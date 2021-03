Na Zlatých glóbech uspěla Země nomádů, Borat 2 nebo seriály Koruna a Dámský gambit

Drama Země nomádů a pokračování satiry o Boratovi získaly hlavní ceny na filmových Zlatých glóbech, které se udílely v noci z neděle na pondělí středoevropského času. Kvůli pandemii koronaviru se vítězové neprocházeli po červeném koberci, nýbrž seděli doma před počítačovými kamerami. Porota ocenila hned tři představitele anglické královské rodiny ze seriálu Koruna.

Sošku pro nejlepší drama i režii přebrala Chloé Zhaová za elegickou road movie Země nomádů. Filmařka čínského původu ocenění dostala jako první americká Asiatka a také první režisérka po téměř čtyřech desítkách let. "Panebože. Nemám slov," řekla okolo páté hodiny ranní středoevropského času, kdy se však již ceremoniál dostal do časové tísně, a tak na vítěze nezbylo mnoho času.

Země nomádů vypráví o ovdovělé šedesátnici z městečka v Nevadě, kde kvůli ekonomické recesi v roce 2011 zkrachovala továrna zaměstnávající většinu obyvatel. Protagonistka v podání Frances McDormandové tak cestuje po USA v bílém karavanu, vykonává sezonní zaměstnání, setkává se s dalšími novodobými kočovníky a po večerech na YouTube například sleduje videa o "tyranii amerického dolaru".

"Pro mě je to v jádru film o životní pouti, na které člověk truchlí a také se uzdravuje," shrnula režisérka. "Tahle soška patří všem, kdo si touto náročnou a nádhernou cestou prošli." Země nomádů s hudbou od italského klavíristy Ludovica Einaudiho už na podzim získala Zlatého lva na festivalu v Benátkách, a tak má nyní šanci uspět i na Oscarech. Podle kritiků oslavuje rozsáhlou, zapomenutou část Ameriky.

Zlaté glóby rozlišují filmy na žánry, každá soška se uděluje ve dvou kategoriích. Tu pro nejlepší komedii obdržela politická satira Borat Subsequent Moviefilm od komika Sachi Barona Cohena, jenž zároveň přebral ocenění za herectví.

"Počkat, počkat," řekl Cohen, když ho porota vyhlásila vítězem. "Dostávám z režie zprávu, že Donald Trump rozporuje výsledek. Podle něj hlasovala spousta mrtvých lidí, což je od něj vůči Asociaci zahraničních novinářů v Hollywoodu sprosté," zažertoval v narážce na organizaci, která Zlaté glóby pořádá.

"Tento film bych nenatočil bez mého hereckého kolegy, zbrusu nového talentu, jenž přišel odnikud a ukázalo se, že je to komediální génius. Samozřejmě mluvím o Rudym Giulianim," vtipkoval Cohen na adresu bývalého newyorského starosty a poslední roky právníka Donalda Trumpa, kterého ve filmu zesměšnil.

Cenu za herectví v dramatu dostal posmrtně Chadwick Boseman, který vloni zemřel ve věku 43 let. Veřejnost netušila, že bojuje s rakovinou. Porota ho ocenila za jeho poslední výkon ve filmu Ma Rainey - matka blues, odehrávajícím se ve 20. letech minulého století v prostředí jazzových muzikantů. Cenu za Bosemana převzala vdova Taylor Simone Ledwardová.

"Byl by pronesl něco krásného, inspirativního, něco, čím by posilnil ten maličký hlas, který v každém z nás říká, že ano, je to možné, je možné jet dál," uvedla vdova.

Ocenění za herectví v komedii či muzikálu přebrala někdejší Bond girl Rosamund Pikeová, hvězda filmu Jako v bavlnce. Hraje soudem jmenovanou zákonnou zástupkyni, která má pečovat o klienty, místo toho je ale podvádí a získává nad nimi absolutní moc. Dvaačtyřicetiletá Angličanka Pikeová v nedávném rozhovoru oznámila, že se s manželem a dvěma syny na čas přestěhovala do Česka.

Nejlepší herečkou v dramatu se stala šestatřicetiletá Andra Dayová, která ztělesnila jazzovou zpěvačku Billie Holidayovou v životopisném snímku nazvaném The United States vs. Billie Holiday. Film režiséra Leeho Danielse vypráví o události ze 40. let minulého století, kdy se americká vláda v rámci protidrogového tažení pokusila zamezit pěvkyni v tom, aby dále zpívala svůj antirasistický hit Strange Fruit.

Favorit večera, černobílé dobové drama Netflixu o scenáristovi filmu Občan Kane, neproměnilo ani jednu z šesti nominací.

V televizní kategorii se ze svého prvního Zlatého glóbu raduje čtyřiadvacetiletá Anya Taylor-Joyová. V dramatu Dámský gambit od Netflixu, které se zároveň stalo nejlepší minisérií, ztvárnila šachovou velmistryni bojující se závislostí. "Tenhle seriál bych klidně natáčela znova a znova a zase znova. Tolik jsem se ho toho naučila. Moc za to děkuji a moc děkuji divákům," řekla.

