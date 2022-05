Nejúspěšnější film Toma Cruise. Nový Top Gun překonal i Mission: Impossible

Americkému herci Tomu Cruiseovi se podařil možná největší kaskadérský kousek v kariéře. Přitáhl do kina lidi v počtu, v jakém už dnes zpravidla chodí jen na superhrdiny. Film z prostředí pilotů stíhaček Top Gun: Maverick, který od minulého čtvrtka promítají také česká kina, o víkendu v USA a Kanadě utržil 134 milionů dolarů. Je to nejlepší výsledek v kariéře herce, jenž za měsíc oslaví šedesátiny.

Americké biografy začaly film Top Gun: Maverick promítat o prodlouženém víkendu. Toto pondělí si země připomíná Memorial Day, tedy Den obětí války. Za celý prodloužený víkend včetně pondělka by nový Top Gun mohl v USA a Kanadě, kde mají studia nejvyšší marže, utržit 151 milionů dolarů, odhaduje server Variety.com.

Se započtením zahraničních trhů včetně Česka má už teď snímek na kontě celosvětově 260,5 milionu dolarů, v přepočtu skoro šest miliard korun. Podle Variety je to úctyhodná částka i vzhledem k tomu, že film nepromítají kina na dvou významných trzích: v Číně a Rusku. V té první zřejmě vadí vlajka s tchajwanskou nášivkou na bundě hlavního hrdiny, ta druhá kvůli své invazi na Ukrajinu čelí sankcím.

Související Top Gun je nejradostnější film roku a Tom Cruise poslední hollywoodská hvězda

Už teď je to také rekordní úspěch devětapadesátiletého Toma Cruise, představitele hlavní role Petea Mitchella řečeného Maverick. Žádný z jeho filmů dosud za první víkend neutržil 100 milionů dolarů. Nejblíž se této hranici před 17 lety přiblížila Válka světů režiséra Stevena Spielberga s částkou 65 milionů dolarů.

Tak dobrý výsledek jako nový Top Gun neměl ani žádný díl akční ságy Mission: Impossible, která Cruiseovu slávu přiživovala v poslední dekádě a v níž proslul kaskadérskými kousky, jako když šest minut plaval pod vodou nebo vyšplhal po laně na letící helikoptéru. Nejlépe z této série před čtyřmi roky debutoval díl s podtitulem Fallout a tržbami 61 milionů, připomíná agentura AP.

Nejvíc, z 55 procent, na nový Top Gun chodí lidé starší 40 let. Někteří mohou pamatovat první film z roku 1986. Právě tuto věkovou skupinu je přitom pro Hollywood po dvou letech pandemie stále těžké oslovit. Pozitivní recenze navíc do biografů přilákaly i spoustu mladých, kteří ještě nebyli na světě, když měl původní film před 36 lety premiéru. Lidé mladší 35 let tvoří 45 procent všech, kdo si na nový Top Gun v USA koupili lístek. O pětinu tržeb se postaraly takzvané prémiové formáty včetně kin IMAX.

Výsledek 134 milionů dolarů za první tři dny označuje David A. Gross z analytické společnosti Franchise Entertainment Research za mimořádný. "Látka je pořád silná, provedení špičkové a díky Tomu Cruiseovi celek funguje bezchybně," hodnotí Gross.

2:19 Film Top Gun: Maverick promítají česká kina od 26. května. | Video: CinemArt

Také podle kritika Tomáše Stejskala je Top Gun: Maverick nejradostnějším snímkem roku. "Ukazuje, že lze vyrazit do boje jen v prehistorické 'osmdesátkové' zbroji, a nepůsobit přitom jako ze starého železa. Možná je ten film eskapistický a přivírá oči. Anebo jej lze označit za definici radosti," napsal v recenzi na Aktuálně.cz.

Top Gun: Maverick zároveň pokračuje v úspěších studia Paramount. Je to jeho letos již pátý snímek, který za první víkend debutuje v čele tabulky návštěvnosti. Předtím se to podařilo Ježkovi Sonicovi 2, jenž utržil 71 milionů dolarů, hororu Vřískot s 35 miliony, Ztracenému městu se 31 miliony a černé komedii Jackass Forever s 23 miliony. Ani jedno z těchto děl přitom nevychází z komiksů, které jsou v Hollywoodu již roky komerčně nejvděčnější.

Firmě se podařilo vrátit na výsluní po dvou letech, kdy do kin takřka žádné filmy neuváděla. Své největší hity z posledních dvou let, akční sci-fi Válka zítřka s hercem Chrisem Prattem v hlavní roli nebo soudní Chicagský tribunál od Aarona Sorkina, uvedla jen na streamovacích službách.

"Cítím uspokojení, že jsme se neunáhlili a počkali jsme na návrat kin po pandemii," poznamenává Chris Aronson, šéf distribuce Paramountu. "Tenhle film se na plátnech zdrží dlouho. Přijdou na něj i lidi, kteří už v kině pořádně dlouho nebyli," věří.

Také nový Top Gun: Maverick, jejž natočil Joseph Kosinski a ve kterém dále účinkují Miles Teller, Jennifer Connellyová nebo Jon Hamm, byl kvůli pandemii opakovaně odkládaný. Původně měl mít premiéru již v létě 2020.

I představitel hlavní role Cruise ale trval na tom, že snímek musí do kin, ne do videoték. Sázka se vyplatila: kromě komerčních výsledků se novinka pyšní nejlepším možným hodnocením A+ ve výstupních průzkumech společnosti CinemaScore. Na serveru Rottentomatoes.com, jenž shromažďuje recenze z angloamerického světa, má průměrné skóre 96 procent.

Film produkovaný Jerrym Bruckheimerem ale potřeboval do kin i proto, aby se zaplatil. Jeho rozpočet činil 150 až 170 milionů dolarů, což nezahrnuje další desítky milionů vynaložené na propagaci. Včetně promo akce na festivalu ve francouzském Cannes, kam Cruise přijel předminulý týden. Nad hlavou mu tam přelétlo osm stíhaček leteckých akrobatů s kouřovými efekty v barvách francouzské vlajky.

Herec na červený koberec dorazil ve smokingu s černým motýlkem. Obcházel fanoušky, kterým se podepisoval a pořizoval si s nimi selfie. Na všechny strany rozdával svůj stále chlapecký, blyštivý úsměv, popsala agentura AFP.

Komerčně zatím nejlepší čísla roku za první víkend má komiksový film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, který v USA a Kanadě utržil 185 milionů dolarů. Druhý je Batman s Robertem Pattinsonem a 134 miliony dolarů. Další rekord by v Hollywoodu mohl padnout přespříští týden, kdy se do biografů chystá velkorozpočtový Jurský svět: Nadvláda od firmy Universal, dodává server CNBC.