včera

S Čechy se za poslední roky udála velká proměna. Místo nadávání v hospodě u piva začínají brát péči o věci veřejné do svých rukou. V úsilí vylepšit místo, kde žijí, dobrovolně dřou stovky hodin a spojují se sousedi napříč generacemi. Podívejte se, jak se to povedlo obyvatelům pěti obcí s podporou Nadace Via v rámci programu Místo, kde žijeme.

autor: hrz