Nejlepší adaptace videohry všech dob, píše BBC. Seriál The Last of Us bude pokračovat

V seriálu The Last of Us, jehož poslední díl v noci na pondělí uvedla videotéka HBO Max, nesourodá dvojice hrdinů cestuje postapokalyptickými USA zdevastovanými smrtící houbovou infekcí. Kdo neznal stejnojmennou videohru, mohl si zprvu myslet, že jde o další tuctovou zombie akci plnou krve. Ve skutečnosti z toho vznikla jedna z televizních událostí sezony.

Jak píše agentura AP, The Last of Us oslovilo nejen znalce hry, kteří měli laťku položenou vysoko, ale také lidi, jež počítačové hry míjejí. Podle agentury Nielsen první díl adaptace v USA sledovalo 4,7 milionu lidí, což samo o sobě znamenalo druhou nejlepší premiéru novodobé HBO po očekávaném fantasy Rod draka. Sledovanost však průběžně rostla až na 8,2 milionu lidí, kteří tuto neděli zhlédli poslední epizodu. Učinili tak navzdory faktu, že premiéra kolidovala s udílením Oscarů.

"Takovouhle reakci nikdo nečekal, ani její šíři, ani to, nakolik byla pozitivní," přiznává Neil Druckmann, autor původní videohry, jež pro konzoli PlayStation 3 vyšla před deseti lety. Dnes čtyřiačtyřicetiletý Druckmann je jedním z šéfů vývojářského studia Naughty Dog, které hru vyrobilo. Seriál podle ní napsal s Craigem Mazinem podepsaným pod dalším hitem HBO, minisérií Černobyl. "Bylo fascinující sledovat, jak se na příběhy těchhle postav napojila celá nová komunita, jak ten příběh interpretují a co se jim na něm líbí, nebo nelíbí," zmiňuje Druckmann.

Putování ostříleného pašeráka Joela a teenagerky Ellie v seriálu mělo jasný cíl, mezi řádky však vyprávělo o dospívání, ztrátě, hledání naděje či zodpovědnosti spojené s rodičovstvím. Zombie jsou sice katalyzátorem příběhu, ale zdaleka na jedinými antagonisty a lidé se tu leckdy chovají ještě hůř.

Emocionálně nabitými scénami a mnohoznačně napsanými postavami se The Last of Us vymykalo z žánru. "Popravdě se hororů a příběhů se zombíky spíš bojím. Normálně bych na tenhle typ seriálu nekoukala," řekla agentuře AP čtyřiadvacetiletá studentka práv Victoria Jin, která také nehrála původní hru. Přesto seriál s kamarády náruživě sledovala. Definitivně ji zlomila třetí epizoda s vedlejším příběhem Billa hraného Nickem Offermanem a jeho partnera Franka, kterého ztvárnil Murray Bartlett. Na ploše jednoho dílu tvůrci vyklenuli "story" opravdové lásky a naděje v bezvýchodném světě.

"Bylo to napínavé, hodněkrát to člověku zlomilo srdce, bylo v tom spousta emocí, vztahových věcí," vypočítává studentka, proč se na The Last of Us dívala. A má ještě jeden důvod. "Jako upřímně. Pedro Pascal? On stačí sám o sobě," dodává s poukazem na představitele hlavní role. Sedmačtyřicetiletý herec známý ze seriálů Hra o trůny, Narcos nebo The Mandalorian ztvárnil hrdinu Joela, který kdysi traumaticky přišel o dceru a kvůli tomu si jen těžko připouští, že by mohl mít otcovský vztah k další dívce. Přesto ji chrání svým životem a podle agentury AP je dnes jednoduše "nejoblíbenějším tátou na sítích".

Nejen kritici zároveň vyzdvihují výkon devatenáctileté Angličanky Belly Ramsey v roli Ellie, která též zažila ztrátu a postupně k Joelovi nabývá důvěry, až se i ona ocitne v situaci, kdy jej musí zachránit. Oba herci mají šanci získat za The Last of Us nominaci na prestižní televizní ceny Emmy. A právě fakt, jak moc se soustředil na postavy, přispěl k úspěchu seriálu. "Určitě to fungovalo díky tomu, jak tvůrci u každé postavy vyklenuli nějaký oblouk a vztahové peripetie, jak okolní svět nutil ty postavy reagovat na dění, všechny tyhle věci jsou hodně univerzální a srozumitelné," hodnotí scenárista Michael Tucker, který provozuje youtubetový kanál nazvaný Lessons from the Screenplay.

Protože každý z devíti dílů The Last of Us trval až hodinu, tvůrci měli prostor rozvíjet děj pomalu jako ve filmu a představit postavy tak, aby si k nim diváci postupně vybudovali vztah, podobně jako když desítky hodin hrají hry.

Díky tomu dnes zase další lidé nachází vztah k původním hrám. Agentura AP zmiňuje šestadvacetiletou Kim Shay, která hry nehraje. Přesto o The Last of Us poprvé slyšela, ještě než měl premiéru seriál, a dnes už si na YouTube pustila komplet záznam toho, jak hru procházejí druzí. "Ta hra má neuvěřitelný příběh," konstatuje.

The Last of Us na HBO teď slaví úspěch nedlouho poté, co konkurenční videotéka Netflix předloni zabodovala s jinou adaptací videohry, seriálem Arcane: League of Legends. Ten bude pokračovat druhou řadou stejně jako The Last of Us. HBO to oznámila už v lednu, nejnověji to tvůrci Neil Druckmann s Craigem Mazinem znovu potvrdili časopisu GQ. Hodlají zpracovat příběh pokračování videohry The Last of Us: Part II, vydané roku 2020 pro konzoli PlayStation 4. A odvyprávět ho na ploše víc než jedné další sezony.

"Určitě je to na víc než jednu řadu," potvrdil Druckmann. Na následný dotaz, jestli má na mysli dvě nebo hned tři další sezony, ani jeho kolega neodpověděl. "Všímáte si správně, že neříkáme přesný počet. Ale říkáme určitě víc než jednu," doplnil Craig Mazin.

Poslední epizoda The Last of Us už je k vidění také na českém HBO Max. | Video: HBO

Ve videohře The Last of Us: Part II opět účinkují Joel a Ellie, několik již známých vedlejších postav i zbrusu nové. Děj se točí mimo jiné kolem důsledků toho, co Joel udělal v závěru prvního dílu.

"Podobně jako ve hře: na začátku Joelovi fandíte, protože chcete, aby Ellie zachránil, ale jeho čím dál složitější rozhodnutí, byť jsou zcela pochopitelné, člověka nutí přehodnocovat dobro a zlo," shrnuje britská BBC, podle níž druhý díl hry tento aspekt ještě prohlubuje.

Také herečka Bella Ramsey v interview pro Vogue přiznala, že konec první části příběhu diváky "opravdu ve velkém rozdělí" na dva tábory.

Recenzent BBC je však po zhlédnutí poslední epizody stále nadšený. "Ve snu by mě nenapadlo, že i moje máma bude vědět, co je clicker," píše s odkazem na specifický typ nakažené zombie. Clicker se objevil ve druhé epizodě.

"The Last of Us je s přehledem nejlepší adaptace videohry, kterou kdo kdy natočil. I když úplně mimořádný televizní seriál z ní nakonec také nebyl. Co ve hrách roku 2013 působilo svěže a čerstvě, už o deset let později v televizi přece jenom dělá lehce omšelejší dojem. Ale na ničem z toho nesejde, když jsou postavy a herecké výkony tak silné," dodává BBC.

Video: Vědec popsal, jak houby mohou měnit lidskou mysl