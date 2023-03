Komu tiká Sex O'Clock? Seriál Voya pro mladé se snaží a šilhá po zahraničních vzorech

Patnáctiletý mladík leží na posteli, usilovně se věnuje aktivitě, k níž potřebuje jen ruku, fotku v mobilu a ještě jednu část vlastního těla. Hned úvodní scéna nového seriálu videotéky Voyo nazvaného Sex O'Clock zřetelně ukazuje, kam cílí. Popularita zahraničních vyprávění o mládeži a nejen pro mládež jako Sexuální výchova či Euforie nachází stále větší odezvu na českých obrazovkách.

Adam Anenský má jako většina teenagerů potíže. Jejich intenzitu naznačuje množství zmuchlaných papírových kapesníčků pod postelí. Řešení věčného trablu náctiletých chlapců dále znesnadňuje starší sestra, která za tenkou stěnou ironicky glosuje bratrův neohrabaný pokus dobrat se výsledku. Štěstí mu nepřeje ani v koupelně, kde se polooblečená matka snaží řešit krizi středního věku.

Od prvních chvilek je zřejmé, kde čerpali inspiraci tvůrci desetidílného seriálu Sex O'Clock, který má na Voyo premiéru tento pátek. Tak jako v netflixovském hitu Sexuální výchova vzniklo přiznaně nerealistické prostředí, které je dílem současnou Británií a dílem vzpomínkou na americké mládežnické snímky Johna Hughese z 80. let minulého století, i seriálový Zlín v Sex O'Clock působí podivuhodně. Vyskytuje se v něm velké množství přepychových domů, velké množství gayů a spousta postav, které se chovají pitomě.

Režiséři Jan Bártek a Karolína Zalabáková, jež se podílela též na scénáři, natočili seriál, který alespoň podle prvních tří dílů dost připomíná další místní "produkt" cílený na středoškoláky jménem TBH. Zatímco tato websérie České televize pracovala se skromnou stopáží zhruba čtvrthodinových epizod, Sex O'Clock má k dispozici velkorysejší formát více než čtyřicetiminutových dílů. Přesto seriálový Zlín, tedy slovy hrdiny "zapadákov 300 kilometrů od Prahy", zabydluje šablonovitými postavami.

Už ústřední Adam - pochopitelně s takzvaným mluvícím příjmením Anenský, do něhož si každý snadno dosadí chybějící počáteční písmeno - na diváky promlouvá vypravěčskou dikcí, která připomíná spíše klukovské dobrodružství v duchu seriálu Bylo nás pět. Proč ne, právě napětí mezi chlapeckou nevinností a pubertálním nutkáním "hlavně zasunout" může být součástí stylizace. Jenže jak se děj - tažený kupředu vztahovými trampotami dospívajících hrdinů i jejich rodičů - odvíjí dál, podobná stylová rozkročení se množí a spíše si navzájem podráží nohy, než že by dala vzniknout nějaké svébytné estetice.

Občas je seriál až dojemně starosvětský a nechtěně úsměvný, třeba když dobře situovaná mládež prohrabává babiččin šuplík s prášky ve snaze najít drogy na narozeninový mejdan, jehož středobodem bude jedna tableta extáze pro jedinou vyvolenou osobu. To jsou však podružné detaily. Možná je v seriálovém Zlíně opravdu akutní nedostatek drog.

Horší je to s vykreslením postav, vztahy mezi nimi a tím, jak tvůrci balancují mezi různými komediálními rejstříky a vážností témat v pozadí. První epizody obsahují naprosté minimum momentů, kdy by se k sobě hrdinové chovali mile či alespoň normálně. Že se bratr se sestrou takřka nonstop pošťuchují, je běžné. Ale že se i ústřední trio kamarádů k sobě neustále chová, jako by jeden z nich patřil spíš do vedlejší party šikanátorů? Popichování a shazování mezi přáteli tohohle věku je jistě na denním pořádku, přesto by se spolu tihle "kluci, co spolu chodí" mohli občas i kamarádit.

Stejně se k sobě chovají dvě starší hrdinky kamarádky a lépe na tom není ani dynamika mezi rodiči tří protagonistů. Jeden otec se svým nenávistným prskáním "Zakážu ti internet do Vánoc" působí jako karikatura z první republiky, druhý se k ženě chová jako hulvát - jen nenosí tílko a mullet, ale to svoje "je sedm, kde je večeře!" vykřikuje z luxusního obývacího pokoje.

Možná je to odvážné prolamování předsudků, že takový machismus se váže k nižším společenským vrstvám a že bohatí zabedněnci projevují svou alfa převahu trochu jiným způsobem. Ale ve zkratce jediné scény to působí jen divně.

Pak je tu také jedna neurotická, neempatická matka, aby se genderový poměr alespoň zlehka vyvážil. A nadto její matka, která svou neutuchající potřebou mít nad vším potřebu a sekýrovat předčí ostatní, přičemž hrdina ji přirovnává k "tomu nejlepšímu z Mary Poppins a Mussoliniho". Škoda, že většina referencí a vtípků podobného druhu je tak okatá a na sílu.

Seriálu Sex O'Clock by divák rád fandil, už protože se dotýká důležitých témat, protože řeší běžné i méně běžné středoškolské trable - od šmírování spolužaček v šatnách po nechtěné těhotenství. A přitom se pokouší v některých scénách obyčejně a bez předsudků vykreslit, jaké to je, když v nácti zjistíte, že váš otec je gay.

Jenže právě neustálý, nevyrovnaný pohyb na ose uvědomělá agenda - pubertální vtipy patří k největším potížím vyprávění. Když se řeší, že jedna postava je gay, a projde kolem tchyně se slovy "ten štrúdl je ještě teplý", divák se zmateně rozhlíží, zda vedle něj nesedí nějaký desetiletý potomek či sourozenec, protože ten by se možná zasmál. Slovo teplý v podobném kontextu padne bohužel ještě mnohokrát. I pubertální vtipy založené na dvojsmyslech by zasloužily větší péči, aby nezůstávaly na úrovni, kdy spolužačka zve v šatnách jednoho z chlapců domů na internet s tím, že má docela dobrý datový tok.

Seriál obsahuje zdařilé chvilky, kdy si postavy něco vyříkají, změní pohled na věc. Navíc chce zjevně bojovat proti předsudkům, ale na každou dobrou scénu jsou tu tři, v nichž to drhne.

Možná si vše ještě sedne, obzvláště ve třetí epizodě jsou trefné situace, sympatie i rozkoly mezi dospívajícími se mění, tvůrci mají tak jako v úvodu zmíněný filmař John Hughes velkou náklonnost k ousiderům. Bohužel začít jako třetí nálev z tohoto režiséra výtečných snímků o dospívání jako Sixteen Candles či Snídaňový klub není zrovna sebevědomá startovní poloha.