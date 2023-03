Nejdelší a nejkrvavější. Film Vřískot 6 hlásá, že žánr vyvražďovaček nevyhynul

Vypadá to na běžné rande přes aplikaci Tinder, k jakým denně dochází uprostřed rušných ulic newyorského Manhattanu. Mladá žena sedí na baru, klopí do sebe pálenku a posílá zprávy. Brzy zvoní telefon a debata se stáčí k očekávatelnému tématu na oťukání druhého: k oblíbeným hororům. Jenže sledujeme úvodní scénu šestého dílu série Vřískot. Tudíž lze čekat, jak setkání dopadne.

Ano, nový Vřískot, který od uplynulého čtvrtka promítají česká kina, začíná vraždou. Drsnou, krvavou, ale také komplikovanou a invenční. Je to předznamenání, že dosud nejdelší i nejkrvavější díl ukáže životaschopnost a zábavnost tohoto filmového úkazu.

Když dnes již nežijící americký režisér Wes Craven v roce 1996 natočil první část, opět na scénu vtáhl žánr slasheru neboli vyvražďovačky. Ten se těšil největší popularitě o dvě dekády dříve a Craven to divákům svébytně připomněl.

Vřískot se stal jedním z nejdůležitějších hororů 90. let nejen díky schopnosti lekat či napínat, ale též proto, že z lásky k hororům učinil téma. Postmoderní hra s pravidly žánru stála na tom, že samotný zabiják má rád horory. A rád z jejich znalosti zkouší okolí.

Následovala různě úspěšná pokračování a po čtvrtém dílu dlouhá, více než desetiletá pauza. Loni sérii restartoval v pořadí pátý snímek, bez číslovky nazvaný opět jen Vřískot. Čtvrtstoletí po původních vraždách ve fiktivním kalifornském městečku Woodsboro se objevil nový vrah a neměl lehký úkol. Najednou promlouval k hrdinům i divákům, kteří už žijí v jiné hororové krajině.

Dnes žánr slasheru často inspiruje tvůrce k různým meditacím na hraně artu a braku, které chtějí revizionisticky rozbít zavedená klišé - jako třeba nedávný snímek X režiséra Tie Westa. A také hrdinka úvodní scény předposledního loňského Vřískotu už žila - ke zklamání hlasu v telefonu, kterým vše i tehdy začalo - snímky jako Babadook nebo It Follows, tedy ambiciózními počiny, jež přetvářely pravidla hororů a chtěly být něčím mnohem víc než jen starou dobrou řezničinou.

Zatímco pátý Vřískot se až příliš zamotal do odkazů a hrátek, v současné šestce už stejná režisérská dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett jde rovnou k věci. První velkou změnou je přesun z městečka Woodsboro na rušný Manhattan, kde se sestry Tara a Samantha opět hrané Jennou Ortegou a Melissou Barrerou vzpamatovávají z traumat minulého dílu a snaží se zapadnout do nového vysokoškolského prostředí.

Jak se záhy ukáže, počáteční masakr souvisí s hrůzami, které prožily. Ani v tomto díle hrdinky a jejich staré i nové přátele nečeká nic hezkého.

Vřískot 6, jak je zvykem série, brzy ústy jedné z protagonistek stanoví pravidla hry. Ví se, že vrah operuje dle filmové logiky. A podle prvních dohadů tentokrát nejde o to, jak se od sebe liší pokračování, ale jak se buduje úspěšná franšíza. Třeba tak, že další díl musí být větší a hlučnější. A některé věci se tu dějí přesně naopak než minule.

Podobné komentáře příliš nebrzdí děj, jenž pádí kupředu. Přitom divákům dávají zábavná vodítka, která samozřejmě ne vždy platí. U nového Vřískotu divák pochopitelně musí zahodit logiku. Také si tvůrci jako už dříve dělají alibi tím, že film se prostě chová podle ne vždy logických pravidel slasherů. Jen je to tentokrát uprostřed hektického New Yorku ještě o něco okatější. Občas zkrátka působí úsměvně, jak se postavy dostaly do nové nebezpečné situace.

Naštěstí ty situace jsou vždy nápadité, krvavé, leckdy vtipné, dojde i na pár přesvědčivě podaných traumat, byť Vřískot nikdy nebyl a nebude psychologickým, doopravdy děsivým hororem.

Poslední díl patří k nejintenzivnějším, na druhou stranu se nabízí otázka, jak dlouho lze tento kolotoč se spoustou postav a vrstevnatou historií vrahů i vražd roztáčet.

Občas se protagonisté se svými problémy vmžiku jen míhají před kamerou, do toho se propisuje celá minulost ságy, z obětí se stávají pachatelé tak rychle, že to mozek sice stíhá vnímat, ale už příliš nejde se s hrdiny sžít, mít o někoho opravdu strach.

Když ovšem dojde na lámání chleba, nebo spíš čepelí ostře nabroušených nožů, stále je komu fandit. A uspokojení z toho, že hrdinky se samy dovedou postarat o své bezpečí či přežití, rychle zahladí nedostatky.

Dějem tento více jak dvouhodinový snímek neohromí a je to x-tá variace na stejné téma. Ale některé vraždy a způsob jejich provedení v paměti uvíznou hlouběji než nůž v očních důlcích filmových nešťastníků. Lze si snadno představit, že brzy by mohl následovat další návrat do světa vrahů s pokřivenou maskou a obří znalostí hororových filmů.