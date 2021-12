Top foto 2021: Rok touhy po běžném životě očima fotografa Aktuálně.cz Jakuba Plíhala

Když se hlavní fotograf Aktuálně.cz Jakub Plíhal ohlédne za uplynulým rokem, zhodnotil by ho slovy: "Byla to snaha po návratu do normálu. Myslím, že tento motiv lze nalézt skoro ve všech mých fotografiích." Právě jeho výběrem snímků zahajujeme seriál Top foto 2021, ve kterém fotografové Aktuálně.cz a Hospodářských novin osobně představují své nejlepší a nejzajímavější záběry.

Jakub Plíhal byl jako hlavní fotograf Aktuálně.cz u všech významných událostí roku, počínaje třeba tornádem a jeho katastrofickými následky na jižní Moravě. Fotografoval pietu za pětadvacet tisíc obětí koronaviru s křížky namalovanými na dlažbě Staroměstského náměstí v Praze i hradní pietu se svíčkami v kelímcích od piva. "Bylo toho letos dost," zamýšlí se nad uplynulými měsíci. "Fotil jsem zavřené bazény, galerie, restaurace. Fotil jsem Polky, jak protestují za to, aby mohly rozhodovat o svém těle a právu jít na potrat. Zachytil jsem v Praze běloruskou šéfku opozice Svjatlanu Cichanouskou, kterou tamní autoritářský režim nenechá vrátit se do země. Zvěčnil jsem pokutování lyžařů na Petříně, maďarského premiéra v Ústí nad Labem i českou rodinu žijící v jurtě," popisuje Jakub Plíhal, jak široký byl rozsah témat a událostí, které se odehrávaly před objektivem jeho fotoaparátu. Na to, jak viděl uplynulý rok, se můžete podívat ve fotogalerii, pro kterou vybral a okomentoval snímky, které charakterizují uplynulé měsíce. O autorovi snímků: Jakub Plíhal (31 let). Od studií fotí pro Aktuálně, od roku 2015 jako stálý fotoreportér, od roku 2019 jako hlavní fotograf. Jezdí po Česku i do zahraničí, odkud přiváží autorské fotoreportáže s vlastními texty. Řada jeho snímků byla k vidění na výstavách Czech Press Photo. Jeho fotografie najdete jak na Aktuálně.cz, tak i v Hospodářských novinách a v dalších titulech vydavatelství Economia. Jeho práci můžete sledovat také zde:

