Výbuchy smíchu a opakovaný potlesk. První diváci ocenili Hřebejkovu komedii

Prvními diváky nového filmu Jana Hřebejka se tuto sobotu stali návštěvníci festivalu v jihočeských Slavonicích. Komedii o rozhlasovém reportérovi odměnili výbuchy smíchy, opakovaným potleskem během promítání a aplausem na konci.

Lidé zcela zaplnili slavonický kulturní dům. Mnozí nabyli přesvědčení, že citáty z konverzační komedie nazvané Výjimečný stav přijme veřejnost za své, podobně jako kdysi zlidověly hlášky z Hřebejkova snímku Pelíšky.

Hlavními tématy filmu, jejž kina začnou promítat 17. října, jsou dezinformace, lži a záměrné upravování pravdy. Rozhlasový zpravodaj na Blízkém východě Karel Beran hraný Ondřejem Vetchým přilétá na otočku soukromě do Prahy. Ve fiktivním Kamburu, který neprofesionálně opustil, však ve stejnou chvíli vypuká revoluce a lety zpět jsou zrušeny.

Aby dostál povinnosti reportéra, zkušený profesionál začíná točit mystifikační reportáže. Vřavu arabské revoluce simuluje na kuchyňských spotřebičích ve vinohradském bytě a tváří se, že je na místě konfliktu.

Scénář napsal autor stejnojmenného divadelního představení, novinář Milan Tesař, hudbu složil Dušan Neuwerth. "Vždycky jsem si přál natočit čistou komedii, takovou, že někdo otevře dveře a zavře dveře a jsem rád, že se to splnilo," říká Jan Hřebejk.

Výjimečný stav je od trilogie Zahradnictví z roku 2017 jeho první film, který míří do kin. Sobotní premiéry se tvůrce osobně zúčastnil.

"Nenechal jsem si to ujít. Chtěl jsem to vidět, trošku i kontrolně. Bylo to příjemný, moc hezký, protože festivalová publika jsou vždycky vlídnější, vstřícnější a dobře naladěná, takže se celou dobu lidé smáli," chválí režisér. "Text a výkony nejen Ondřeje Vetchého a Tatiany Dykové jsou chvílemi takové, že je to strhující," věří.

Kromě těchto dvou populárních českých herců ve snímku účinkují Jordan Haj, Jaroslav Plesl, Bořek Slezáček, Jaroslava Pokorná, Jana Plodková, děti herců a kolegů Hřebejkova týmu nebo Sylvie Maryško Koblížková známá jako Uzlinka z Pelíšků. Štáb natáčel dva týdny v architektonicky zajímavém pražském bytě či v prostředí Českého rozhlasu.

"Myslím, že nadsázka je dostatečně velká, aby lidi věděli, že takhle to nechodí," uvažuje Hřebejk. "Bez veřejnoprávních médií se neobejdeme," zdůrazňuje.

"On umí pět jazyků, ale nepozná mikrovlnku od tanku," řekne v jedné klíčové scéně Taťána Dyková. Toho se Hřebejk chytá. "Je čím dál těžší poznat v té záplavě polopravd a očividných lží něco, co je věrohodné. Člověk si kolikrát neuvědomí, jak je blízko tomu, aby skočil na nějakou blbost," poznamenává na to konto režisér.

Příběh prvně viděli diváci pražského Divadla Na Fidlovačce, kde měla hra Výjimečný stav od Milana Tesaře premiéru v lednu 2019. Režíroval ji Tomáš Svoboda. Inscenace už na programu není, záznam lze nicméně zhlédnout v placené videotéce Dramox.

Sedmapadesátiletý Hřebejk režíroval přes 20 celovečerních filmů, mnoho televizních děl, divadelní inscenace, dokumenty i reklamy. Jeho nejpopulárnější snímek Pelíšky vidělo v kinech přes milion diváků, dodnes patří k nejnavštěvovanějším po roce 1989. Úspěšné byly i tituly Pupendo, Horem pádem, Šakalí léta, Nestyda, Medvídek, Musíme si pomáhat, Kráska v nesnázích nebo Učitelka.

Poslední dobou Hřebejk nejčastěji pracoval pro televizi. Kromě oceňované minisérie Rédl a televizního filmu Veterán uvedeného krátce před pandemií natočil kriminální seriály Případ pro exorcistu, Živé terče a Boží mlýny či komediální drama z vysokoškolského prostředí Pozadí událostí.

Naposledy Jan Hřebejk vytvořil slovenskou Ivetu o cestě z romského ghetta a Vítěze o premiérovi, který se z politiky obtížně vrací do běžného života.

