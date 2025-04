Třídní sraz po letech a „na tělo“. Hřebejk točí nový seriál podle knihy Formanové

Sedm spolužáků, sedm osudů a jedna velká příležitost podívat se zpátky i vpřed. Jejich kariéry, vztahy, děti i manželství zkouší život ze všech stran. Když se sejdou na třídním srazu, začnou se drolit masky i přetvářky, ožívají staré city, znovu se rozdávají karty. A jejich děti? Ty mají své vlastní krize i vztahové přešlapy – často stejně zmatené, jen s menšími vráskami.

"Na tělo přináší neotřelý, lidsky pravdivý a humorný pohled na generační soužití, sny, které se nesplnily, i naděje, které ještě žijí. Naše postavy jsou z masa a kostí, se všemi chybami i kouzlem, které přináší život ve čtyřiceti, padesáti i dvaceti letech. V množství trefených charakterů se najde každý. Přesně odposlechnuté dialogy a překvapivé pointování obrazů dávají příběhu nebývalý šmrnc," říká kreativní producent České televize Josef Viewegh.

"Spolupráci s režisérem Janem Hřebejkem a producentem Josefem Vieweghem jsem si nanečisto vyzkoušela již na projektu Sestry. Zjistili jsme, že si sedneme nejen lidsky, ale i pracovně. Série pak vlastně vznikla na popud Jana Hřebejka, kterému se líbila moje knížka Povídky na tělo. Navrhnul mi, abych některé postavy a motivy pospojovala a rozpracovala do delšího formátu. Celý děj jsem zasadila do rámce připravovaného třídního srazu po třiceti letech. Věk protagonistů mi totiž poskytl ideální příležitost zapojit do vyprávění též jejich rodiče a větší i menší děti. S dramaturgickou stavbou jednotlivých dílů i celé série mi pak velmi pomohl Josef Viewegh, jenž má s touto formou bohaté zkušenosti. Líbí se mi, že režisér Hřebejk obsadil nejen prověřené, známé herce jako Ivu Janžurovou, Zuzanu Bydžovskou nebo Táňu Dykovou, ale i neokoukané tváře a své kolegy. Vidět svůj příběh ožít po dvou letech intenzivní práce, hodinách a hodinách osamělého sezení u počítače je pro mě čirá radost. Nyní jen pevně doufám, že diváky budou osudy našich hrdinů bavit stejně, jako bavily nás," upřesňuje autorka knižní předlohy i seriálového scénáře Martina Formanová, která má na svém kontě celkem osm knížek.

Osmidílný seriál se natáčí v Praze a okolí do poloviny srpna. V hlavních rolích se vyjma již zmíněných herců představí třeba i Tomáš Měcháček, Klára Issová či Bolek Polívka a také režiséři. "Režiséři v hereckých rolích jsou ke mně loajální, o to víc mě natáčení baví," říká Jan Hřebejk.