Na Lennonově zdi v Praze se znovu objevily tři historické portréty Johna Lennona

Několik desítek lidí se v pátek odpoledne zúčastnilo happeningu na Velkopřevorském náměstí v Praze ke 45. výročí vzniku Lennonovy zdi. Při této příležitosti pod vedením umělce Pavla Šťastného znovu na zeď nastříkali tři portréty Johna Lennona z let 1980, 2020 a 2022. Portréty se staly další uměleckou vrstvou na zdi, na které v horní části zůstaly artefakty maleb z roku 2022.

"Dnes startujeme sérii akcí, které jsou spojené se 45. výročím od vzniku Lennonovy zdi v Praze, kdy byl Lennon 8. prosince 1980 zastřelen v New Yorku a lidé z bývalého socialistického Československa začali mít tuto zeď jako symbolické pamětní místo pro Lennona i jeho myšlenky k míru a lásce na celém světě," řekl ČTK Šťastný.

Projekt vznikl ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. "Zeď je jakýsi veřejný deník kolektivního ducha. Je to místo, kde lidé z celého světa zanechávají své sny, pochybnosti i výzvy. Jako Evropané i jako jednotlivci potřebujeme taková zrcadla více než kdykoliv předtím," uvedl ředitel knihovny, ekonom a filozof Tomáš Sedláček.

Aby se historická malba zachovala, byla nafocena a přenesena na unikátní nafukovací repliku Lennonovy zdi o rozměrech 35 x 5 metrů, která bude představena v zahraničí jako symbol evropské spolupráce i kulturního dědictví. Lennonova zeď se stala inspirací i pro jiná místa ve světě, kde vznikly její volné kopie.

Britský zpěvák, skladatel i výtvarník John Lennon, člen skupiny The Beatles, je považován za jednu z největších osobností 60. a 70. let. Po rozpadu The Beatles ho proslavila sólová deska Imagine z roku 1971. Když se 8. prosince 1980 vracel do bytu v newyorské rezidenci Dakota, psychicky narušený Mark David Chapman na něj vystřelil čtyři smrtelné rány z revolveru.

Nápisy a básně se na zdi patřící k Maltézské zahradě začaly objevovat v 70. letech minulého století. Po smrti Johna Lennona kdosi využil prázdné kamenné desky, které bývaly zřejmě součástí veřejného vodovodu, k vytvoření symbolického náhrobku Johna Lennona. K němu nosili lidé květiny, svíčky a Lennonovy fotografie. Na počátku roku 1981 někdo původní nápis nahradil novým s Lennonovými životopisnými daty a jeho fotografiemi. Brzy se na blízké zdi začaly objevovat graffiti inspirované Lennonem a útržky textů písní hudební skupiny The Beatles. Zeď několikrát nechala přemalovat za minulého režimu komunistická moc, nápisy se zde ale vždy objevily znovu.

Po přelomu století se zeď stala turistickou atrakcí a původní idealistické nápisy začaly vytlačovat vzkazy všeho druhu. Novou přemalbu vytvořilo v rámci projektu Zeď svobody a energie v roce 2022 celkem 29 umělců z celé Evropy.