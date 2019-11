Woody Allen stáhl žalobu proti Amazonu. Obě strany se domluvily, ani jedna nevyhrála

Americký režisér Woody Allen stáhl žalobu proti společnosti Amazon. Žádal od ní 68 milionů dolarů za to, že její filmová odnož vycouvala ze smlouvy na výrobu a distribuci čtyř Allenových snímků a jeden již dokončený odmítla uvést.

Oscarový režisér a firma založená Jeffem Bezosem v pátek pozdě večer informovali federální soud na Manhattanu o stažení žaloby. Právníci ani jedné strany neupřesnili, za jakých podmínek se aktéři domluvili. Server Deadline.com s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený s mimosoudní dohodou napsal, že ve výsledku "ani jedna strana nevyhrála".

Třiaosmdesátiletý Woody Allen firmu zažaloval v únoru za to, že nenaplnila předem uzavřenou smlouvu a nepustila do kin jeho film Deštivý den v New Yorku. Ve stejné době média začala znovu přetřásat obvinění z roku 1992, podle něhož Allen údajně sexuálně obtěžoval svou adoptovanou dceru Dylan Farrowovou.

Amazon se u soudu bránil poukazem na Allenovy výroky k hnutí #MeToo, které začalo koncem roku 2017 sérií článků napsaných Ronanem Farrowem, synem Woodyho Allena a herečky Mii Farrowové.

Právníci Amazonu konkrétně citovali Allenovy výroky o tom, že kauza #MeToo je "smutná pro všechny" a že by se "mohla zvrtnout v hon na čarodějnice, situaci jako z Čarodějek ze Salemu, kdy každý chlap, který v kanceláři mrkne na kolegyni, si najednou bude muset hledat právníka".

Podle Amazonu Allen těmito výroky de facto znemožnil šanci propagovat své příští filmy v pozitivním světle. Firma argumentovala tím, že kdyby Allenovy snímky do kin uvedla, nenabyla by z nich patřičných výhod, které jí partnerství zajišťovalo.

Allen se hájil tím, že obvinění pocházejí z 90. let a firma si jich byla plně vědoma, když s ním smlouvu před několika lety uzavírala. Kontrakt Allenovi zajistil, že za čtveřici filmů dostane mezi 68 až 73 miliony dolarů podle toho, jak budou úspěšné. Právě 68 milionů dolarů, v přepočtu 1,5 miliardy korun, proto Allen žádal u soudu jako kompenzaci za ušlý zisk.

Woody Allen už desítky let odmítá nařčení ze sexuálního obtěžování Dylan Farrowové. Jako první jej obvinila její matka, herečka Mia Farrowová, která hrála ve spoustě režisérových filmů a chvíli byla jeho životní partnerkou. O údajném sexuálním obtěžování jejich adoptivní dcery začala mluvit v době, kdy se s Allenem rozcházela.

Allen je držitelem čtyř Oscarů včetně sošek za režii a nejlepší film, které mu roku 1977 vynesl snímek Annie Hallová. Od chvíle, kdy přestal spolupracovat s Miou Farrowovou, je podle agentury Reuters komerčně méně úspěšný než dřív.

Když nyní média po čtvrt století začala opakovat nařčení ze sexuálního obtěžování, herci jako Colin Firth, Timothée Chalamet, Greta Gerwigová nebo Rebecca Hallová vyjádřili lítost nad tím, že s Allenem spolupracovali, a další dopředu oznámili, že by to nikdy neudělali. Právě Allenovým poškozeným mediálním obrazem Amazon rovněž argumentoval u soudu.

Jiní herci jako Scarlett Johanssonová, Diane Keatonová nebo Javier Bardem naopak režiséra podpořili. Stejně tak se na jeho stranu přiklonil Michael Caine, který se od Allena původně distancoval.

Allenův syn Moses mezitím v jiném interview řekl, že matka Mia Farrowová dětem odmalička vymývala mozek, učila je donekonečna opakovat, že otec je "monstrum" nebo "ďábel", a fyzicky je trestala, pokud jí odporovaly. Kauzu údajného sexuálního obvinění dvakrát zkoumala policie, ani jednou však Allena neobvinila.

Film Deštivý den v New Yorku od září promítají kina v Česku i jinde ve světě, do americké distribuce ho však Amazon nikdy neuvedl. Allen snímek nakonec zaštítil vlastní společností Gravier Productions. Celosvětově film utržil 11,5 milionu dolarů. Nyní již režisér pracuje na dalším snímku, který natočil v Evropě - jmenuje se Rifkin's Festival a účinkují v něm Christoph Waltz, Gina Gershonová nebo Louis Garrel.