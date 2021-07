Akční sci-fi Válka zítřka dělá z lidí jídlo pro obludy. Potravy pro mozek nabízí méně

Když se Chris Pratt v úvodu filmu Válka zítřka po spektakulárním pádu zřítí do vody, zplihlými vlasy a klukovským pohledem na malou chvíli připomíná Toma Cruise. Kdo by si pomyslel, že ta scéna shrne pocity z celého snímku, který však po velkolepých sci-fi trhácích a jejich hereckých hvězdách pouze pošilhává.

Novinka, která místo v kinech nakonec skončila na obrazovkách videotéky Amazon Prime, už názvem připomíná výtečný akční blockbuster režiséra Douga Limana Na hraně zítřka. V něm před sedmi lety Tom Cruise uvězněný v časové smyčce znovu a znovu vyrážel porazit mimozemšťany ve videoherním tempu - navzdory tomu, že znovu a znovu umíral.

Válka zítřka má také chytlavou premisu. Třicet let v budoucnosti zuří válka s krvelačnými obludami z vesmíru a jedinou nadějí pro budoucí lidstvo, které prohrává na všech frontách, se zdá být portál mezi dvěma body v čase, kterým mohou do "zítřka" putovat další a další rekruti z roku 2022. Ti, kdo přežijí, se po sedmi dnech vrací do současnosti. Často ranění a traumatizovaní z toho, co v budoucnosti viděli.

Jedním z nich je zneuznaný vědec, středoškolský učitel a táta od rodiny v podání Chrise Pratta. Místo příležitosti zazářit ve vědě může alespoň zúročit zkušenosti válečného veterána. Situace je ale zoufalá, přežívají už jen poslední lidé, zrůdy z kosmu za jediný rok zlikvidovaly takřka celou populaci.

Dvaačtyřicetiletý Pratt má charisma, které film utáhne, jak už ukázal v Jurském světě či coby člen Strážců galaxie v komiksových snímcích studia Marvel. Tentokrát jako by však dostal především prostor hrát jakéhosi Toma Cruise z výprodeje. Ve snímku, který jen těžko maskuje, nakolik jeho zápletka, stejnou měrou bláznivá jako komicky nepravděpodobná, stojí na vodě.

Válka zítřka dovede překvapit vyprávěním, které diváky v druhé půli zavede úplně jinam, než by čekali. Scénář Zacha Deana se však až příliš veze na nápadech odjinud. Což není nutně chyba, sci-fi klasikou typu Vetřelců se inspiruje mnoho filmů. Ani by nemuselo vadit, jak nedomyšlené jsou některé aspekty cestování v čase. V tomto žánru logika vždy klopýtá.

Tvůrcům Války zítřka se ale nedaří vystavět svět, v němž by atmosféra a postavy natolik strhly publikum, aby nemělo příliš času se ptát, co vše ve filmu nefunguje. Kde se nelze emočně napojit a dýchat s hrdiny, přebírá otěže mozek a vrtá se v pravidlech filmového univerza, jež se poněkud rozpadá.

Režisér Chris McKay má za sebou především satirický skečový seriál Robot Chicken a podobně ztřeštěný, bezhlavě kupředu pádící Lego Batman film z roku 2017.

Jenže tentokrát operuje v terénu, kde - navzdory velkolepě přepálené premise o rekrutování vojáků ze středně starých pozemšťanů napříč časem - nezbývá příliš prostoru pro ironii. Naopak se Válka zítřka bere často vážně. Byť občas obzvlášť ke konci se humor a odlehčení proderou do popředí.

Jako by se nedařilo dát potenciálně zajímavým nápadům prostor. Vědomí toho, že svět za pár dekád skončí, přinese jedinou scénu nabízející paralelu se skutečností, kdy pro dnešní frustrovanou mládež nejsou podobnou hrozbou chapadlovité příšery, ale klima. A tak jako ve skutečnosti i hrdinové snímku nakonec nemohou čekat a musí jednat hned. Zachránit budoucnost dnes, nikoli ve světě zítřka kdesi za časovým portálem.

Jenže právě pocit naléhavosti se filmu nedaří vyvolat. Byť coby publikum víme, že na Zemi se geopolitická situace vyhrocuje, lidé se bouří a podobně dochází čas v budoucnosti, nikdy nepřijde pocit, že protagonisté musí jednat právě nyní.

Když se samozvaná partyzánská jednotka vydává na závěrečnou akci, místo zadržování dechu se vynořují otázky: Proč nepočkali, víc se nepřipravili, neudělali to tak či onak?

Jsou to nepřípadné úvahy, které do akčního spektáklu ani nemají patřit. Ale tady vyvstávají.

Chris Pratt dělá, co může, onen tradiční hollywoodský archetyp - obyčejného chlapíka od rodiny, který má zachránit svět - hraje se ctí. To ale nestačí.

Zrazují ho zákruty scénáře, který není dost hloupý, aby publikum navigoval do říše enormně drahých spektáklů, jaké v Hollywoodu točí například Roland Emmerich. Ani dost chytrý a propracovaný, aby nabídl vyváženou stravu pro mozek, city i smysly.

Válka zítřka je opulentní film, který udržuje tempo a především uprostřed akce umí zaujmout, byť ne uhranout. Nelze nad ním jen tak jednoduše zlomit hůl. Ale jako by neustále stál ve stínu lepšího snímku, který se z něj mohl vyklubat.

Po většinu času nakonec zůstane pohřben kdesi hluboko v arktickém ledu, odkud se na povrch vynoří příliš pozdě.