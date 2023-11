Japonci natočili novou Godzillu. Odehrává se krátce po shození atomových bomb

Godzilla, obří netvor s radioaktivním dechem, se také v novém tisíciletí objevila v několika hollywoodských filmech. Teď japonský režisér Takaši Jamazaki natočil snímek, který se duchem vrací k vůbec prvnímu příběhu o tomto monstru z roku 1954. Odehrává se ale ještě dřív.

Jak připomíná agentura AP, v původním filmu Iširóa Hondy monstrum ztvárnil herec potící se v gumovém obleku, zatímco rozšlapával mosty a miniaturní modely japonských měst. Tato Godzilla byla reakcí na dobové tichomořské testy jaderných zbraní. Zároveň vystihla strach ze zkázy, jaký vyvolalo shození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki.

V novém filmu, jenž o víkendu ovládl návštěvnost japonských kin, už je monstrum čistě digitální. Myšlenku však zachovává. "Původní film o Godzille obdivuji, a tak mi přišlo, že bych se měl zkusit držet jeho nálady a zaměření na témata války a jaderných zbraní," říká Jamazaki, který se ujal režie, napsal scénář a také dohlížel na trikové scény.

"V japonské kultuře rozlišujeme dobré a zlé bohy. Godzilla je napůl monstrum, ale také napůl bůh," uvažuje filmař, podle něhož takovou bytost nezastaví, když se ji člověk snaží zabít, spíš by ji měl zkusit uklidnit skoro až modlitbou. Při vymýšlení projektu autor přihlížel k současné nejistotě v globální politice, od pandemie koronaviru po ruskou válku na Ukrajině.

Snímek nazvaný Godzilla -1.0 se odehrává krátce poté, co Japonsko na konci druhé světové války kapitulovalo. Ukazuje zemi tak zničenou konfliktem a shozením atomových bomb, že nemá armádu, zbraně, funkční hospodářství ani spojence, kteří by v boji s Godzillou přišli na pomoc. Rjúnosuke Kamiki hraje hrdinu, pilota kamikaze, jenž sice nespáchal sebevražednou leteckou misi v kokpitu, a tak přežil, avšak ve válce přišel o rodinu. Nyní se musí postavit netvorovi.

"Jako v každém správném filmu žánru kaidžú," píše web Polygon.com za užití pojmu pro poválečnou japonskou kombinaci sci-fi a fantasy, "v první půlce si budujeme vztah k postavám, než jejich svět ve druhé polovině začne ničit obří ještěr."

Na vizuálních efektech pracovalo tokijské studio Širogumi. Podle agentury AP je film plný scén, v nichž realisticky vyhlížející Godzilla útočí na dav vyděšených lidí a ničí celé ulice svými tlapami, ocasem i tlamou.

V tomto ohledu Jamazaki chválí i své hollywoodské kolegy, jmenovitě režiséra Garetha Edwardse a jeho Godzillu z roku 2014. Japonci naposledy hraný snímek o Godzille natočili dva roky nato, jmenoval se Šin Godžira.

Takaši Jamazaki je držitelem nejvýznamnější tamní filmové ceny za melodrama zasazené do 50. let nazvané Always sančóme no júhi, které mělo premiéru v roce 2005. Osm let nato na sebe upozornil válečným eposem Eien No Zero o japonských pilotech za druhé světové války.

Agentuře AP nyní řekl, že v případě úspěchu je připraven natočit další Godzillu, i když ze všeho nejraději by pracoval na příštích Star Wars. Ke kinematografii ho kdysi přivedly filmy Stevena Spielberga v čele se sci-fi Blízká setkání třetího druhu z roku 1977.

Z hollywoodské tvorby se Godzilla brzy objeví v televizním seriálu Monarch: Odkaz monster v hlavní roli s Kurtem Russellem, který 17. listopadu uvede videotéka Apple TV+.