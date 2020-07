Dohoda, která změní Hollywood. Filmy Universalu budou on-line už 17 dnů po premiéře

Řetězec biografů AMC Theatres a studio Universal Pictures uzavřely smlouvu, díky níž zatím alespoň Američané uvidí nové filmy on-line již necelé tři týdny po premiéře v kinech. Teď obě společnosti začínají jednat o podobném distribučním systému pro Evropu a Blízký východ.

Podle deníku New York Times dohoda "téměř jistě změní zavedený hollywoodský obchodní model" a vyvine tlak na ostatní sítě kin, aby s Universalem i dalšími studii uzavřely podobné smlouvy.

Z obchodu mohou těžit i videotéky jako Netflix, kterým se ze stejných důvodů zatím nedařilo uvádět své filmy v kinech - vloni takto Netflix nabízel, že své dobové drama Irčan uvede on-line 45 dnů po premiéře v biografech, ty však trvaly na tom, aby byl snímek na síti až po 60 dnech. Nyní by podobné bariéry mohly padnout.

Universal a AMC dohodu zveřejnily v úterý večer. AMC, které je největším celosvětovým řetězcem kin a jen v USA jich provozuje přes 8000, dostane část tržeb, které Universal získá z on-line prodeje svých filmů v prvních týdnech po premiéře.

Z poskytování filmů on-line si studia dosud nechávala zhruba 80 procent tržeb. Když jde snímek v USA do klasické distribuce, studio a provozovatel kina se rozdělí zhruba 50 na 50, popisují New York Times. Jak to bude po uzavření současné dohody, firmy nezveřejnily.

Filmová studia už delší dobu tlačí na to, aby mohla své novinky nabízet on-line dříve než tři měsíce po premiéře v kinech. Kina se změně dlouho bránila v obavách, že lidé si pak nebudou kupovat lístky a raději počkají, až si snímek pustí z pohodlí domova. Z napětí mezitím těžily streamovací služby jako HBO nebo Netflix, který na posledním ročníku Oscarů získal 24 nominací, přestože se jeho díla do kin dostanou málokdy.

Když letos v dubnu Universal začal trvat na změně obchodního modelu, právě společnost AMC oznámila, že jeho snímky již ve svých kinech nebude uvádět. Nyní se tedy firmy udobřily. Mohl k tomu přispět i úspěch animovaných Trollů: Světového turné nebo snímku The King of Staten Island režiséra Judda Apatowa, které Universal oba nabídl on-line - diváci za ně zaplatili 20 dolarů za kus, v přepočtu 450 korun, a následně si film mohli přehrát doma kdykoliv v následujících 48 hodinách.

Snímek Trollové: Světové turné tímto způsobem za tři týdny utržil 100 milionů dolarů, v přepočtu 2,23 miliardy korun.

Teď řetězec AMC souhlasil, že Universal bude filmy nabízet k domácímu přehrání již 17 dnů po uvedení do kin. "AMC je tímto novým byznysovým modelem nadšené, zaprvé protože se podílíme na nové ekonomické struktuře, zadruhé protože model video-on-demand vytváří prostor k tomu, aby studia měla vyšší zisky, což může vést k tomu, že budou natáčet víc filmů a uvádět je do kin," míní ředitel AMC Adam Aron.

Podle něj kina nezahynou, stejně jako nezahynuly restaurace, když se rozšířily donáškové služby vozící jídlo lidem domů. Biografy AMC po pandemii koronaviru v USA znovu otevřou v polovině nebo druhé polovině srpna.

Universal své premiéry kvůli pandemii odložil, až v říjnu uvede remake hororové klasiky Candyman z roku 1992. Novou verzi produkoval Jordan Peele a natočila ji Nia DaCosta. Firma spravuje lukrativní série Jurský park, Rychle a zběsile, Já, padouch nebo ságu o agentovi 007 Jamesi Bondovi, která má v listopadu pokračovat novinkou No Time to Die. Ta už by tak podle nové dohody měla být k vidění on-line 17 dnů po premiéře, přestože zatím není jasné, zda se to stane také v Evropě, nebo jenom v USA.

2:37 Novou bondovku Není čas zemřít kina uvedou 19. listopadu. | Video: Forum Film

Smlouvou s AMC chce Universal "zajistit prosperující budoucnost filmové distribuce a flexibilně vyjít vstříc poptávce diváků", říká předsedkyně jeho správní rady Donna Langleyová.

Universalu dohoda umožňuje nabízet filmy on-line jak prostřednictvím platformy AMC Theatres On Demand, tak i skrze další portály.

New York Times připomínají, že koronavirus přiměl i další studia změnit distribuční plány. Paramount například přenechal chystanou komedii The Lovebirds nebo film The Trial of the Chicago 7, který natočil Aaron Sorkin se Sachou Baronem Cohenem v hlavní roli, streamovací platformě Netflix.

Chystaný animovaný snímek Paramountu jménem The SpongeBob Movie: Sponge on the Run bude mít premiéru příští rok na on-line platformě CBS All Access.

Warner Bros. zase prostřednictvím videotéky HBO Max uvádějí první celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa nazvané Scoob!, zatímco námořní drama z druhé světové války Greyhound s Tomem Hanksem již firma Sony Pictures exkluzivně uvedla prostřednictvím služby Apple TV+. Disney pak na svůj portál Disney+ přesunul muzikál Hamilton s populárním hercem Lin-Manuelem Mirandou.