Z filmů si cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli odnesla Jodie Fosterová za právnické drama The Mauritanian, kde hraje po boku Benedicta Cumberbatche a Shailene Woodleyové.

Další hereckou cenu za minisérii obdržela Gillian Andersonová díky britské Koruně, kde v šesti epizodách ztvárnila někdejší anglickou premiérku Margaret Thatcherovou. Cenu za herectví v televizním dramatu přebral Josh O'Connor, představitel prince Charlese ve třetí a čtvrté řadě. A uspěla též Emma Corrinová, představitelka princezny Diany. Koruna byla navíc vyhlášena nejlepším televizním dramatem, celkem tak má čtyři sošky a patří k vítězům večera.

V dalších televizních kategoriích se radoval například Mark Ruffalo za dvojroli v Bludných kruzích, šestidilné rodinné sáze HBO o jednovaječných dvojčatech, nebo John Boyega za výkon v minisérii Sekyrka.

Nejlepší scénář napsal Aaron Sorkin, autor Chicagského tribunálu o procesu s organizátory protestů proti válce ve Vietnamu v roce 1968.

Sošku pro nejlepší cizojazyčný film převzali tvůrci Minari, zčásti autobiografického příběhu o korejských přistěhovalcích, kteří se v 80. letech minulého století snaží prorazit na předměstí amerického Arkansasu. "Kvůli téhle malé jsem to natočil," řekl režisér Lee Isaac Chung, který děkovný projev před kamerou absolvoval se svou malou dcerou v náručí. Český zástupce, film Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové, se do užších nominací nedostal.

Cenu za celoživotní přínos převzala třiaosmdesátiletá herečka a lidskoprávní aktivistka Jane Fondová. Vyzvala k větší pestrosti co do zastoupení žen a etnik ve filmovém průmyslu.

Ceremoniál se kvůli pandemii koronaviru konal z větší části na dálku, moderovaly ho komičky Amy Poehlerová z newyorského luxusního sálu Rainbow Room a Tina Feyová z kalifornského Beverly Hills. Naživo je pozorovalo vždy několik zdravotníků, kteří měli roušky a udržovali rozestupy. Režie obě herečky snímala tak, jako by byly na jednom pódiu. "Vždycky jsem věděla, že až moje kariéra skončí, budu se jen tak potulovat po Rainbow Room a předstírat, že si povídám s Amy," glosovala Feyová.

Pořadatelé nemohli oceněným fyzicky předat sošky, a tak avizovali, že jim je po skončení galavečera pošlou.

"Nezávidím, jakou práci musela dát příprava show za současných podmínek. Ale nakonec byla asi tak půvabná a energická jako videohovor 30 lidí přes aplikaci Zoom," shrnul Dave Itzkoff z deníku New York Times. Podle něj ceremoniál ke konci nabral zpoždění, a tak se vyhlášení nejočekávanějších kategorií odehrálo příliš rychle.

Z konkrétních scének, natočených pro rozptýlení, Itzkoff vystihl tu o začínajícím herci, který se snaží využít svých konexí, aby předběhl ve frontě na očkování proti nemoci covid-19.

Díky pandemii diváci dostali příležitost nahlédnout celebritám do jejich domovů. Například herec Bill Murray se připojil s martini v ruce z verandy svého domu, odkud má výhled na losangeleské mrakodrapy. "Murray sice neproměnil nominaci na herectví za film V úskalí, ale s tou psychedelickou havajskou košilí prostě nemůžeme říct, že by cokoliv prohrál," poznamenaly New York Times.

Bill Murray in a Hawaiian shirt with a martini is the vibe I’m here for. #GoldenGlobes pic.twitter.com/BIFzGu3Rdr — Staci Charles (@stacilyncharles) March 1, 2021

Zlaté glóby uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu, jedná se o druhé nejznámější americké filmové ceny po Oscarech. Tentokrát reflektovaly rok, kdy byla kvůli pandemii zavřená kina ve většině zemí světa. Takřka všechny nominované snímky měly premiéru na síti, nebo na ni stále čekají.

Pořadatelé rovněž čelili tlaku na větší pestrost. Protože se jedná o asociaci sdružující zahraniční novináře, mezi 87 členy není jediný černoch. "Je nám jasné, že před sebou máme hodně práce. Musíme mít v našich řadách černé novináře," slíbila během přenosu viceprezidentka Helen Hoehneová.

Podle agentury AP přežívají Zlaté glóby díky tomu, že jsou po Oscarech a hudebních Grammy třetími nejsledovanějšími cenami v USA. Také se jedná o lukrativní akci, v roce 2018 televize NBC za práva na přenos zaplatila 60 milionů dolarů, což je v přepočtu 1,3 miliardy korun. V neposlední řadě se jedná o důležitý ukazatel před Oscary. Ty jsou letos naplánované na 25. dubna.