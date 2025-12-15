VIDEO: Parašutista unikl smrti. Záložní padák se mu zachytil o letadlo, pomohl až nůž

Dramatický záznam ukazuje, jak se padák parašutisty zachytil o ocas letadla a nechal ho viset tisíce metrů nad zemí. Incident se stal v Austrálii během kaskadérského seskoku. Naštěstí se skokanovi povedlo padák odříznout a přistát. Rovněž pilot letadla se ve zdraví dostal na zem.
Australský Úřad pro bezpečnost dopravy zveřejnil záběry z neobvyklé události při parašutistickém letu. Během seskoku ve výšce 4500 metrů došlo k nebezpečné nehodě, která zasáhla skupinu 17 parašutistů. Incident započal ve dveřích letadla, kde se jednomu z mužů nešťastně zachytilo táhlo záložního padáku o konstrukci stroje. Náhlé otevření vrchlíku parašutistu prudce vytrhlo ven a zároveň s sebou do hloubky strhlo i kolegu kameramana, který seděl v jeho těsné blízkosti.
K nebezpečné situaci došlo v září nad australským státem Queensland. Z vyšetřovací zprávy Australského úřadu pro bezpečnost dopravy vyplývá, že parašutista se z vážného ohrožení dostal díky použití speciálního nože. Na zemi pak skončil jen s lehkými poraněními.
Zdroj: ATSB