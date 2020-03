Nezávislé nakladatelství vydalo paměti Woodyho Allena. Jde o svobodu slova, říká

Nezávislá firma v pondělí bez předchozího ohlášení vydala paměti amerického herce a režiséra Woodyho Allena nazvané Apropos of Nothing (Co se týče ničeho). Stalo se tak poté, co knihu odmítla publikovat velká nakladatelská skupina Hachette, která na ni získala práva vloni.

Newyorská Hachette Book Group memoáry Woodyho Allena letos odstranila z edičního plánu své vydavatelské značky Grand Central po protestu vlastních zaměstnanců i části filmařovy rodiny. Ta režiséra podezírá, že sexuálně obtěžoval svou adoptivní dceru Dylan. Čtyřnásobný držitel Oscara a autor filmů jako Annie Hallová nařčení opakovaně odmítl a nikdy nebyl obžalován. Související Nakladatelství ustoupilo zaměstnancům, po protestech paměti Woodyho Allena nevydá Toto pondělí jeho vzpomínky vydalo Arcade Publishing, které knihu popisuje jako "poctivé a obsáhlé" osobní líčení Allenova života, kariéry a vztahů s rodinou i přáteli. "Woody svůj příběh v této knize vypráví obsáhle. Doporučujeme každému, kdo má nějaké otázky, aby si ji přečetl," uvedl Allenův mluvčí. Podle deníku New York Times má první vydání náklad 75 tisíc výtisků, je ale otázkou, jak se mu bude dařit v době, kdy se po celých USA kvůli šíření epidemie koronaviru zavírají nakladatelství. Jeanette Seaverová, spoluzakladatelka Arcade Publishing, vysvětluje, že vydání knihy pro ni mělo symbolický rozměr také ve smyslu ochrany svobody slova. "Pro nás je zásadní vyslechnout i druhou stranu sporu a především nebránit spisovateli v tom, aby jeho hlas zazněl," uvedla Seaverová. "Dostali jsme se do stavu, kdy na přednášející se křičí nebo jsou napadáni v univerzitních areálech jen proto, že mají jiný pohled na věc, kdy novináři mají zákaz chodit na tiskové konference a jejich články jsou označovány za fake news. Proto jako vydavatelé raději dáme hlas uznávanému spisovateli a filmaři, než abychom se podvolili politicky korektnímu modernímu světu," dodává spoluzakladatelka Arcade Publishing. Podle New York Times se Woody Allen v knize vyjadřuje také k nařčením ohledně adoptované dceři Dylan. Režisér rovněž připsal doslov, ve kterém kritizuje Hachette za to, že jeho knihu nevydala. Související Fila: Woody Allen po vyhnání z USA dostává Evropu jako rezervaci pro důstojné dožití "Lidé v Hachette si knihu přečetli, líbila se jim, a přestože jsem toxický vyvrhel a ohrožení společnosti, rozhodli se za mnou stát v případě, že by čelili kritice," napsal Allen. "Když ale palba skutečně začala, opatrně přešli na druhou stranu a zřejmě usoudili, že odvaha je jako ctnost přeceňovaná a že bude bezpečnější se přikrčit strachy," píše Allen. Sám věří, že jeho kniha si čtenáře jednou najde, protože "pravdu nemůžete zadržovat navěky". New York Times poznamenávají, že Arcade Publishing je jednou z vydavatelských značek nezávislé společnosti Skyhorse, která v minulosti "vydala knihy právníka a komentátora Alana Dershowitze, často hájícího prezidenta Donalda Trumpa, a konspiračního teoretika Jima Garrisona". Tím mají New York Times na mysli knihu bývalého amerického státního zástupce, který se snažil objasnit okolnosti atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a jehož publikaci nazvanou On the Trail of the Assassins vychválil například spisovatel Norman Mailer, zatímco Oliver Stone podle ní v roce 1991 natočil film JFK. Čtyřiaosmdesátiletý Woody Allen je jedním z mnoha režisérů, herců či producentů, kteří byli obviněni ze sexuálního obtěžování v důsledku hnutí #MeToo, jež v USA začalo roku 2017. Allenův předloňský film nazvaný Deštivý den v New Yorku odmítla distribuovat společnost Amazon Studios, do kin v USA se tak vůbec nedostal. Allenův nejnovější snímek jménem Rifkin's Festival byl natočen ve Španělsku, premiéru zatím neměl.