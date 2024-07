V nových Avengers se vrátí Robert Downey Jr. Bude ale hrát padoucha

Oscarový herec Robert Downey Jr. v sobotu ohromil návštěvníky festivalu popkultury Comic-Con v kalifornském San Diegu, když si na pódiu sundal masku a odhalil, že se v nové roli vrátí do superhrdinské ságy Avengers. Bude hrát superpadoucha zvaného Doctor Doom neboli Doktor Zhouba, který vládne nadpřirozenými schopnostmi i znalostmi v oblasti vědy.

Na pódiu v tu chvíli stáli bratři Anthony Russo a Joe Russo, kteří natočili poslední dva díly Avengers, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame. Právě divákům prozradili, že k jedné z nejlukrativnějších hollywoodských sérií se vrátí dalšími dvěma snímky. Ten první se namísto dosud používaného názvu Avengers: The Kang Dynasty nakonec bude jmenovat Avengers: Doomsday a premiéru má mít v květnu 2026. Navážou na něj Avengers: Secret Wars v květnu 2027.

"Abychom ale mohli do kin po celém světě přivést Victora Von Dooma, potřebujeme na to toho nejlepšího herce. Tady ho máte jako důkaz nepředstavitelných možností v marvelovském mnohovesmíru," řekl Joe Russo. V tu chvíli na pódiu stanul zástup lidí v maskách a zeleném úboru typickém pro tuto postavu. Jeden z nich vykročil dopředu a masku sundal. Když se ukázalo, že je to Robert Downey Jr., lidé propukli v aplaus. "Rád hraji složité postavy," prohlásil pak Downey, zatímco už lidé skandovali jeho jméno.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Devětapadesátiletý držitel Oscara dosud v deseti marvelovských filmech ztvárnil Tonyho Starka alias Iron Mana.

"Když v posledních rozhovorech naznačil možný návrat do marvelovského světa, všichni logicky očekávali, že by opět hrál Iron Mana. Fakt, že dostal roli Victora von Dooma, fanoušky naprosto šokoval," píše web Variety.com.

Doctor Doom není jedinou novou postavou superhrdinského světa od Marvelu. Na plátna kin se poprvé chystá také kosmická entita zvaná Galactus. Půjde o hlavního antagonistu chystaného filmu The Fantastic Four: First Steps, který bude mít premiéru příští rok. Ztvární jej Ralph Ineson, dále ve snímku mají účinkovat Pedro Pascal, John Malkovich, Paul Walter Hauser nebo herečky Vanessa Kirby a Natasha Lyonne. Režie se ujme Matt Shakman, autor seriálu WandaVision.

Zástupci studia Marvel si na festivalu Comic-Con zároveň pochvalovali ohlas nového filmu Deadpool & Wolverine. Ten podle všeho míří ke komerčně nejúspěšnějšímu startu ze všech letošních snímků.

Dle odhadů by mohl v USA a Kanadě za první víkend utržit až 185 milionů dolarů, celosvětově dokonce přes 400 milionů dolarů, uvedl Paul Dergarabedian z analytické společnosti Comscore. Přesná čísla budou známa v pondělí. Úspěch na Comic-Conu připomínaly postavy oblečené jako Deadpool, které se proplétaly mezi lidmi.

Marvel na festivalu představil také chystanou novinku Captain America: Nový svět, kterou pošle do kin v únoru 2025. Hlavní roli Captaina Americy, jehož v předešlých třech snímcích z let 2011 až 2016 hrál Chris Evans, převezme Anthony Mackie. Ten už svou postavu Sama Wilsona v sáze ztvárnil dřív, až nyní se ale stane titulním hrdinou. "Sama tentokrát doplní spousta dalších postav, které mu budou pomáhat se dostat dál. A už to nebude celé jenom o tom, kdo má jaké svaly," naznačil Mackie.

Na pódiu se k němu přidali herci Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito a také Harrison Ford, jenž se ujme role antagonisty, generála Thaddeuse Rosse zvaného Thunderbolt. Toho do své smrti v roce 2022 hrál William Hurt. Na začátku nového snímku bude právě zvolen americkým prezidentem.

Ford na prezentaci filmu potvrdil, že se Rossova postava v novém snímku promění v monstrum Červeného Hulka, když právě Hulkův řev napodobil před diváky, uzavírá web Variety.com.

Video: Trailer z filmu Captain America: Nový svět