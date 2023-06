V sedmadvaceti má pět dětí. Kariéra, proč? Velké věci se nesmí odkládat, říká Martina

Vyrůstala jako jedináček v neúplné rodině a s matkou nikdy neměla vřelý vztah. Možná i proto vždycky toužila mít hodně dětí. Momentálně jich sedmadvacetiletá Martina vychovává hned pět a neodkládat rodičovství na později považuje ze nejlepší rozhodnutí v životě. V podcastu Co z tebe bude?! prozrazuje, jestli se nebála, že s manželem tolik potomků neuživí, i jestli na mateřské nezatoužila po změně.

Martina neměla ještě ani po maturitě, když se vdávala. Ve dvaceti se jí narodil nejstarší syn Jan, rok a půl poté přišel na svět Augustin a postupně k nim s podobnými časovými odstupy přibyli ještě Kristián, Alžběta a Matyáš. "Původně jsem chtěla jít na medicínu a pak ideálně vyjet někam do Afriky s Lékaři bez hranic. To mi ale nevyšlo, protože jsem v sedmnácti poznala manžela. Věděla jsem, že je to ten pravý a že si tuhle příležitost nechci nechat utéct. Po třeťáku jsem otěhotněla, takže jsem musela školu přerušit a maturitu jsem si dodělávala až se dvěma dětmi a třetím v bříšku," popisuje pětinásobná matka.

Svého rozhodnutí zpětně nelituje. "Všichni lékaři potvrzují, že jsem rodila v nejlepším věku. Nebyl důvod, abych honila kariéru. Velké životní kroky by se neměly odkládat," zdůrazňuje Martina. Nepopírá přitom, že se v roli matky občas cítila zoufalá. Po prvním porodu čelila zdravotním komplikacím a nemohla kojit, po druhém si zase připadala izolovaná a osamělá. "Po třetím dítěti se to ale zlomilo. Přestala jsem spoustu zbytečných věcí hrotit a pochopila jsem, že všechno nemusí být perfektní, že nemusí být vždycky navařeno, uklizeno a podobně. Když mě někdy přepadne splín z toho, že něco nestíhám, můj muž mi připomene, že hlavní je, jestli mám děti ráda," vyzdvihuje Martina.

Zdůrazňuje, že v domácnosti rozhodně není na všechno sama. Manžel jí pomáhá například s vařením, a když si Martina potřebuje od dětí odpočinout, pohlídá je, aby si mohla vyčistit hlavu třeba na víkendovém pobytu v zahraničí. "Nikdy mě nenutil, abych byla domácí puťka. Je hodně velkorysý, a právě proto nám vztah přes občasné krize stále funguje," dodává. S partnerem o dvanáct let starším ji spojuje jak křesťanská víra, tak to, že oba vyrůstali bez sourozenců. "Vždycky jsme toužili mít víc dětí i za cenu, že si budeme muset ukrojit něco ze svého životního standardu. Nechtěli jsme být sobci a žít jenom pro sebe," říká Martina.

Její manžel pracuje jako učitel a uživit sedmičlennou rodinu tak pro něj není snadné. Martina připouští, že si musí dobře rozmýšlet, co si mohou dovolit, a v některých věcech se musí uskromnit, což ale podle ní v dnešní konzumní době není na škodu. Zároveň nedávno začala taky učit na základní škole a aby toho nebylo málo, pustila se do dálkového studia pedagogické fakulty. "Měla jsem jednu mateřskou za druhou, sedm let jsem zůstávala doma a postupně mi to začalo připadat jednotvárné. Nešlo mi o kariéru, chtěla jsem pořád trávit co nejvíc času s dětmi, jenom jsem potřebovala občas změnit prostředí," vysvětluje Martina.

Mrzí ji, že v době, kdy si většina rodičů pořizuje nanejvýš dva potomky, často čelí předsudkům. "Kdykoli s celou rodinou vyrazíme na nákup, do zoo nebo kamkoli jinam, stane se nám, že se po nás lidi minimálně otáčí. Vidíme, jak si nějaký pán začne počítat, kolik nás je, a vyděsí se. Nebo mě zastaví úplně cizí paní, aby se zeptala, kolik mi je, jestli jsou opravdu všechny ty děti moje a jestli je mám s jedním mužem. Na Pražském hradě si nás dokonce jednou nějací Němci fotili. Někdy už mě unavuje všem okolo neustále něco vysvětlovat, protože to přece vůbec není jejich věc," svěřuje se Martina v podcastu. Rozhovor najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.