Cumberbatchova one man show. Nový Doctor Strange je bizarní i lenivý

Nejprve se proslavil horory. Pak přesně před 20 lety změnil Hollywood, když jeho Spider-Man nastartoval módu superhrdinských filmů. Nyní se režisér Sam Raimi vrací, aby ukázal, že komiksy stále umí. A že do barvami hýřícího světa Marvelu lze dostat i hrůzné tóny.

Doctor Strange bezpochyby patří k největším podivínům ve světě marvelovských komiksů. Nejenže Podivín je přímo jeho přízvisko, tenhle čaroděj s lehce sociopatickými sklony neustále prožívá příběhy jako z psychedelického snu. Jedním takovým přímo začíná snímek Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, jejž od čtvrtka promítají česká kina.

Strange se nachází v zajetí podivného démona obdařeného mnoha smrtícími chapadly. Stojí před rozhodnutím, zda pomoci dívce v nesnázích, či ji obětovat pro vyšší dobro. Brzy se probouzí zbrocený potem, jen aby zjistil, že podobná bitva pokračuje v ulicích za okny jeho domu. A že to, z čeho se právě probudil, nebyl sen. Jen jiná verze reality.

Od prvních scén je zřejmé, že režisér Raimi se akcí i svými hrdiny náramně baví. Skutečnost a okolní architekturu ohýbá podle toho, jak Strange v podání Benedicta Cumberbatche čaruje, obluda připomínající tvory z japonských anime či videoher je bizarní a hned uvízne v paměti.

Po většinu snímku, jehož zápletka se točí kolem nutnosti ochránit dívku schopnou proskakovat alternativními realitami, Raimi vytahuje nápadité drobnůstky. A pomrkává na fanoušky své tvorby vzniklé dávno před vstupem do světa hollywoodských velkofilmů.

Každý, kdo měl rád Bruce Campbella v roli Ashe z Raimiho série Smrtonosné zlo, bude nadšený drobnou rolí, kterou si Campbell zopakuje svůj proslulý souboj s vlastní rukou posedlou démony. A dojde i na zombie verzi Doctora Strange, v níž ožívá béčková patina Raimiho dřívějších děl.

Jenže je tu hned několik zásadních "ale". Snímek, jenž zapadá do už třetího tuctu marvelovských titulů, spoléhá na znalost nejen předchozích filmů, ale také marvelovské televizní tvorby, především seriálu WandaVision, neboť členka Avengers Wanda Maximoffová je jednou z hlavních postav. Těžko se vžít do jejích pocitů a jednání, aniž by člověk seriál viděl.

Na druhou stranu jeho zápletku novinka nijak důmyslně nerozvíjí, jen předpokládá obeznámenost. Jde o potíž, která se s tímto světem táhne přinejmenším od posledních dvou dílů Avengers: je obtížné si snímky plně užívat, pokud divák nezná poměrně značnou část celého univerza.

2:16 Film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství promítají kina od čtvrtka. | Video: Falcon

V poslední fázi se navíc producenti rozhodli, že univerzum je málo. A že potřebují multiverzum, tedy paralelní světy, kde existují alternativní verze hrdinů, kteří se za určitých okolností mohou potkávat.

Bylo to zprvu příjemné a hlavně invenční zpestření, když se ve skvělém animovaném snímku Spider-Man: Paralelní světy objevilo mnoho odlišných Spider-Manů a s nimi i rozdílné žánry nebo animační styly. V nejnovějším loňském dobrodružství pavoučího mladíka Spider-Man: Bez domova se zase sešli hrdinové všech tří spidermanovských trilogií, což umožnilo pozoruhodnou práci s nostalgií publika. Byl to i celkem nevídaný pokus, jak v jednom projektu spojit několik částí hollywoodské historie.

Jenže v novém dobrodružství Doctora Strange už paralelní světy umožňují především to, že se nemusí nic vyprávět. Hrdinové poskakují z prostředí do prostředí jako ve videohře. Nad jejich půtkami sice visí hrozba, která může ohrozit svět, ale jako by ji tam pověsil velmi lenivý scenárista, který zapomněl, že by takovou hrozbu publikum mělo nějak pociťovat.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství fanoušky jistě rozdělí. Je to na jedné straně bláznivá jízda a velká "one man show" Benedicta Cumberbatche v titulní roli, publikum neustále zásobuje drobnůstkami, které pobaví a udrží pozornost. Hrdinové navštíví světy, jež uhranou čistě vizuálně - třeba verzi New Yorku, v němž budovy prorůstají barevné květiny různých tvarů. Místy sledujeme temné fantasy, jindy pořádně ohnilou zombie vzpomínku na dávné doby, kdy měl režisér Raimi plné ruce práce s natáčením toho, jak si hrdinové uřezávají vlastní ruku motorovou pilou.

Jenže to vše do značné míry pouze kamufluje, že už není o čem vyprávět. Jako by byl svět zachráněn tolikrát, že je jeho osud každému jedno. Obzvlášť když těch světů je spousta, tak proč se obávat o život jednoho Doctora Strange, když jich jinde žije nekonečně mnoho. A mnozí třeba budou charismatičtější. Či alespoň méně arogantní.

Rozpačitý výsledek budí obavy o osud celého marvelovského světa. Právě Doctor Strange patřil k hrdinům s největším potenciálem přinášet mezi hrdiny v kostýmech něco nového a překvapivého. Je to ten, co převezme roli nejsarkastičtějšího glosátora Marvelu, dostatečně charismatický, aby mu publikum viselo na rtech, a dostatečně cynický, aby si s ním i ten citově nejokoralejší divák chtěl plácnout. A dát panáka. Snad ho paralelní světy nepohltí nadobro.