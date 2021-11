Secese s příchutí punku. Krásně animovaný seriál Arcane svůdně mísí protiklady

Adaptace počítačových her většinou dopadají katastrofálně. Co čekat zrovna od seriálu, který vychází z on-line hry spočívající v arénových soubojích? Arcane: League of Legends je však překvapivě jedním z nejstylovějších fantasy poslední doby a úchvatná animovaná podívaná, která předčí většinu konkurence. Také na českém Netflixu patří k nejsledovanějším.

Parta mládežníků se vydává na loupežnou akci, která nedopadne podle jejich představ. Děcka vychovaná ulicemi se po střechách i ve stínech pohybují s hbitostí divokých koček, nechtěně se ale dostanou do hry, která je mnohem větší než jejich dosavadní pouliční šarvátky. Růžovovlasá Vi, jež gangu velí a kterou namluvila Hailee Steinfeldová, touto zakázkou nenaštve jen svého opatrovníka Vandera, autoritu podzemního města. Nepovedená akce vyvolá odezvu také u odpudivého zmrzačeného průmyslníka Silca, jenž zneužívá okolní bídu a přiživuje se na ní. A dohru má incident též ve vyšších patrech, kde se magie mísí s technologiemi a v němž ti nahoře opovrhují těmi dole. Související Nejslavnější japonský animátor se vrací z důchodu. Mijazaki natočí ještě jeden film Arcane: League of Legends nepřichází s nijak originálním příběhem. Je ale dostatečně všeobecný a svižný, aby pohltil ty, kdo dosud o předloze ani neslyšeli. A především umně čerpá z mnoha fantastických žánrů od městské fantasy přes steampunk a kyberpunk. Tak jako se zeširoka rozevírají nůžky místní společnosti mezi bohatými a chudými, i vizuálně se v Arcane "pere" špína posprejovaných zdí a ulic plných odpadků se secesně zdobnými tvary a opulentními vzducholoděmi brázdícími oblohu. Výtvarně zaujme Arcane od prvního záběru. Nevzniklo klasickou trojrozměrnou animací, ale pozoruhodnou směsí 2D a 3D postupů, kdy jsou všechna pozadí počítačová, ale ručně malovaná. Také na trojrozměrné objekty, hlavně na postavy, jsou nanášeny textury, které vyvolávají dojem kresleného snímku. A dvojrozměrně působí i veškeré "efekty": výbuchy, kouř či kanoucí slzy. Výsledek je ohromující, každá scéna vypadá jako plátno, touha dívat se dál přichází už jen kvůli potěše oka. Z populární hry League of Legends si adaptace půjčuje nejslavnější postavy, ale netřeba o nich vědět nic. Seriál v rychlých scénách představuje mnohé a před diváky během prvních epizod otevírá svět, který může sahat do veliké šíře. Nejen kvůli magickým branám, jež slouží k cestám mezi jeho končinami. Ale také kvůli pletichám a politikaření. 2:44 Všech devět epizod Arcane: League of Legends je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix Zatímco dole v podzemí se bojovnice Vi rozkmotří se svou mladší sestrou Powder, nahoře ve městě, kde vládnou noblesní radní, mladý vědec Jayce pracuje na naplnění svého snu vynalézt technologii, která bude fungovat stejně jako magie. Jayce pochází z prostšího rodu, jeho otec dal městu kladiva, pomocí nichž byla metropole s šarmem předválečného Londýna či Paříže postavena. Mladík však sní o "kladivech", která by stvořila mnohem víc než jen okolní mosty a honosné klenby. Tím vyvolává zájem okolí, které necítí jen ideje, ale hlavně peníze. Seriál navzdory stylu a působivosti přece jen není tím dalším velkým fantasy, o kterém se bude mluvit dlouho. V devíti epizodách otevírá až příliš rozlehlý svět. Zabydlel ho postavami, které jsou nezapomenutelně nakreslené, ale uvnitř spíše načrtnuté. A publiku naopak nedovolí, aby se samo plně zabydlelo. Politikaření a pletichaření tu leckdy vede jen k dalším opulentním střetům pěstí a zbraní. Nejde o komplikované politické půtky jako ze Hry o trůny, spíše nutný hybatel děje. Vizuálně se v Arcane „pere“ špína posprejovaných zdí a ulic plných odpadků se secesně zdobnými tvary. | Foto: Netflix Nakonec tak jde hlavně o nádherné obrazy z pečlivě designovaného světa, které umí vyvolat emoce více díky umu animátorů než propracovaností hrdinů, s nimiž a za které bychom měli potřebu dýchat. Prchavá audiovizuální "plátna" však útočí na smysly s odzbrojující intenzitou. Představují výbušnou směs bídy a noblesy, animačních stylů, techniky a magie, která se žene na diváky poháněná energickým soundtrackem na pomezí rocku, rapu a elektroniky, kde zazní skladby od kapely Imagine Dragons, rapera Pusha T i zpěváka Stinga s houslistou Rayem Chenem. Arcane představuje svět, ve kterém se prozatím nedá pořádně zabydlet. Přesto je radost se jím s hrdiny protloukat. Ti z nuzných poměrů i ti z nóbl rodů tu nemohou jen tak žít. Štěstěna je vrtkavá a všichni se tak trochu dusí. Mnohdy doslova, neboť místní prostředí často nutí nosit ochranné masky. Už tím se fantaskní prostor plný podomácku sestrojených technologických udělátek i fascinujících výdobytků technologické magie snadno napojuje na dnešní úzkosti covidového života pod "maskou". To jsem nevěděl, že seriál Arcane měl takovou hezkou guerillovou kampaň v Praze.

Více o tom od @hrusovskyjan https://t.co/wsSl5HgfvC pic.twitter.com/ghx6H9SB8i — Martin Schovanec (@schovanec) November 26, 2021 Arcane možná přináší hlavně opojení povrchem. Ale svůdné a neodolatelné. Je to starý trik mnoha především japonských videoher či anime - smísit protiklady. Vybavit útlé dívky s výraznými účesy obřími kovovými pěstmi, které by neměly ani zvednout, a nechat je rozdávat jimi rány jako od superhrdiny Hulka. Jenže když ty rány dopadají, znovu a znovu se rádi zaposloucháte, jak při tom vám samotným praská v kostech. Arcane: League of Legends Tvůrci: Christian Linke a Alex Yee

Seriál je k vidění na Netflixu.