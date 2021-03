Nejvíc nominací na Oscara má film Mank, Šarlatán neuspěl

V nejsledovanější kategorii jsou dále nominovány drama The Father s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli, film Judas and the Black Messiah o zloději aut, který má na přání FBI infiltrovat organizaci Černí panteři, dále Minari vyprávějící o rodině korejských přistěhovalců v USA nebo road movie Země nomádů, jež uspěla na nedávných Zlatých glóbech.

Nominace na film roku uzavírají Nadějná mladá žena, v níž se Carey Mulliganová mstí mužům za křivdy minulosti, Sound of Metal o bubeníkovi, kterému prasknou ušní bubínky, nebo dobový soudní thriller Chicagský tribunál scenáristy a režiséra Aarona Sorkina. Vítězové budou oznámeni 25. dubna.

Český snímek Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové nezískal nominaci na Oscara v kategorii mezinárodní hraný film. Stejně jako vloni Nabarvené ptáče od Václava Marhoula se probojoval pouze do užšího výběru, nikoliv už do pětice finalistů. Naopak dánský Chlast může svému autorovi Thomasi Vinterbergovi kromě Oscara pro mezinárodní film vynést i sošku za režii.

Nominace v mezinárodní kategorii kromě dánského Chlastu získaly romantické drama Better Days hongkongského režiséra Dereka Tsanga, rumunský dokument Colectiv, drama Muž, který prodal svou kůži od tuniské režisérky Kaouther Ben Haniaové a Quo vadis, Aida? o masakru Bosňáků ve Srebrenici.

Na cenu za režii, kterou již dostala na Zlatých glóbech, je se Zemí nomádů nominovaná americká filmařka čínského původu Chloé Zhaová. Uspět ale může také autorka Nadějné mladé ženy, Angličanka Emerald Fennellová. V historii cen je to poprvé, kdy byly v této kategorii nominovány dvě ženy. Oscara za režii dosud získala jediná, Kathryn Bigelowová.

Z herců se nominací dočkali Frances McDormandová a Viola Davisová, které již sošky za herectví mají, a dále Angličani Carey Mulliganová, Vanessa Kirbyová, Riz Ahmed nebo představitel Manka Gary Oldman. In memoriam může hereckého Oscara obdržet Chadwick Boseman, který vloni zemřel ve věku 43 let. Veřejnost netušila, že bojuje s rakovinou. Za jeho poslední výkon ve filmu Ma Rainey - matka blues, odehrávajícím se ve 20. letech minulého století v prostředí jazzových muzikantů, již Boseman posmrtně dostal Zlatý glóbus.

Podle agentury AP je seznam nominovaných co do etnického původu nejpestřejší za poslední roky. Fakt, že porotci Oscarů dříve častěji nominovali bělochy, vedl ke kampani na sociálních sítích vedené pod hashtagem #OscarsSoWhite (#OscaryJsouMocBílé). Letos z celkových 20 nominovaných herců je 9 jiné barvy pleti než bílé, spočítala AP.

Nominace v pondělí odpoledne z Londýna oznámili zpěvák Nick Jonas a indická herečka Priyanka Chopra Jonasová. Pořádající akademie také oznámila, že ceremoniál se kromě tradičního losangeleského Dolby Theatre bude konat na místním nádraží Union Station.

Agentura AP připomíná, že kvůli pandemii koronaviru byla po větší část loňského roku uzavřena světová kina. Akademici tak budou častěji rozhodovat o filmech, které měly minimální či žádné tržby a většina diváků je viděla z pohodlí svého domova přes streamovací služby.

Pořadatelé zase stojí před výzvou, zda se jim vzhledem k protipandemickým opatřením podaří udělat oscarový ceremoniál dostatečně atraktivní. Převážně virtuální předávání Zlatých glóbů, v němž herci děkovali na dálku přes aplikaci Zoom, minulý měsíc sledovalo jen 6,9 milionu diváků, což je meziročně propad o 64 procent.

Na druhou stranu právě v těchto dnech díky rychlému tempování očkování začíná i Hollywoodu svítat naděje, upozorňuje AP. Po mnoha měsících se opět prodávají vstupenky do kin ve dvou největších amerických městech, New Yorku a Los Angeles, a od května začnou mít znovu premiéry velkorozpočtové filmy. Tím prvním má být 7. května superhrdinská Black Widow.

Nominace na Oscara 2021

Nejlepší film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Země nomádů

Nadějná mladá žena

Sound of Metal

Chicagský tribunál

Režie

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennellová, Nadějná mladá žena

David Fincher, Mank

Chloé Zhaová, Země nomádů

Thomas Vinterberg, Chlast

Herec

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey - matka blues

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Herečka

Viola Davisová, Ma Rainey - matka blues

Andra Dayová, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirbyová, Střípky ženy

Frances McDormandová, Země nomádů

Carey Mulliganová, Nadějná mladá žena

Herec ve vedlejší roli

Sacha Baron Cohen, Chicagský tribunál

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Herečka ve vedlejší roli

Maria Bakalovová, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Closeová, Americká elegie

Olivia Colmanová, The Father

Amanda Seyfriedová, Mank

Yuh-Jung Younová, Minari

Scénář

Judas and the Black Messiah

Minari

Nadějná mladá žena

Sound of Metal

Chicagský tribunál

Adaptace

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Země nomádů

One Night in Miami

Bílý tygr

Animovaný film

Frčíme

Až na Měsíc

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

Duše

Vlkochodci

Produkce

The Father

Mank

Ma Rainey - matka blues

Zprávy ze světa

Tenet

Kostýmy

Emma

Ma Rainey - matka blues

Mank

Mulan

Pinocchio

Kamera

Judas and the Black Messiah

Mank

Zprávy ze světa

Země nomádů

Chicagský tribunál

Střih

The Father

Země nomádů

Nadějná mladá žena

Sound of Metal

Chicagský tribunál

Make-up a účesy

Emma

Americká elegie

Ma Rainey - matka blues

Mank

Pinocchio

Zvuk

Greyhound

Mank

Zprávy ze světa

Duše

Sound of Metal

Vizuální efekty

Love and Monsters

Půlnoční nebe

Mulan

Ivan je jen jeden

Tenet

Hudba

Bratrstvo pěti

Mank

Minari

Zprávy ze světa

Duše

Píseň

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Fight for You (Judas and the Black Messiah)

Lo Sì (Seen) (Život před sebou)

Speak Now (One Night in Miami)

Hear My Voice (Chicagský tribunál)

Dokument

Colectiv

Kripl kemp: Revoluce na kolečkách

Tajný agent

Moje učitelka chobotnice

Time

Mezinárodní hraný film

Chlast, Dánsko

Better Days, Hongkong

Kolektiv, Rumunsko

Muž, který prodal svou kůži, Tunis

Quo Vadis, Aida?, Bosna a Hercegovina

Krátkometrážní animovaný film

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Krátkometrážní dokumentární film

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Krátkometrážní hraný film

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye