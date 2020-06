Jak zodpovědně pořádat koncert či divadlo. Nová pravidla v Dox+ posvětila hygienička

Nejdřív je nutné vyplnit dva formuláře: jméno, datum narození a telefon, jednou pro čestné prohlášení, že člověk není nakažený, podruhé pro pořadatele a krajskou hygienickou stanici. U vchodu dezinfekce rukou, měření teploty. Od této chvíle platí dvoumetrové rozestupy, každé druhé místo v sále zůstává volné. A za týden člověk v dalším dotazníku zodpoví, zda se na akci nenakazil.

Dokud nebude nalezena vakcína na nový typ koronaviru, podobná pravidla by v Česku mohla platit na početnějších kulturních i společenských setkáních, od divadel přes koncerty až po konference a teambuildingy.

Opatření toto pondělí v praxi demonstroval pražský sál Dox+, kde byla představena iniciativa Nocovid. Jedná se o komplexní soubor pravidel pro pořadatele i hosty, jež mají umožnit bezpečné setkávání lidí nehledě na epidemiologickou situaci. V Dox+ o nich debatovalo 11 lidí včetně zástupců velkých i malých sálů, festivalů, eventových či cateringových firem. "Takhle, jak je to nastavené, s tím nemám vůbec žádný problém," konstatovala Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Pravidla Nocovid vymyslel tým producenta Marka Vocela, jehož agentura MVP events sídlí právě v Dox+ a také zde provozuje bistro. "Cílem je odstranit strach na straně návštěvníků, zadavatelů i státní správy. Rozhodli jsme se, že nebudeme čekat, až nám ministerstvo zdravotnictví řekne, jak můžeme eventy pořádat, a šli jsme tomu naproti s odborníky," vysvětluje Vocel.

Ministerstvo zdravotnictví od včerejška povoluje akce pro 500 osob, od 22. června to bude možné pro 1000 lidí. Podle Vocela ale dosud chyběl detailnější manuál a každý pořadatel přicházel s vlastními opatřeními. "Pokud si každý budeme dělat svoje pokyny, lidé se v tom nevyznají. Naše cesta je nevymýšlet už vymyšlené, přidat se k Nocovid a nasbírat pro tuto iniciativu co nejvíc podporovatelů," doplňuje Jan Kubinec, který je od roku 2018 předsedou České eventové asociace. Ta spočítala, že obor, v němž pracuje přes 80 tisíc lidí, zatím ztratil přes miliardu korun, což nezahrnuje hotely nebo kulturu.

Vocelův tým teď k účasti vybízí co nejvíc pořadatelů. "Přihlaste se k nám, rozporujte pravidla, dávejte najevo, která můžete akceptovat a která vám připadají ekonomicky únosná," vyzývá Vocel, který chce pro pravidla výhledově získat doporučení od úřadů. Lidé by tak věděli, že pokud se akce pyšní razítkem Nocovid, je bezpečné ji navštívit.

Na straně hosta i pořadatele

Opatření lze najít na webu, rozdělená jsou do několika kapitol. Po hostech žádají, aby se dopředu informovali o pravidlech a vyráželi, jen pokud se cítí zdraví. Měli by se převléct do čistého oblečení, na místě dodržovat rozestupy, dezinfikovat si ruce, nezdravit se potřesením ruky a po akci informovat pořadatele, pokud by se nakazili nebo jim byla nařízena karanténa.

Organizátoři musí pravidelně dezinfikovat prostor i kontaktní místa jako kliky, židle či ovládání výtahů. Veškeré platby by měly probíhat bezkontaktně. V šatně má personál od hostů oddělovat plexisklo. Stoly by neměly mít ubrusy, catering může servírovat jídlo pod poklopem jako v restauraci a nápoje nabízet v uzavřených, ideálně recyklovatelných lahvích. Na toaletách se doporučují jednorázové papírové ručníky a bezdotykové vodovodní baterie či dávkovače mýdla.

"My jsme v roce 2017 rekonstruovali, takže bezdotykové baterie máme, ale ne každá venue je takhle šťastná," upozorňuje Lenka Žlebková, ředitelka Kongresového centra Praha, podle níž může pořízení bezdotykových baterií pro větší sály stát miliony korun. "I měření teploty pomocí termokamer, kdyby to měla být povinná technologie, představuje investici v řádu statisíců," dodává.

Termokamery zatím nemá ani Dox+, pro pondělní akci si je půjčil od developera Serge Borensteina z pražského Fora Karlín. "Při menších eventech se to dá řešit osobním měřením, ale pro rychlé odbavení diváků jsou termokamery důležité," míní Martin Voňka, producent hudebních festivalů Metronome a United Islands of Prague.

Podle něj bude pro organizátory podobně masové venkovní akce těžké splnit všechna pravidla. "V každé oblasti jsme schopni dosáhnout nějaké úrovně dodržení pravidel, ale například bezdotykové baterie v krátkém čase nevidím jako reálné," upozorňuje. Razítko Nocovid, které hostům signalizuje bezpečnou akci, by tak podle Voňky bylo dobré udělovat podle toho, kolik opatření pořadatelé zavedou. "Věřím, že přidělení tohoto krásného razítka se dá najít ve snížení pravděpodobnosti, v uplatnění většiny pravidel," doufá Voňka, jenž i podle počtu prodaných vstupenek na festival Metronome vidí, že lidé se zatím početných akcí bojí. Právě včera byl Metronome přesunut z letošního září na červen 2021.

