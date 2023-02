The Last of Us překvapilo s love story. Stvořilo jeden z nejdiskutovanějších párů

Nejočekávanější seriál roku už stvrdil pozici trháku s hutnou hororovou atmosférou. Adaptace videohry The Last of Us, která je k vidění na HBO Max, ale poprvé výrazněji překvapila aktuální třetí epizodou. Úkrok ze světa zombie apokalypsy k něžné romanci dvou gayů představil sveřepého hrdinu Billa a zvláštní verzi malé osobní utopie uprostřed pekla.

Od počátku vypadal, že si Zemi takřka bez lidí užívá. Zarostlý chlapík se na konec světa připravil dávno a nyní si v bezpečí svého sídla užívá požitky civilizace, ze které zbyly jen trosky.

Když ale herec Nick Offerman dostane otázku, zda si je s Billem v něčem podobný, směje se. "Rád mám přehled o tom, jak věci fungují. Dům jsem zajistil proti případným zemětřesením. Nerad někomu volám, aby mi pomohl vyměnit to či ono," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. A nejen to. Dvaapadesátiletý Američan, který proslul jako Ron ze seriálu Odbor městské zeleně nebo Karl v druhé řadě Farga, vlastní v americkém Los Angeles obchod se dřevem. Když se tak v Last of Us suverénně ohání kladivem, je takřka jisté, že pohyb nemusel trénovat dopředu.

Rozdíly mezi rolí a jejím představitelem tu ale nepochybně jsou. "Bill nesnáší lidi. Má v sobě mnoho bolesti," podotýká Offerman s tím, že sám pochází z milující rodiny a v Billově kůži by se takhle druhých nestranil. "Ale myslím, že jakmile své srdce otevře citům, uvidíme to semínko zranitelnosti, že chce být milován a milovat," dodává.

To semínko, o němž herec mluví, se jmenuje Frank. Chlapík, který je zprvu jen nevítaným cizincem v blízkosti Billova obydlí plného pastí a nástrah proti vetřelcům všeho druhu. Nakonec ho Bill přizve dovnitř, na rychlou sprchu, večeři. A pak zase sbohem. Jenže Frank okusí pečeni z králíka a lahodné červené víno, tedy pokrm, který by nebyl běžný ani v našem "civilizovaném" prostředí. Uprostřed trosek světa ovládaného parazitickými houbami, jež mění lidi v podivné krvelačné loutky, je taková večeře skutkem z říše zázraků.

Tvůrci seriálu Craig Mazin a Neil Druckmann pondělním dílem poprvé zásadně ukročili z postapokalyptické linie oblíbené videohry. Mazin dosud přesvědčoval publikum, že umí vytvořit stejně sugestivní atmosféru jako ve své předchozí minisérii Černobyl. A že navzdory přítomnosti houbových zombie, které děsí vzhledem i nepříjemně klikajícími zvuky, jsou tu největšími zrůdami stejně lidé.

Třetí epizoda nazvaná Long Long Time najednou změnila tón. Bill s Frankem se okamžitě stali jedním z nejdiskutovanějších televizních párů. A jejich romance má moc bourat klišé, aniž by pro její účinek na publikum bylo podstatné, že jde o lásku dvou mužů.

0:50 Třetí epizoda The Last of Us je na HBO Max s českým dabingem i titulky. | Video: HBO

"Číst scénář prostý stereotypů v žánru, kde jsou tak časté, bylo opravdu osvěžující," poznamenává herec Murray Bartlett. Jedenapadesátiletý Australan na sebe upozornil předloni rolí manažera hotelu v první řadě seriálu Bílý lotos. Byť teď i představitel Franka hovoří skrze obrazovku videorozhovoru, s kolegou na dálku přes oceán působí trochu jako samotné postavy, jako skvěle se doplňující pár plný protikladů.

Bartlett si s kladivy ani dalším nářadím není zdaleka tak jistý jako kolega Offerman. Oba se ale shodují, že jednou z nejcennějších věcí na seriálu pro ně byla možnost rozrušit zažité, nejen genderové předsudky.

