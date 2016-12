Skaut z Brna získal cenu od švédského krále. Mlýn v Moravském krasu obdivují skauti z celého světa

20. 12. 2016

Na počátku příběhu byla obrovská ruina Kaprálova mlýna v údolí Říčky nedaleko Ochoze u Brna v Moravském krasu. Na konci je ocenění českého skauta z rukou samotného švédského krále Karla XVI. Gustava za přínos k ochraně životního prostředí. Ceremoniálu koncem listopadu v Rijádu byla osobně přítomna také saúdská princezna.

Brněnští skauti měli smělý plán přebudovat za socialismu zpustlý rozlehlý areál Kaprálova mlýna v Moravském krasu ve skautskou základnu a středisko ekologické výchovy. Mohlo se to zdát jako moc velké sousto, nicméně i díky tisícům hodin dobrovolnických prací se podařilo objekt otevřít v září 2012.

Od té doby se mu skvěle daří. Kaprálův mlýn má ekologicky šetrný provoz, poskytuje vzdělávací programy pro školy i neziskové organizace.

Nečekáme, až něco dostaneme

Navíc je ekonomicky soběstačný, a funguje tak jako sociální podnik. Spolupracuje se třemi univerzitami i se světovým skautským hnutím.

„Na rozdíl od řady jiných neziskovek netrpíme existenční nejistotou, že bez dotací nemůžeme fungovat a naplňovat své poslání. Nečekáme, až něco dostaneme, ale vyděláváme si na svoji činnost sami. Z hlediska společnosti děláme zadarmo službu, na kterou jiné instituce potřebují finance z veřejných rozpočtů,“ zdůrazňuje Michal Medek.

Za čtyři roky provozu už si Kaprálův mlýn zvládl vydobýt renomé v tuzemsku i zahraničí. Na světovém setkání skautů (jamboree) v Japonsku vloni zajišťoval ekologické programy a letos v květnu zde probíhal celosvětový skautský seminář o ekologické výchově. Ten se pravidelně koná jednou za tři roky a Češi z Brněnska uspěli v konkurenci tří kontinentů.

O příběhu se dozvědělo ústředí Světové skautské organizace v Kuala Lumpur a projekt rekonstrukce ruiny do podoby ekologické základny se mu líbil. Doporučil ho Světové skautské nadaci a její ocenění předával král Karel XVI. Gustav, sám skaut, při své návštěvě Rijádu.

Ze 40 milionů skautů mohli jen tři ke králi a princezně. Včetně Michala

Z třiadvaceti oceněných ze šestnácti zemí byl Michal vybrán mezi tři, kteří mohli své projekty osobně představit králi Gustavovi. „Setkání bylo milé. Král se ke skautskému hnutí hlásí, sám si skautskou výchovou prošel. Princezna Samma se zase podílí na projektech realizovaných místní skautskou organizací, takže nic formálního,“ vzpomíná na předávání cen.

Jen pro doplnění – na začátku se vybírá z prací čtyřiceti milionů skautů z 216 zemí. Skautský program Messengers of Peace se snaží inspirovat mladé lidi po celém světě, aby se zapojovali do společensky prospěšných aktivit. Na webu Světové organizace skautského hnutí každý rok přibývají stovky takových projektů. Ocenění Messengers of Peace však získá jen několik vůdčích osobností.

Se saúdskou princeznou jsem brzy našel společnou řeč

Švédský panovník se podle Medka zajímal o generační obměnu Junáka – českého skauta a o nárůst jeho členů. „No a saúdská princezna Samma pomáhá organizovat dobrovolnické projekty v humanitární oblasti, a jelikož i činnost Kaprálova mlýna je postavena na dobrovolnících, brzy jsme našli společné téma. Navíc stejně jako její matka patří k části královské rodiny, která usiluje o zlepšení postavení žen a o reformy, má za to můj obdiv.“

Do Kaprálova mlýna pravidelně jezdí skauti z celé Evropy, ale třeba i univerzita ze Sheffieldu. S provozem pomáhají zahraniční dobrovolníci, angličtina tu je proto nezbytností i pro kuchařky.

Michal Medek musel rozhovor pro Aktuálně.cz posunout, neboť se v polovině prosince věnoval delegaci slovinských skautů, kteří za brněnskými skauty do střediska v Moravském krasu přijeli načerpat inspiraci. Chtějí totiž rekonstruovat svou národní skautskou základnu.

„Příběh Kaprálova mlýna je inspirací pro skauty v řadě zemí. Nejdůležitější na celém projektu jsou mladí lidé, kteří zde sbírají dovednosti pro to, aby zanechali svět lepším, než jaký ho našli,“ uzavírá Michal Medek a dodává, že ocenění, které převzal osobně z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava, nenáleží jen jemu, ale všem, kdo se na skautské základně Kaprálův mlýn podíleli.

Čeští skauti se na světové scéně prosazují pravidelně. O letních prázdninách 2016 se domažlickým skautům podařilo natočit nejúspěšnější skautské video všech dob | Video: Natálie Böhmová | 03:13

autor: Zuzana Hronová