První zkušenosti

Z publika do diskuse vstoupil Alois Neuman z bezpečnostní agentury Ali21, která ročně zajišťuje okolo 400 akcí. Od uvolnění opatření už jich pořádala zhruba 20 a podle Neumana je zatím těžké účastníky přimět, aby se chovali zodpovědně. "Lidé nedodržují standardy, nechodí na akce s rouškami, nedodržují vzdálenost, zdraví se rukama, objímají se. Při akci pro 150 lidí jich 30 nemělo telefon nebo chytrý telefon, takže informovat je všechny přes aplikaci také není možné," varuje Neuman.

Z hlediště, v němž převažovali lidé z oboru, také padl dotaz, jak je to se zodpovědností, pokud se na akci vyskytne nákaza, a zda by účastníci nemohli pořadatele žalovat. Hygienička Zdeňka Jágrová na to odpověděla nedávným příkladem, kdy se čeští a slovenští lékaři vrátili z konference v Bostonu a byli tam vystaveni vysoké náloži koronaviru. "Byli to zaměstnanci nadnárodní firmy, ale nepamatuji si, že by se soudili. U soudu by bylo těžké prokázat, kdo je zdrojem nákazy, většinou to bývá někdo z hostů," říká Jágrová, podle níž většinou dochází k většímu vzájemnému kontaktu mezi hosty než při interakci s obsluhou.

Ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy pravidla Nocovid chválí. "Fascinuje mě, jak je to propracované do detailu, a myslím, že by to klidně mohlo fungovat," shrnuje Jágrová, která by do iniciativy přidala používání mobilní aplikace eRouška.

"Bohužel virus má ty vlastnosti, kdy vylučujete, aniž máte obtíže, je tam dlouhá inkubační doba. Potřebujeme takové lidi rychle dohledat," vysvětluje Jágrová, podle níž je výskyt nového typu koronaviru s inkubační dobou pět až sedm dnů na masových akcích jen otázkou pravděpodobnosti. A ta roste s počtem účastníků. "Pokud lidé budou mít roušku a budou si dezinfikovat ruce, pravděpodobnost je minimální, ale nulová nebude nikdy," upozorňuje.

Z hlediska cateringu

Pravidla Nocovid do svých opatření zabuduje i společnost In Catering, která funguje od roku 1995 a v diskusi ji zastupoval ředitel Luděk Vocílka. "Dáváme pozor i na to, v jakém stavu přichází zaměstnanec, každý den jim měříme teplotu, vyplňují čestné prohlášení. A hlídáme si, v jakém stavu přijdou suroviny, jestli dodavatel přijel v rouškách a měl rukavice," popsal Vocílka.

Podle něj by na větších akcích mohly způsobit problém dvoumetrové rozestupy, kdy by například 50 lidí čekajících na občerstvení vytvořilo stometrovou frontu. "Kolikrát to nebude nic pěkného, ale všichni chceme, abychom akce mohli dělat, a tohle vnímám jako dobrou variantu," dodává šéf In Cateringu, jemuž v době pandemie koronaviru zůstalo jen šest procent příjmů.

"Za mě jsou ta pravidla racionální," doplňuje Pavel Přikryl, spoluzakladatel sdíleného prostoru pro práci, networking a společenské akce Opero. Nachází se poblíž Staroměstského náměstí v Praze a pojme 100 až 200 lidí. "Jsme trochu kanceláře, trochu divadlo, trochu zahradní restaurace a kavárna. Nastudovali jsme zákonná pravidla a inspirujeme se pravidly Nocovid," dodal. Protože ale Opero sídlí v chráněné kulturní památce, nemůže například zavést dveře na fotobuňku.

60 tisíc vstupenek mezi lidmi

Pravidla vítá i Jiří Sulženko, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu na pražském magistrátu. Jím zřizované Divadlo na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na zábradlí nebo Hudební divadlo v Karlíně za poslední téměř tři měsíce nabraly ztrátu okolo 55 milionů korun. Podle magistrátního průzkumu pak celkově kultura za poslední měsíce přišla o 11 až 12 miliard korun, což se dotklo asi 15 tisíc lidí pracujících v oboru.

"Pandemie má dopad na všechny naše zřizované organizace i více než 700 partnerů, kterým přispíváme na grantech," zdůrazňuje Sulženko. Podle něj musí například divadla vědět, podle čeho budou epidemiologové opět zpřísňovat opatření v případě druhé vlny pandemie. "Hudební divadlo Karlín má mezi lidmi 60 tisíc nevyužitých vstupenek. I když se v září rozjede sezona, těch 60 tisíc vstupenek bude potřeba uplatnit," ilustruje Sulženko.

Hygienička Jágrová jako příklad uvádí Ostravu, kde je v těchto dnech vysoký výskyt viru mezi pracovníky Dolu Darkov těžební společnosti OKD. "Tam už jich je nakažených asi 400, a tak tam byly zakázány aktivity. Touhle cestou bychom měli jít, že když někde bude vysoký počet případů, dostane se to k rodinným příslušníkům, do nemocnic nebo do škol, tak se zakážou aktivity, dokud se situace opět nezklidní," naznačuje Jágrová.

Uvolňování opatření v Česku reguluje pracovní skupina ministerstva zdravotnictví, kterou vede epidemiolog Rastislav Maďar. Jágrová její členkou není. "Podle matematických modelů ale předpokládám, že v červenci bychom na tom mohli být dobře, a to bude předpoklad pro to, že se omezí vzdálenosti mezi lidmi. Na podzim by se do vnitřních prostor mohly vrátit roušky," dodává Zdeňka Jágrová.