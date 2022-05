Autogramy a selfie. Tom Cruise přijel do Cannes, nad hlavou mu přeletěly stíhačky

Jako střela na festival ve francouzském Cannes dorazil slavný americký herec Tom Cruise. Obletovaný fotografy rozdával autogramy na červeném koberci. A protože přivezl pokračování známého filmu z prostředí pilotů stíhaček Top Gun: Maverick, divákům nad hlavou přelétlo osm stíhaček leteckých akrobatů Patrouille de France s kouřovými efekty v barvách francouzské vlajky.

Velkorozpočtové pokračování Top Gunu z roku 1986 mělo mít premiéru už před dvěma roky, zdržela ho však pandemie. Snímek s ambicí zařadit se mezi komerčně nejúspěšnější tituly roku tak dodal patřičný lesk i 75. ročníku přehlídky na francouzské Riviéře, která se jinak tradičně zaměřuje spíš na náročnější tvorbu.

Cruise na červený koberec dorazil ve smokingu, s černým motýlkem. Trpělivě obcházel fanoušky, kterým se podepisoval a pořizoval si s nimi selfie. Na všechny strany rozdával svůj stále chlapecký, blyštivý úsměv, líčí agentura AFP.

Fotografům zapózoval s kolegy Jennifer Connellyovou a Milesem Tellerem, dalšími hvězdami nového Top Gunu.

Jak popisuje agentura AP, na evropské premiéře snímku se herec dočkal šestiminutového potlesku vestoje. A přestože to dopředu nebylo oznámené, dostal také čestnou Zlatou palmu, zdejší cenu. "Je naprosto oddaný filmu," zdůvodnil to ředitel festivalu Thierry Fremaux, který předtím promítl třináctiminutový sestřih nejznámějších Cruiseových děl.

"Točím filmy proto, abyste je viděli na velkém plátně," vzkázal divákům Cruise. Při debatě v sále zhruba pro tisíc lidí dostal mimo jiné dotaz, jestli ani v průběhu pandemie, kdy byla kina zavřená, neměl chuť uvést nový Top Gun pouze na streamovacích platformách. "Nikdy," odvětil a sklidil hlasitý potlesk.

Právě festival v Cannes se na rozdíl třeba od přehlídky v Benátkách dlouhodobě vymezuje proti videotékám v čele s Netflixem. "Potřebuji chodit do kina, abych si filmy užil. Vždycky si nasadím kšiltovku a normálně jdu s ostatními. Chci to vidět celé, včetně reklam a trailerů, mít ten společný zážitek," uvedl.

Devětapadesátiletý otec tří dětí také musel vysvětlovat, proč stále riskuje zdraví a při natáčení sám dělá nebezpečné kaskadérské kousky, místo aby využil dubléra. "Genea Kellyho se taky nikdo neptal, proč všechno tančí sám," reagoval Cruise v narážce na známého herce a tanečníka, který zemřel v roce 1996.

Tom Cruise v Cannes uvedl premiéru snímku Top Gun: Maverick | Video: Associated Press

Dále zavzpomínal na natáčení dramatu Eyes Wide Shut, kdy jej režisér Stanley Kubrick "asi tucetkrát" nutil zopakovat erotickou scénu s herečkou Nicole Kidmanovou.

Po většinu interview Cruise líčil, jak se důkladně připravuje na každý projekt. Snaží se setkat s každým členem štábu a ptá se, co přesně mají na starosti a jestli jim může nějak pomoct, tvrdil. Rovněž vzpomínal, jak odmalička studoval všechny fáze výroby filmu nebo zkoumal, který typ herectví je nejvhodnější pro velké plátno.

Když pak roku 1981 účinkoval ve filmu Večerka režiséra Harolda Beckera, rozhodl se u tohoto povolání zůstat. "Tehdy mi poprvé došlo, jak bych byl strašně šťastný, kdybych mohl hrát po zbytek života," řekl.

Tom Cruise, jehož slávu v poslední dekádě posiluje akční sága Mission: Impossible a jehož 39 filmů podle agentury AFP celkově utržilo přes osm miliard eur, do Cannes přiletěl už v úterý. Před Festivalovým palácem, hlavním dějištěm přehlídky, ho však lidé spatřili teprve ve středu.

Za zvuků rokenrolové skladby Great Balls of Fire od Jerryho Lee Lewise z roku 1957 vylezl z černé limuzíny a fanoušci ho začali nahlas volat. Někteří na něj čekali od brzkých ranních hodin. Cruise nebyl v Cannes tři desítky let. Nejspíš i proto se na červeném koberci zdržel dlouhé minuty.

"Vůbec nebylo nad čím přemýšlet, prostě jsem ho musela vidět," popisuje dvaadvacetiletá Oriane Holzová. K červenému koberci přišla s transparentem prosícím o lístek na projekci nového Top Gunu.

Šestačtyřicetiletá Katy McNultyová a dvaapadesátiletá Joanne Routledgeová vstávaly ještě za tmy. Ve tři ráno vyrazily ze severu Anglie do Skotska, odkud letěly do Edinburghu a odtamtud do Nice. Vlakem dorazily do Cannes akorát včas, aby Cruise zahlédly. "Musela jsem si udělat selfie s Tomem. Slíbila jsem to v práci, i když kolegové říkali, že nemám šanci," vysvětluje Routledgeová.

Sedmnáctiletá Tania Lopez-Palayová přijela s matkou až z Grenoblu, v autě strávily pět hodin. Do města dorazily v sedm ráno. "Je to trochu šílené, ale co se dá dělat. On je nejlepší, největší. Tohle jsem si nemohla nechat ujít," cituje fanynku agentura AFP.

Na autogram čekala i sedmdesátiletá Martine, která v Cannes žije. "Francouzské hvězdy na nás kašlou, ale Američani vědí, že jsou tady proto, aby pózovali, rozdávali autogramy a dělali si selfie," pochvaluje si.

Mezi fanoušky čekajícími na hollywoodskou hvězdu byl i Stan Hamilton. Mladý Američan v Cannes studuje francouzštinu. "Když jsem byl malý, s tátou jsme se dívali na první Top Gun. Přál bych si, aby tady mohl být se mnou," řekl.

Podle deníku Guardian se Tom Cruise ve Francii dočkal přijetí srovnatelného s rockovou hvězdou. "Cannes je jediné místo, které miluje Hollywood víc, než Hollywood miluje sám sebe," konstatoval kritik britského listu, podle nějž při Cruisově příchodu na červený koberec "tisíce cinefilů hodily za hlavu svůj odměřený cynismus a vyskočily na nohy".

Film Top Gun: Maverick natočil osmačtyřicetiletý Američan Joseph Kosinski, produkoval jej Jerry Bruckheimer. Do českých kin zamíří příští čtvrtek. Cruise krátce po skončení festivalu oslaví šedesátiny.