Recenze: Ryzí filmové šílenství. Godzilla a Kong demolují, co jim přijde pod ruku

Opičák Kong je zpátky a vše, co mu stojí v cestě, přetrhne vejpůl. Naposledy po boku příšery Godzilly vtrhnul do kin před třemi lety v prvním velkorozpočtovém filmu po pandemické pauze. Divákům odkázaným na estetiku Netflixu i dalších platforem tehdy ukázal, co je Hollywood ve vší své kráse i zrůdnosti.

reklama