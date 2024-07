Recenze: Deadpool & Wolverine. Ostrá superhrdinská komedie se směje Disneymu i lidem

Je tu zase. Ani jsme netušili, že ho potřebujeme. Deadpool patří k nejotravnějším hrdinům komiksové firmy Marvel. Má příliš zlý humor na to, aby byl miláčkem ze sousedství jako Spider-Man. Zároveň to ale není žádný opravdový drsňák, spíš poněkud amorální jedinec, který jen těžko může fungovat v týmu.

Když se ale Deadpool střetne s podobně sveřepým a svérázným jedincem Wolverinem, vznikne z toho film, který chce složit reparát za mnoho posledních počinů tohoto studia.

Novinka nazvaná Deadpool & Wolverine, kterou od čtvrtka promítají česká kina, nezačíná dobře. V úvodu Deadpool zneváží odkaz jednoho z prvních marvelovských filmů pro dospělé, westernově laděného dramatu Logan, kde stárnoucí Wolverine čelil nejen padouchům, ale hlavně sobě samému.

Tehdy ještě komiksy od Marvelu točili jak u Disneyho, tak ve studiu Fox. Jenže poté Disney koupil Fox a nyní tvůrci spojili hrdiny z obou větví, mimo jiné aby dosavadní superhrdinské tvorbě obou společností dali za uši kvůli předchozím přešlapům.

Deadpool na začátku přichází k Loganovu neboli Wolverinovu hrobu, aby se kolegu pokusil oživit. Dopadne to tak, že objevivší se protivníky zlikviduje Wolverinovou nezničitelnou - a neoživitelnou - takzvanou adamantiovou kostrou. Ostatky jednoho z nejuctívanějších bojovníků marvelovského světa neváhá používat jako nunčaky, případně je zarazit do nejchoulostivějších partií mužského těla.

Přesto existují důvody, proč tohoto sebestředného hrdinu tentokrát vzít na milost. Jakmile se Deadpool vydá do různých světů, kde dostane "na budku" od celé řady Wolverinů, v zapadlém baru nachází toho nejzuboženějšího. Toho, který svět nezachránil, spíš se na něj vybodl. Zase ale dovede vypít lahev kořalky na ex. A pak stylově padnout na záda.

Režisér Shawn Levy těží z toho, že novinka je spíše kamarádská komedie, která rýpe do základů marvelovského vesmíru. Ne vždy to vychází, místy ale jiskření obou protagonistů pomocí slov, katan i drápů přináší spoustu zábavy.

Po posledním titulu ze série Avengers a odchodu některých dosavadních zásadních hrdinů se snímky Marvelu stále více trápily snahou o nový start. Objevil se koncept takzvaného multiverza, který sice skvěle fungoval v animovaných dílech o Spider-Manovi, ve většině filmů ale představa nekonečna světů a nekonečna verzí každého z protagonistů vedla spíše k bezradnosti. Deadpool to ví a nebojí se to neustále sebereflexivně připomínat.

Série Deadpool vždy stála na takzvaném bourání čtvrté stěny, tedy o vystupování z fikčního světa a pomrkávání na diváky. V předchozích snímcích z let 2016 a 2018 se to střídavě dařilo i nedařilo, leckteré vtípky cílily spíše na pubertální hochy, což nešlo příliš dohromady s faktem, že oba filmy byly - na superhrdinský, a tedy spíše rodinný žánr nezvykle - ve Spojených státech opatřené ratingem R. Což znamená možnost krve, vulgarit či nahoty, stejně jako fakt, že na ně do kina mohou jen dospělí diváci. A ti mladší pouze v jejich doprovodu.

Tentokrát opět mnoho vtipů působí strašně chtěně. Ústřední nápad, že zrovna tento věčný ztroskotanec a samozvaný mesiáš má být hrdinou, jenž zachrání svět před záhubou, je však dostatečně nosný. A když mluvíme o záchraně světa, tak není řeč jenom o tom uvnitř děje, ale také o samotném marvelovském univerzu, které tímto filmem vlastně posílá divákům omluvu za vlastní minely.

Deadpool & Wolverine však také stojí na nepřeberném množství narážek. Nejen těch okatých na díla studia Fox či Disney a stížnosti, že jim hollywoodští hlavouni ani v rámci ratingu R nepovolili kokain či některé další zapovězené "radosti". Ale také narážek na předchozí kariéru herců Ryana Reynoldse i Hugha Jackmana v rolích Deadpoola a Wolverina. Především ten druhý dostává neustále naloženo za to, že bude u Marvelu otročit až do devadesáti.

Filmoví nadšenci si na té pastvě odkazů jistě smlsnou, sympatické je i to, že si Marvel dělá legraci z vlastních nezdarů. Bohužel v provedení mnohdy schází větší elegance.

Celá centrální pasáž představuje variaci na snímky ze série Šílený Max, jenže režisér Shawn Levy je jen solidní řemeslník a jeho vize pouštního světa plného podivných vehiklů na kolech působí rozpačitě.

Má to být trochu parodie, i tak ale jde o vizuálně nenápaditý, až odpudivý kontrapunkt k rukodělně, střihačsky a kamerově vypiplanému prostředí z dílny George Millera, autora Šíleného Maxe. Slovní ostřelování kontur tohoto postapokalyptického pouštního světa už naštěstí působí o něco lépe.

Deadpool & Wolverine je místy nápaditou kamarádskou akční komedií, která však stále zůstává kdesi na půl cesty. Těžko nalézt pochopení pro protagonistu, jenž cíleně vytáčí lidi a zároveň chce procházet nějakou sebereflexí, pokud vám není 17 let. A podobně těžko se lze rozhodnout, zda je tento počin od Marvelu chytrou sebereflexí vlastních chyb, anebo spíše vypočítavé škemrání o pozornost.