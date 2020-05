Allen má s filmem Deštivý den v New Yorku potíže, přesto vydělal o víkendu nejvíc

Snímek Woodyho Allena Deštivý den v New Yorku, k němuž se nechtějí znát herci a jehož uvedení v USA zrušilo studio Amazon, byť film původně podporovalo, tento týden přinesl nejvyšší tržbu. Tvrdí to server Box Office Mojo, který filmové tržby mapuje.

Podle serveru v době, kdy jsou kina kvůli koronaviru v mnoha zemích stále zavřená, vydělal snímek minulý víkend v Jižní Koreji 330 000 dolarů (8,5 milionu korun). Jižní Korea v minulých dnech začala protikoronavirová omezení uvolňovat.

Jak uvádí list The Guardian, je těžké získat informace o tržbách, ale vypadá to, že Deštivý den v New Yorku si vedl nejlíp. Je daleko před snímkem Frčíme, který v Norsku vydělal 17 000 dolarů, i před francouzským filmem Tenkrát podruhé, který se promítal v Austrálii, kde lidé dali za vstupenky 35 000 dolarů. V USA byl úspěšný horor The Wretched, ale i ten s tržbou 69 000 dolarů zůstal daleko za Deštivým dnem.

Allen má s uvedením tohoto filmu potíže od obnovených obvinění o zneužití dcery Dylan Farrowové. Režisér vinu popírá. Dylanina adoptivní matka herečka Mia Farrowová z tohoto činu Allena obvinila už v roce 1992. Allen byl vyšetřován, ale nebyl obviněn. Dylan Farrowová nově zveřejnila článek v deníku Los Angeles Times v prosinci 2017, kdy byl film dotočen, ale ještě se na něm pracovalo. Jeho uvedení v USA bylo naplánováno na rok 2019, avšak studio Amazon uvedení zrušilo a Allen je zažaloval za ukončení smlouvy.

Herci Timothée Chalamet, Rebecca Hallová a Selena Gomezová, kteří ve filmu hrají, darovali velké částky z honorářů na charitu a Hallová se dala slyšet, že spolupráce s Allenem lituje. Chalamet napsal, že nehodlá ze své práce na tomto filmu vydělat.

Film nakonec uvedli nezávislí distributoři mimo USA, například ve Francii, Španělsku, Mexiku a Rusku. Prozatím snímek vydělal 20,9 milionu dolarů (536 milionů korun) a v červnu ho chtějí začít promítat i v Británii.