje Eric Burns, astrofyzik z Louisiana State University. „Pouze kombinace více přístrojů na různých sondách nám umožnila pochopit tento jev.“

Výbuch v daleké galaxii

Přesné určení polohy výbuchu přišlo 3. července, kdy Swiftův rentgenový teleskop zachytil signál v souhvězdí Štítu, poblíž husté oblasti Mléčné dráhy. Další pozorování ukázala, že se jedná o vzdálenou galaxii. Záblesk zasáhl mračno prachu, což vědcům přineslo důkazy o jeho vzdálenosti a intenzitě.

Vesmírný dalekohled Jamese Webba nabídl astronomům nejjasnější pohled na hostitelskou galaxii GRB 250702B, kterou vidíme z boku a která se nachází v hustě osídleném poli hvězd v centrální rovině naší Mléčné dráhy. Na přiblíženém výřezu ukazují značky přesnou polohu výbuchu poblíž horního okraje tmavé prachové pásky galaxie.
Vesmírný dalekohled Jamese Webba nabídl astronomům nejjasnější pohled na hostitelskou galaxii GRB 250702B, kterou vidíme z boku a která se nachází v hustě osídleném poli hvězd v centrální rovině naší Mléčné dráhy. Na přiblíženém výřezu ukazují značky přesnou polohu výbuchu poblíž horního okraje tmavé prachové pásky galaxie.Foto: NASA, ESA, CSA, H. Sears (Rutgers). Image Processing: A. Pagan (STScI)

Podle Benjamina Gompertze z univerzity v anglickém Birminghamu byla explozivní energie srovnatelná s energii tisíce Sluncí zářících po dobu 10 miliard let. Galaxie, kde k výbuchu došlo, je vzdálena tak, že světlo z GRB k nám začalo cestovat před asi osmi miliardami let, tedy dlouho před vznikem Sluneční soustavy.

Neobvyklý mechanismus

Standardní modely GRB, založené na kolapsu masivní hvězdy nebo sloučení neutronových hvězd, nedokáží vysvětlit extrémní délku výbuchu. „Délka trvání GRB 250702B nemůže být vysvětlena známými mechanismy vzniku gama záblesků - vyžaduje zcela nový fyzikální model,“ uvedla Neights.

Vědci proto zvažují dva nové možné scénáře. První počítá se středně těžkou černou dírou o hmotnosti několika tisíc Sluncí, která by roztrhala hvězdu, jež se k ní příliš přiblížila, a pohltila ji. Druhý scénář zahrnuje malou černou díru o hmotnosti přibližně tří Sluncí, která obíhá okolo hvězdy, jež ztratila svou vodíkovou atmosféru a zůstalo z ní jen husté heliové jádro; černá díra tuto hvězdu rychle pohltí.

„Tento model předpovídá, že černá díra hvězdu doslova zhltne zevnitř a uvolněná energie může vyvolat supernovu, která se ovšem nacházela za velkým množstvím prachu, takže i Webbův teleskop ji nezachytil,“ vysvětluje Huei Sears z Rutgers University.

Video: NASA/LSU/Brian Monroe

Zdroj: BBC Sky and Night Magazine, NASA


