Nezachrání ho ani hromada koťátek v kosmu. Od filmu Marvels zázraky nečekejte

Komiksovým filmům dochází dech. Studio Marvel sice na jaře překvapilo epickým, hororovým, vtipným i dojemným třetím dílem ságy Strážci galaxie, teď ale vsadilo na špatnou kartu. Jak se stalo, že novinka nazvaná Marvels, tedy Zázraky, neobsahuje ani špetku čehokoli okouzlujícího?

Volné pokračování filmu Captain Marvel z roku 2019 opět povolává do akce tuto hrdinku. Brie Larson v roli Captain Marvel nevědomky napáchala škody uprostřed války mezi dvěma mimozemskými národy. V novince, kterou od čtvrtka promítají česká kina, by je měla napravit. K ruce má nejen pobočnici Monicu Rambeau, která byla v minulém díle dítětem, ale také teenagerku a svou největší fanynku Kamalu Khan. Ta se mezitím stihla stát superhrdinkou zvanou Ms. Marvel.

Když je tato dívka s indickými kořeny náhle teleportována z pokojíčku v domě rodičů do dalekého vesmíru, začíná další boj s jednoznačným cílem: zachránit svět. Jenže Marvels dělají vše proto, aby tento galaktický střet nikoho nezajímal.

Povedenější "marvelovky" z poslední doby - loňský Black Panther: Wakanda nechť žije a letošní Strážci galaxie: Volume 3 - stály na osobitém rukopisu, propojení imaginace s režijními či vizuálními nápady a buď osobními motivy, nebo aktuálními společenskými tématy.

Režisér Ryan Coogler v Black Pantherovi snoubil velkolepou představivost, v níž se střetávaly fantaskní civilizace, s melancholií a silnou, až politickou linkou. James Gunn pak ve svém rozlučkovém filmu dovedl proměnit v dojemnou postavu i toho nejotravnějšího ze Strážců galaxie, počítačem stvořeného antropomorfního mývala se zálibou v technologických vychytávkách a nadávání. To jsou příklady drobných "zázraků", které stále se rozpínající superhrdinský vesmír Marvelu udržují při životě.

Po odchodu Jamese Gunna ke konkurenčnímu studiu DC ale jako by firma vsadila na jistotu. A zbavila se jakýchkoli náznaků fantazie.

Novinka chce být menší a nenápadnější, už stopáží čítající 105 minut. Klidně by mohla rozehrát nabízející se linku o tom, jak je náctiletá dívka s nově nabytými schopnostmi vržena do velké hry o osud galaxií, podobně jako když se mezi Avengers trochu omylem vetřel Spider-Man a Iron-Man mu musel dělat "tátu".

Jenže film Marvels těmto drobným lidským třenicím neumí dát prostor uprostřed velkolepých událostí. Není to ani malý intimní snímek, ani bombastické dobrodružství, jen unylá projížďka vesmírem, která jako by divákům říkala: nás už to moc nebaví, i když vy si to možná docela užijete, a protože zase tak moc jsme toho nezkazili, tak proč se snažit víc.

Nad mnoha méně povedenými marvelovkami se alespoň šlo naštvat - právě proto, že v nich byl vidět jistý nenaplněný potenciál. Třeba letošní Ant-Man a Wasp: Quantumania se vydal do mikroskopického světa, kde platí úplně jiná pravidla a žijí bytosti vyznačující se podivnou anatomií. Byť se tato pocta naivním dávným science fiction plným roztodivných tvorů a světů nepovedla už třeba kvůli tomu, že drobné vizuální vtípky a hříčky se utopily ve spíše odpudivém digitálním designu, alespoň byla vidět snaha vydat se jinudy.

Marvels se nevydávají nikam. Pouze mechanicky otevírají další cesty v komiksovém univerzu předurčující, kdo s kým by se mohl potkat příště.

Nepříliš zkušená čtyřiatřicetiletá režisérka Nia DaCosta nedostává prostor prokázat talent, snímek jen načíná různé motivy, tu mění tón do takřka sitcomové polohy tak rychle, až je to nepatřičné, jindy nabízí zcela rutinní akci. A jakkoli sem tam mezi protagonistkami zajiskří jistá chemie, nikdy nedostanou čas ji rozehrát.

Když už přijde nečekaná scéna, překvapí spíše v tom nejhorším, jako když hrdinky navštíví národ, jehož řečí je zpěv. Překvapivé, takřka bollywoodské okénko představuje závan exotiky, o který spíše nikdo nestál. Kromě závěrečného zábavného nápadu, v němž figurují hromady koťátek v kosmu, Marvels celou dobu letí na autopilota.

Je paradoxní, že právě snímek, jenž má už v názvu vtělené to, co z komiksů a jejich filmových verzí dělá tak úspěšnou zábavu, se tomuto krédu zpronevěřuje snad nejvíc ze všech. Zázraky určitě nečekejte. Vlastně nečekejte vůbec nic.

Marvels neumí ohromit, což už možná v období superhrdinské únavy nikdo ani nečekal. Jenže ten snímek nedovede ani rozčílit nebo vyvolat jakoukoli emoci. Možná fanoušci budou říkat, že je to lepší, než čekali. Nic velkolepého, ale něco se děje, občas vtípek a dost akce. Ano, to platí. Jenže právě proto jsou Marvels definicí prohry. Kdo nic neriskuje, nic nezkazí. Ale také se mu nic nepovede.

Poslední marvelovka bohužel především vzbuzuje podezření, že hlavní producent ságy Kevin Feige už to vzdal. Přestal se snažit. Nerozvíjí kdysi tak populární značku, spíše se věnuje rutinní nápravě škod.