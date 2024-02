Hollywood se zmenší. Bude točit méně seriálů, filmy o superhrdinech už netáhnou

V Hollywoodu je zdánlivě vše při starém. Loňská stávka scenáristů a herců skončila, hvězdy se vrátily na červený koberec. Začátkem roku si Zlaté glóby odnesly film Oppenheimer a seriál Boj o moc, příští měsíc následuje udílení Oscarů. Jenže ve vzduchu visí další krize: Hollywood se zmenšuje.

Podle 17 manažerů, filmových agentů či bankéřů, které oslovila agentura Reuters, končí éra zvaná "peak TV" nebo "quality TV". Anglické pojmy označovaly produkčně i tematicky odvážné televizní projekty s propracovanými scénáři a filmovou estetikou, jaké se díky rozmachu videoték točily celou minulou dekádu.

Nyní insideři ve vedoucích funkcích říkají, že kvůli ekonomické situaci se začne vyrábět méně seriálů a filmů, jejichž rozpočty se navíc ocitnou pod větším drobnohledem. Videotéky i kina se budou muset ještě víc snažit, aby byly ziskové. "Hollywood se zásadním způsobem zmenší," předvídá veterán z oboru televizní tvorby, který si nepřál být jmenován. "Co se týče kvality obsahu a peněz do něj investovaných, přijde výrazné šetření," odhaduje.

Například analytická společnost MoffettNathanson mluví o začátku "třetí fáze streamovacích válek", jak nazývá situaci, kdy se na trhu videoték o pozornost předplatitelů přetahují služby jako Netflix, Disney+, HBO Max nebo Skyshowtime. Platformy, od nichž si Hollywood sliboval zářnou budoucnost, však i po letech existence stále mají často problém dosahovat ziskovosti a investoři je tlačí k tomu, aby po letech bezhlavého utrácení mnohem víc kontrolovaly výdaje.

I proto letos investice do výroby obsahu videoték zřejmě spadnou pod úroveň z roku 2022. Například investiční banka TD Cowen upozorňuje, že většina platforem už dnes uživatelům účtuje vyšší cenu předplatného a naopak nabízí méně obsahu, což vzbuzuje otázky ohledně dlouhodobé udržitelnosti obchodního modelu.

Zrušené seriály

Zatímco v roce 2022 mělo v USA a Kanadě premiéru rekordních 633 hraných televizních seriálů, vloni jich i kvůli stávce bylo už jen 481 a letos číslo opět klesne. Odborníci očekávají, že výhledově se ustálí okolo tří stovek.

Například lídr na trhu Netflix již v minulém roce uvedl meziročně o třetinu méně hraných pořadů, spočítala analytická firma Ampere Analysis. Společnost údaj nechtěla komentovat, investoři jsou ale patrně spokojení. Netflix začal být ziskový a za poslední čtvrtletí roku 2023 přidal 13 milionů nových předplatitelů na celkových dosud rekordních 260,8 milionu platících zákazníků.

Podle hlasů z branže manažeři podobných firem nyní bedlivě zvažují, kterým seriálům dají zelenou. Když už je odsouhlasí, tak s menším rozpočtem než dřív. A pokud se projektům nedaří, videotéky se jich rychle zbavují.

Například služba Disney+ loni už po první řadě zrušila seriál Narozen v Americe s herečkou Michelle Yeoh a Ke Huy Quanem, hvězdami oscarového filmu Všechno, všude, najednou. HBO ukončilo seriály Idol ze světa showbyznysu a Lakers: Vzestup dynastie ze sportovního prostředí, televize Hulu nenatočí pokračování historické ságy Veliká s herečkou Elle Fanning a Netflix neuvede už hotový sci-fi thriller The Mothership v hlavní roli s Halle Berry.

Kromě toho třeba studio Warner Bros v rámci úspor stornovalo superhrdinskou Batgirl s rozpočtem 90 milionů dolarů, rodinný animovaný Scoob! Holiday Haunt za necelou polovinu této částky a naposledy již hotový příběh na motivy kreslených grotesek Looney Tunes.

Podle agentury Reuters trh vstoupil do etapy, kdy seriály budou mít méně řad a každá bude čítat méně epizod než dřív.

Únava ze superhrdinů

Už skončená stávka scenáristů a herců se teprve propíše do výsledků kinotrhu. Zatímco vloni do nejširší distribuce v USA a Kanadě zamířilo okolo stovky filmů, letos jich bude jen kolem devadesátky a severoamerický trh dle odhadů utrží okolo osmi miliard dolarů. To bude o 10 procent méně než vloni a dokonce o 30 procent méně než v posledním předpandemickém roce 2019, kdy dosáhl rekordních téměř 11,4 miliardy dolarů.

Od pandemie koronaviru sice kina dávno znovu otevřela, nedaří se jim ale přilákat zpět dost diváků. Ti si v době uzávěr vynucených hygenickými opatřeními navykli dívat se na filmy a seriály doma, takže víc utráceli za videotéky a méně chodili ven. Ne každý si také čím dál dražší návštěvu biografu může dovolit.

Dle televize CNBC analytici z Wall Streetu očekávají, že hranici 10 miliard kinotrh znovu překoná nejdřív v roce 2026, který bude bohatší na velkorozpočtové tituly.

Už v prosinci 2025 začnou multiplexy promítat třetí díl sci-fi ságy Avatar, k němuž dále přibude film Avengers: The Kang Dynasty ze superhrdinské ságy od Marvelu, snímek o lovci odměnu Mandalorianovi ze světa Hvězdných válek a na samém konci roku 2026 ještě jedny celovečerní Star Wars.

Musí to být spektákl

Čísla jsou jedna věc, je tu ale také celková změna nálady. Manažeři mluví o dlouhodobé "únavě ze superhrdinů", tedy situaci, kdy velká studia tolik let produkovala komiksové filmy, až se jimi obecenstvo přejedlo.

Vloni už několik takových snímků jako Marvels, Shazam! Hněv bohů nebo Flash komerčně propadlo.

Insideři nyní očekávají, že než aby studia dál spoléhala na kvantitu a komiksovou látku, spíš si vyberou jeden nebo dva opravdu ambiciózní projekty, jako byly loni Oppenheimer a Barbie. Oba filmy měly dopad v popkultuře i mimořádný komerční ohlas. Barbie se s celosvětovými tržbami 1,4 miliardy dolarů stala nejúspěšnějším titulem roku, Oppenheimer se sice s 957 miliony dolarů ocitl až na třetím místě za animovaným Super Mario Bros. ve filmu, avšak na rozdíl od něj sbírá ceny a momentálně je favoritem na Oscara.

"Musí to být spektákl," shrnuje současné přemýšlení v oboru pro agenturu Reuters nejmenovaný manažer studia, jež stálo za jedním z největších velkorozpočtových titulů posledních let. "Musí to být film, který budou lidi potřebovat vidět v kině. Nemůžeme dát zelenou obřímu projektu a pak všem říct, ať si ho klidně pustí doma, že zase o tolik nepřijdou," ilustruje manažer.

Na streamovacích službách ostatně uživatelé sledují všechno možné, ale primárně ne ty největší, nejhlučnější a nejdražší akční filmy. Pro ně zůstávají hlavním odbytištěm kina. A pro ně je tato produkce nejdůležitější - z předloňských 100 snímků uvedených v USA a Kanadě pouhých 19 akčních spektáklů obstaralo 56 procent celkových tržeb.

Otázka zní, zda bude takových děl každý rok dost na to, aby kina uživila, uzavírá agentura Reuters.

