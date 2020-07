Nejvíc nominací na televizní Emmy získali Strážci, rekordně vede Netflix

Druhý nejvyšší počet nominací, dvacet, si připsala komedie The Marvelous Mrs. Maisel (Úžasná paní Maiselová) od Amazonu. 18 nominací má seriál Ozark z produkce Netflixu.

O sošku pro nejlepší drama bude Ozark soutěžit se seriálem z prostředí rodinného mediálního konglomerátu Boj o moc, anglickou královskou Korunou, sci-fi The Mandalorian ze světa Hvězdných válek, Volejte Saulovi rozvíjejícího příběhovou linku z Perníkového táty, dystopickým Příběhem služebnice, sci-fi Stranger Things nebo komediálním špionážním Na mušce.

Nejlepší komedií se může stát poslední řada kanadského Schitt's Creek, Larry, kroť se v hlavní roli s komikem Larrym Davidem nebo The Marvelous Mrs. Maisel.

Nominace na herecké sošky získaly Cate Blanchettová za dobový seriál o feminismu Mrs. America, Zendaya za roli teenagerky v Euforii, Sandra Ohová a Jodie Comerová coby tajná agentka a vražednice v Na mušce nebo Olivia Colmanová za ztvárnění královny Alžbety II. v Koruně. Ta už herečce vynesla Zlatý glóbus. Comerová získala Emmy již vloni.

Z mužů budou o ceny usilovat Mark Ruffalo za dvojroli bratrů v Bludných kruzích, Hugh Jackman neboli oblastní školní ředitel ze Špatného vychování, Jason Bateman coby finanční poradce zapletený s mafií v seriálu Ozark, Brian Cox neboli zakladatel mediálního konglomerátu v Boji o moc, Steve Carell jako vyhozený novinář z The Morning Show, Michael Douglas coby někdejší herecká hvězda v Kominského metodě či Don Cheadle nominovaný za Černé pondělí, vracející se ke krachu Wall Streetu z roku 1987.

Mezi vysílacími společnostmi si nejlépe vede Netflix s rekordními 160 nominacemi, za ním skončilo HBO se 107. Netflix svého dlouholetého rivala v celkovém počtu nominací porazil druhý rok po sobě.

Letos byli adepti na ocenění vzhledem k pandemii nemoci covid-19 ohlášeni jen virtuálně.

Podle britského deníku Guardian jako by se porotci Emmy snažili dopředu minimalizovat případnou kritiku a vybrali osvědčené seriály "jako Kominského metodu nebo Marvelous Mrs. Maisel, kterou snad nesleduje nikdo jiný než právě porotci Emmy", napsal Guardian.

Podle něj porota opominula výkony Reese Witherspoonové hned ve třech seriálech, Boba Odenkirka coby hvězdy Volejte Saulovi nebo Elisabeth Mossové v nové řadě Příběhu služebnice.

Deník New York Times poznamenává, že 15 nominací pro sci-fi The Mandalorian potvrzuje rostoucí význam digitálních technologií v Hollywoodu. Na popularitě seriálu přidala postava roztomilého Baby Yody, celkově pak Mandalorianovi za úspěšný start vděčí nová streamovací platforma Disney+, kterou od loňského listopadu provozuje Walt Disney Company.

Ceny Emmy, televizní obdoba filmových Oscarů, budou vyhlášeny 20. září. Zatím není jasné, jakou podobu bude mít ceremoniál. Večerem má potřetí provázet televizní moderátor a komik Jimmy Kimmel.

Emmy byly poprvé uděleny roku 1949. Loňský slavnostní večer byl specifický v tom, že se obešel bez hlavního uvaděče. Vítěze jednotlivých kategorií představovaly slavné osobnosti filmu i televize. Letos poprvé po mnoha letech do nominací nepromluví již skončený seriál Hra o trůny, který cenám dominoval v poslední dekádě.

Vybrané nominace na Emmy 2020

Nejlepší dramatický seriál

Volejte Saulovi (AMC)

Koruna (Netflix)

Příběh služebnice (Hulu)

Na mušce (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Boj o moc (HBO)

Nejlepší komediální seriál

Larry, kroť se (HBO)

Smrt nás spojí (Netflix)

Dobré místo (NBC)

Nesvá (HBO)

Kominského metoda (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Schitt's Creek (Pop TV)

Co děláme v temnotách (FX)

Nejlepší miniseriál

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (FX)

Neuvěřitelná (Netflix)

Neortodoxní (Netflix)

Strážci - Watchmen (HBO)

Nejlepší komediální herec

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Černé pondělí

Ted Danson, Dobré místo

Michael Douglas, Kominského metoda

Eugene Levy, Schitt's Creek

Ramy Yousef, Ramy

Nejlepší komediální herečka

Christina Applegateová, Smrt nás spojí

Rachel Brosnahanová, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Smrt nás spojí

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Issa Raeová, Nesvá

Tracee Ellis Rossová, Black-ish

Nejlepší herec v dramatu

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, Tohle jsme my

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Boj o moc

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Boj o moc

Nejlepší herečka v dramatu

Jennifer Anistonová, The Morning Show

Olivia Colmanová, Koruna

Jodie Comerová, Na mušce

Laura Linneyová, Ozark

Sandra Ohová, Na mušce

Zendaya, Euforie

Nejlepší herečka v miniseriálu

Cate Blanchettová, Mrs. America

Shira Haasová, Neortodoxní

Regina Kingová, Strážci - Watchmen

Octavia Spencerová, Vypracovaná: Podle života Madam C. J. Walker

Kerry Washingtonová, Little Fires Everywhere

Nejlepší herec v miniseriálu

Jeremy Irons, Strážci - Watchmen

Hugh Jackman, Špatné vychování

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, Bludné kruhy