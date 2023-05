Jiní zakládají rodiny, Honza nikdy neměl vztah. Zápasí se seznamováním i pornem

Honzovi je šestadvacet let, ale nikdy neměl vážný romantický vztah. Od dospívání si nevěřil, úzkostlivě se bál odmítnutí a nedokázal oslovovat dívky. Dnes svůj ostych částečně překonal, ale v partnerských vztazích se mu nedaří. Setkávání vždy končí po pár schůzkách, obvykle na popud protějšku. Život mu také komplikuje závislost na pornu. O svůj příběh se podělil v podcastu Co z tebe bude?!

Odkud by jeho nízké sebevědomí při navazování vztahů mohlo pramenit, Honza přemýšlel už mnohokrát. Domnívá se, že příčin bylo vícero, ale jednu spatřuje v dětství. "Když jsem se jako malý choval způsobem, který se rodičům nelíbil, říkali mi, že pokud se budu chovat takto, žádná holka mě nikdy nebude chtít," vzpomíná. Navíc si nepřipadal průbojný jako jiní vrstevníci a trápil ho menší vzrůst. Ten už ale jako nevýhodu nevnímá.

Dnes se sice se střídavými pauzami pokouší o seznamování, ale s úspěchem se nesetkává. Má pocit, že mu ženy udávají stále stejné důvody, proč nepokračovat. Když byl mladší, vinil je z toho. "V pubertě jsem byl ohledně toho dost zahořklý a myslím, že je velké štěstí, že tehdy Andrew Tate ještě nebyl známý," připomíná misogynního influencera, který je momentálně v domácím vězení a čelí obvinění mimo jiné z toho, že přinutil několik žen natáčet pornografii.

Honza přiznává, že mívá období, kdy se cítí sám a romantický vztah by chtěl, jindy je ale za svůj single život rád. Zmiňuje, že je poměrně samotářský člověk, a i v partnerském soužití by pro sebe potřeboval dostatek prostoru. V jeho představách se však stále objevuje ideál dlouhodobého vztahu. "Nemusí to být vášnivá romantika, kterou nám tlačily filmy a mainstreamová kultura, ale dovedu si představit, že mít po boku někoho, s kým bych společně čelil životu, by mohlo být fajn," přemýšlí.

Porno na dosah ruky

Život mu komplikuje také závislost na pornu, kterou si vypěstoval v relativně nízkém věku a která šla ruku v ruce s tím, že se mu nedařilo navázat partnerský vztah. "Posilovalo se to jedno s druhým. Jsem první generace, která měla porno na dosah ruky. Kdykoliv jsem měl chuť se na něj podívat, udělal jsem to. Když jsem se v pubertě začal zajímat o holky a hormony začaly pracovat, potřeboval jsem vybít sexuální touhu. Normální by bylo snažit se ji konsenzuálně vybít s nějakou partnerkou. Já jsem se ale holky bál oslovit a začal jsem si ji vybíjet u porna. Ocitl jsem se ve spirále," popisuje, jak závislost vznikla.

To ovlivňuje jak jeho sexuální preference, tak libido. Když se na něj dívá příliš, ženy jej nevzrušují a nedokáže si užít sex. Momentálně mu chybí motivace se svou závislostí bojovat, protože je pro něj únikem před dalšími problémy, které v současnosti v životě řeší. Obecně má však pocit, že se jeho duševní rozpoložení ohledně vztahů zlepšuje. "Někdy je to lepší a jindy horší. Ale dlouhodobě mi pomáhá, když mám projekt, na kterém můžu pracovat, udržuju sociální kontakty a sportuju," vyjmenovává. Rozhovor s Honzou najdete ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.