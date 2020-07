Restart filmové branže: Datum premiéry Tenetu, zelená pro festival v Benátkách

Thriller režiséra Christophera Nolana nazvaný Tenet, který byl kvůli pandemii koronaviru několikrát odložen, bude mít premiéru 26. srpna. V úterý to oznámilo studio Warner Bros., k němuž s očekáváním vzhlíží kina po celém světě. Tenet je prvním velkorozpočtovým filmem od začátku pandemie, který má přilákat diváky zpět do biografů.

Ty se po celém světě zavřely v půlce března, kdy propukla pandemie koronaviru. Dnes již mnohé opět fungují, byť třeba pro omezený počet diváků a s přísnějšími hygienickými opatřeními. Kina v největších městech USA, které jsou také největším filmovým trhem na světě, však dosud zůstávají zavřená.

Tamní řetězce biografů AMC a Cineworld tento týden odložily znovuotevření z plánovaného konce července na půlku srpna.

Ve špionážním dramatu s prvky sci-fi Tenet účinkují John David Washington a Robert Pattinson, natočil jej režisér Christopher Nolan, známý trilogií o Batmanovi nebo dramatem Počátek. Podrobnosti o příběhu autoři tají.

Původně měl mít snímek premiéru 17. července, nakonec se tedy zpozdí o více než měsíc. Český distributor Vertical Ent. snímek uvede do zdejších kin 27. srpna, doplnil server iDnes.cz. Ve stejný den budou Tenet promítat kina v 70 zemích, ta americká se přidají až 7. září, na Svátek práce.

V úterý rovněž pořadatelé Benátského filmového festivalu oznámili, že letošní 77. ročník se uskuteční. Bude mít ale omezený program, část projekcí se přesune ven a lidé budou muset mít nasazené roušky a dodržovat rozestupy. Pořadatelé návštěvníkům chtějí měřit teplotu pokaždé, když přijdou do festivalového areálu nebo když půjdou na konkrétní projekci. Každý sál bude naplněn maximálně z poloviny.

Jak připomíná deník New York Times, půjde o první velký mezinárodní filmový festival od začátku pandemie. Zatím se jen začátkem července konala méně významná přehlídka v Šanghaji, festival v Cannes či newyorská Tribeca byly zrušeny.

Benátky začnou 2. září a potrvají do 12. září, soutěžit bude 60 titulů místo loňských 80. "Show must go on a stejně tak i svět," řekl deníku Roberto Cicutto, prezident Benátského bienále, pod nějž festival spadá. "Je důležité filmy sledovat společně a také o nich diskutovat, žít uměním tak, jak jsme byli zvyklí," dodává.

2:50 Nový trailer z Tenetu vydali Warner Bros. před třemi týdny. | Video: Warner Bros.

O hlavní cenu, Zlatého lva, bude soutěžit například novinky ruského režiséra Andreje Končalovskije a Izraelce Amose Gitaie nebo film Nomadland čínské režisérky Chloé Zhaové. V něm hlavní roli ženy, která je po nedávné recesi nucena žít jako nomádka, ztvární Frances McDormandová. Jiný snímek The World to Come vypravuje o lásce mezi ženami dvou amerických farmářů v 19. století, účinkují v něm Vanessa Kirbyová nebo Casey Affleck.

Dále se v soutěži objeví rodinné drama Pieces of a Woman s Shiou LaBeoufem v hlavní roli, které natočil pětačtyřicetiletý Maďar Kornél Mundruczó. Celkem je filmů v hlavní soutěži 18, z toho osm natočily ženy. Německo bude zastupovat Julia von Heinzová s filmem Und morgen die ganze Welt. Český uchazeč mezi soutěžními díly letos není, loni se o ceny v Benátkách ucházelo Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula.

Porotě má tentokrát předsedat Cate Blanchettová, porotce další soutěžní sekce Horizons povede režisérka Claire Denisová. Ceny za celoživotní přínos v Benátkách převezmou herečka Tilda Swintonová a třiasedmdesátiletá představitelka takzvané hongkongské nové vlny Ann Huiová.

Z dokumentů festival představí novinku režiséra Alexe Gibneyho o sériových vrazích nazvanou Crazy, Not Insane nebo film Salvatore Ferragamo: The Shoemaker of Dreams od Itala Lucy Guadagnina.

Loni cenu Zlatý lev pro nejlepší film v Benátkách získal snímek Joker amerického režiséra Todda Philipse. Hlavní cena poroty putovala francouzsko-polskému režisérovi Romanu Polanskému za film J'accuse (Žaluji) o Dreyfusově aféře.