"Mnohdy mě obviňují z maskulinity," říká Offerman s narážkou na současné společenské nálady. "Překvapuje mě to, protože se často cítím spíše jako velký, chichotající se, tančící králík. Tak vždy odpovídám: 'Proč musíme vše řešit přes gender?' Co na tom, že umím používat nářadí nebo umím přišít knoflík, proč bych to nemohl mít rád obojí?"

Herec a majitel obchodu se dřevem Offerman zaměstnává pět lidí, z nichž čtyři jsou ženy a všichni jsou zručnější než on, protože mají víc praxe. On mezitím baví lidi, píše knihy a dělá rozhovory, jako je tento. "Žena, která té partě velí, je drobná silná lesba, třikrát šikovnější než já. A přesto často zákazníci reagují s překvapením: 'Cože? Ženy pracující s nářadím?' Je to tak hloupé. Jsou to jen staré ošoupané genderové stereotypy," říká.

Představitel Billa zdůrazňuje, že právě proto tak rád vysílá do světa zprávy typu: Ženy se umí ohánět kladivem. Nebo: Muži umí upéct sušenky.

Epizoda Long Long Time ale není žádnou agitkou za bourání utkvělých představ. Jde především o jemnou love story, příběh o lásce, ale také o umírání. Tvůrci využívají zvláštního kontrastu postapokalyptického světa a skoro idylického místa, které Bill stvořil a do něhož přizval Franka, čímž tomuto malému ráji teprve dal smysl.

"Ta epizoda vypráví o možnostech uprostřed pekla. Opravdu připomíná místo, kde zpívají ptáčci a kvetou růže, vypráví o naději, o možnosti najít blízkost k jinému člověku. Ale neobejde se to bez komplikací," hledá opatrně slova Murray Bartlett.

A Nick Offerman ho doplňuje: "K čemu je dobrý všechen luxus, když ho není s kým sdílet? Je to až dantovský postřeh. Připomíná místo, kde Bill s Frankem žijí, nebe? Odpověď zní ano, ale s drobnou příchutí pekla. Celý díl je o tom, že pokud neexistuje někdo, na kom vám záleží, vše ostatní už je nepodstatné."

The Last of Us není revolucí ve svém žánru. Podobné okamžiky blízkosti a něhy uprostřed zombie šílenství ukázaly třeba některé díly seriálu Živí mrtví, motiv hledání naděje uprostřed rozbitého světa ztvárnil s podobnou intenzitou režisér Alfonso Cuarón ve filmu Potomci lidí z roku 2006.

Přesto tvůrci prolamují přinejmenším prokletí adaptací počítačových her. Seriál suverénně přebírá a po svém na diváky přenáší až nesnesitelnou klaustrofobii videoherního světa. Přitom jasně dává najevo, že má větší ambice než být jen zdařilou kopií původního díla.

"Lidé nemají rádi změny," rozhovoří se Nick Offerman o očekáváních fanoušků a rozdílech mezi hrou a seriálem. Sám nemá rád, jak internet posiluje některé přirozené reakce, avšak nenabízí prostor pro usmíření. Herec dodává osobní příklad. "Když vyslovíte jména postav z Tolkiena jinak, než jsem se je při první četbě rozhodl vyslovovat já, tak vám budu zprvu chtít dát pěstí. Ale pak si řeknu: Proč by nemohlo být správně obojí?" přemítá muž, jenž by dle vizáže mohl vmžiku hrát jednoho z tolkienovských válečníků, ať už lidského, či trpasličího pokolení.

Příběh Billa a Franka má dle reakcí publika spíše moc spojovat než rozdělovat. Jedním z důkazů je i fakt, že píseň Long Long Time z roku 1970, kterou hrdinové hrají na klavír, se na platformě Spotify okamžitě stala hitem. Po odvysílání epizody během hodiny narostl mezi americkými uživateli služby zájem o tento song Lindy Ronstadt na 4900 procent. Podobná věc se přihodila loni s písní Kate Bush, jež zazněla ve Stranger Things.

The Last of Us je seriál, o kterém se mluví. Díky mimořádnému nárůstu diváků mezi epizodami, z nichž tu první dosud vidělo přes 22 milionů lidí, již HBO oznámila pokračování. A podobně jako Stranger Things má novinka sílu oživovat staré módy. Už třetím dílem dokazuje, že je přinejmenším něčím víc než jen další řemeslně zvládnutou žánrovou variací.