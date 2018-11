Hřebejkův seriál Rédl je drtivým obrazem 90. let, kdy se rozpadal stát i hodnoty

Pár dní před rozdělením Československa na dva státy jím projžídějí vlaky s municí, zbraněmi a těžkou vojenskou technikou. Odvážejí to, co v zemích bývalého východního bloku zbylo po sovětských okupantech.

Podobně těžkotonážní je celý čtyřdílný krimiseriál Rédl v režii Jana Hřebejka, jehož první část dnes večer odvysílá Česká televize. Začíná právě záběrem na ty nákladní vagony.

S razancí a setrvačností rozjeté vlakové soupravy se seriál noří do světa svítivých šusťákových bund a starých škodovek s ambicí větší, než je pouhé vyřešení případu. Mladý scenárista Miro Šifra příběh zasadil do zvláštního mezidobí počátku 90. let, kdy jedna éra sotva skončila a druhá nestihla začít. V této době vypráví nejen o rozdělení země, ale hlavně o rozkladu hodnot.

Rozjezd je přitom pomalý a dýchavičný. A to doslova. Protagonista Roman Rédl je vojenský prokurátor s minulostí u výsadkářů. Dle papírů drsný chlap. V podání Ondřeje Sokola však zprvu vyvolává nechtěné úsměvy. Když například Rédl v jedné scéně běží ulicemi Prahy, vypadá, že by potřeboval kaskadéra. Takhle opravdu neběhá člověk s kondicí a výcvikem.

Zprvu se zdá, že půjde o podobný přehmat, jako když Hřebejk obsadil Sokola do hlavní role prvního dílu své trilogie Zahradnictví. Ale jak se Rédl s každým dílem dostává hlouběji do soukolí podivného případu, na nějž náhodou narazil, působí Sokolova postava i celý projekt stále důvěryhodněji.

Z případu zmizelého souseda z Rédlova baráku se vyklube zapeklitý zločin, který nekončí vraždou. Ta je jen vedlejší událostí. A nezůstane jediným násilným aktem. Rédl zjišťuje, proč dva mladíci z "matfyzu", kteří vymysleli systém na sledování vlaků, mohou být trnem v oku mafiánům. A tento soukromý podnik na oplátku začíná být trnem v oku celé řadě lidí.

Třeba Rédlovu šéfovi, který se znepokojením hledí na to, jak jeho podřízený prokurátor místo důležitého případu posledního šéfa Státní bezpečnosti generála Ference, obviněného mimo jiné ze skartace dokumentů StB, řeší záhadu dvou ztracených vysokoškoláků. Muž čekající, zda mu soud prodlouží vazbu, má přitom reálný předobraz v Alojzi Lorencovi. Ten byl náměstkem ministra vnitra ČSSR v druhé polovině 80. let a řídil kontrarozvědnou činnost v celém Československu.

Rédl udělá mnoho neprofesionálních rozhodnutí. A hned jedno z prvních - nechat si od generála Ference, jehož má vyšetřovat, pomoci ve své soukromé pátrací akci - ho vrhá do hry, která přesahuje nějakou lokální bojůvku party gangsterů.

Podobně jako předloňský snímek Rudý kapitán, na jehož scénáři se Miro Šifra též podílel, i Rédl sugestivně zachycuje prostředí raných 90. let jako svět, v němž neexistovaly jasné hodnoty. Jako dobu, kdy se formují nové struktury na pozadí starých a kdy neexistuje ostrá hranice mezi komunistickou minulostí a lepšími demokratickými zítřky.

V roli padouchů zprvu řádí dvojice vekslácky vyhlížejících gaunerů v podání Martina Hoffmana a Davida Novotného. Oba své role hrají s gustem, jakkoliv jejich tvrďácké průpovídky zprvu drhnou. A působí jako postavičky obšlehnuté odjinud.

Brzy se však divákům vryjí do paměti. Ve třetí části Novotný předvede účinky sovětského opiátového plynu na bezbranné krávě. Poté z mrtvého těla vyřízne kus hovězího a nabízí ten plátek temně rudého masa, obaleného ve slámě z podlahy kravína, jako bonus, pokud si protistrana koupí jeho zabijácký sprej. Jako by ten flák masa na steak s příměsí slámy symbolizoval dobu, v níž bylo třeba se brodit kdečím a štěstí nepřálo připraveným, spíš těm, kteří neměli zábrany. Ani svědomí.

Kromě toho podobné scény působí jako působivě živočišné oživení kriminální zápletky. Režisér Hřebejk dovede ze scénáře vykřesat temnou a ne příliš patetickou atmosféru. Svět, v němž je neustále přítomna pachuť divné šmeliny.

Na druhou stranu ledasco drhne. Příběh občas působí trochu vykonstruovaně, někdy postavám jejich rozhodnutí nelze věřit. A když dojde na akčnější scény, provází je režijní bezradnost či lenost.

Každopádně je Rédl projektem, který dovede udržet pozornost už samotnou detektivní zápletkou. Tu si navíc nepůjčuje ze zahraničí, jak je u tuzemské kriminální produkce módou, ale staví na silně lokálním tématu. Navrch jde o výrazné etické i společenské téma. O příběh muže, který se souběhem okolností ocitl uprostřed sítě vztahů, z nichž nemůže vyjít s čistým štítem. A je to také příběh doby, která něco podobného umožňovala - nebyla jen dobou euforickou, ale též značně problematickou.

Pocit morální kluzkosti, s níž - skryti za úsměvy a obloženými chlebíčky - velcí hráči rozehrávali nové bitvy s nově rozdanými kartami, přetrvá i po skončení seriálu.

Tahle detektivka nemůže skončit vyřešením případu. Hraje se jen o to, jak moc špatně vše pro koho skončí. A jak už bylo řečeno, ta vlaková souprava sice občas drncá, ale nekompromisně míří do cíle.