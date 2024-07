V přepočtu deset miliard korun za první víkend. Film Deadpool & Wolverine ovládl kina

Nový superhrdinský příběh od studia Marvel o víkendu ovládl tabulku návštěvnosti kin. Film Deadpool & Wolverine jen v USA a Kanadě utržil 205 milionů dolarů, v přepočtu 4,8 miliardy korun, a zaznamenal tak nejlepší první víkend ze všech letošních titulů. Informovala o tom společnost The Walt Disney Company.

Snímek, v němž hlavní role ztvárnili Ryan Reynolds a Hugh Jackman, má přitom v USA omezenou přístupnost. Rating R znamená, že lidé do 17 let jej smí vidět pouze v doprovodu dospělých. Přesto v této kategorii udělal historicky lepší výsledek než jakýkoliv jiný film, přičemž překonal i předešlé dva díly Deadpoola z let 2016 a 2018. Zároveň má lepší start v kinech než dosavadní letošní jednička, animované V hlavě 2, které za první víkend v USA a Kanadě utržilo 154,2 milionu dolarů.

Ještě vyšší jsou pak čísla ze zahraničních trhů včetně Česka, kde Deadpool & Wolverine přidal dalších 233 milionů dolarů. Celosvětově tak má za první víkend na kontě 438 milionů dolarů, v přepočtu 10,2 miliardy korun.

Podle serveru Variety.com projekt pracoval s rozpočtem zhruba 200 milionů dolarů, dalších asi 100 milionů dolarů si vyžádaly náklady na propagaci. Přesto už po třech dnech v biografech začal vydělávat. "Chvíli trvá, než se člověku rozleží v hlavě, co to přesně znamená. Děkujeme strašně moc," okomentoval úspěch představitel jedné z hlavních rolí Ryan Reynolds. Spokojené je ale také studio, ani analytici minulý týden nepředpokládali, že Deadpool & Wolverine bude mít tak obrovský úspěch.

Společně s animovaným V hlavě 2 novinka pomůže Disneymu vzpamatovat se z loňských komerčních neúspěchů, jako byly superhrdinský film Marvels nebo jen vlažně přijatý Indiana Jones a nástroj osudu. Příznivá zpráva je to také pro provozovatele kin, do nichž v důsledku loňské hollywoodské stávky scenáristů a herců letos zamířilo o něco méně velkorozpočtových titulů než dřív.

Díky úspěchu Deadpoola & Wolverina zároveň tituly ze superhrdinské ságy od Marvelu nyní celosvětově utržily již více než 30 miliard dolarů, což se žádné jiné sérii nikdy nepodařilo. Například všechny filmy ze série Hvězdných válek mají na kontě jen přes 10 miliard dolarů, zatímco snímky o agentu 007 Jamesi Bondovi necelých osm miliard dolarů.

Podle Variety.com se zároveň vyplácí nová taktika Disneyho, který po spuštění streamovací služby Disney+ v roce 2019 zkusil zahltit diváky spoustou pokračování, televizních seriálů nebo samostatných příběhů dříve vedlejších postav. Přesto značka Marvel poslední roky spíše stagnovala. V reakci na to ředitel firmy Bob Iger oznámil, že Marvel přestane vsázet na kvantitu a znovu upřednostní kvalitu. "Pozvolna ubereme plyn. Místo čtyř seriálů ročně budeme dělat dva a místo čtyř filmů ročně maximálně dva nebo tři," oznámil letos. Deadpool & Wolverine je jediným letošním celovečerním filmem od tohoto studia.

Video: Trailer z filmu Deadpool & Wolverine