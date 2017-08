Čechošpaněl Blahnik vyrůstal mezi banánovníky. Jeho boty nosily Madonna i Diana, teď okouzlil Prahu

před 40 minutami

Jeho boty si oblíbila princezna Diana, zpěvačky Kylie Minogue, Madonna i herečka Sarah Jessica Parkerová. Manolo Blahnik a jeho pohádkové páry bot se staly symbolem kreativity a ženskosti. Ačkoliv jeho španělská matka a český otec chtěli, aby se stal diplomatem, vrhl se nakonec na kariéru umělce. A svého rozhodnutí litovat nemusí. V rodišti jeho otce - na pražské Kampě, začíná v pátek retrospektivní výstava jeho pětačtyřicetileté tvorby.

Manolo Blahnik se narodil před čtyřiasedmdesáti lety na Kanárských ostrovech, odkud pocházela jeho matka. Otec pozdějšího slavného návrháře bot byl lékárníkem z Prahy. Když před desítkami let vyrůstal na banánových plantážích španělského ostrova, zřejmě ani nepomyslel na to, že se jednou sejde tolik lidí na otevření jeho retrospektivní výstavy.

"Jsem poloviční Čech," řekl hrdě přítomným novinářům a milovníkům módy před zahájením první prohlídky výstavy The Art of Shoes v pražském Muzeu Kampa. Ojedinělá výstava jeho bot i skic se ocitla ve střední Evropě a České republice vůbec poprvé.

České země pro mě mají speciální význam

Mezi dvěma stovkami párů jsou i ručně vyrobené kozačky s českými křišťály, inspirované českým folklórem. "České země pro mě mají speciální význam, jelikož odjakživa představují tradici a kvalitu, ale zároveň v sobě nesou cosi hravého a dobrodružného," řekl již v červnu k botám Blahnik. Hodnota těchto kozaček byla vyčíslena na pět tisíc eur, tedy zhruba 130 tisíc korun.

Rodištěm otce, který z Prahy odešel před druhou světovou válkou, je inspirována také kolekce ikonických střevíčků Hangisi.

O Blahnikově budoucí slavné kariéře se však rozhodlo až v 70. letech. Česko-španělští rodiče z něj chtěli mít diplomata, on však již po prvním semestru na Ženevské univerzitě přešel na studium umění a architektury.

Ačkoliv se z něj architekt nakonec nestal, vztah k odvětví mu zůstal: "Narodil jsem se, abych se stal svým způsobem stavitelem a architektura byla rozhodujícím inspiračním zdrojem, který stojí za konstrukcemi mých bot," říká.

Osudové setkání s šéfredaktorkou amerického Vogue

Roku 1970 se ocitá v Londýně, kde chvíli pracoval jako fotograf pro The Sunday Times. Díky známosti s módní návrhářkou a dcerou Pabla Picassa Palomou, se o rok později setkal v New Yorku se šéfredaktorkou amerického časopisu Vogue Dianou Vreelandovou. Právě vlivná Vreelandová jej přesvědčila, aby upustil od divadelního návrhářství, kterému se chtěl věnovat, a vrhl se na tvorbu bot.

Roku 1972 uvedl Ossie Clark, ve své době nejznámější londýnský návrhář, přehlídku, jež Blahnik kompletně obul. Za rok na to mohl otevřít svůj první butik Zapata v londýnské módní čtvrti Chelsea. Během následujících let se jeho práce objevily na přehlídkových molech Yves Saint Laurenta, Christiana Diora či Johna Galliana.

Jeho výtvory nosila Bianca Jaggerová, exmanželka muzikanta Micka Jaggera, princezna Diana či Kylie Minogue. A když se koncem 90. let objevil v televizi kultovní seriál Sex ve městě v hlavní roli s Carrie Bradshawovou, jež milovala Blahnikovy boty, nastal poprask.

Poptávka po pohádkových barevných lodičkách začala prudce stoupat. Zpěvačka Madonna o Blahnikových botách kdysi prohlásila, že jsou lepší než sex. "A co více, vydrží déle," dodala údajně.

Lodičky jako vražedná zbraň

"Blahnikománie" neunikla ani kreslenému seriálu Simpsonovi. Jeho autor oblékl pár lodiček také Marge Simpsonové v roce 1991. A na filmovém plátně se objevily v životopisném dramatu režisérky Sofie Coppolové Marie Antoinetta. Snímek získal v roce 2007 Oscara právě za kostýmní výpravu Mileny Canonerové. Oceněné filmové róby a páry bot jsou na Kampě také k vidění.

Čtyřiasedmdesátiletý návrhář si zakládá na důkladné řemeslné práci a kvalitních materiálech. Stále se aktivně podílí na zrodu každé kolekce a pravidelně na pár týdnů vyráží do milánský továren, kde jeho umělecké kousky bot vznikají. Pečlivě tvarované formy a podpatky, jež pro své boty vytváří, ještě později vlastnoručně zdokonaluje.

Sám Blahnik tvrdí, že krása jeho práce tkví ve volnosti tvorby. Experimentuje rád s materiály, navrhl například pár bot z hliníku a titanu s podpatkem tak ostrým, že se nikdy nemohl začít vyrábět, protože by prý mohl být klasifikován jako vražedná zbraň.

Dvanáct tisíc modelů

"Manolo je neskutečně vizuální člověk, jeho mysl si nedopřeje oddechu a neustále zvídavě prozkoumává svět. V každém stylu se snaží zachytit to, co považuje za esenci elegance, ženskosti a krásy," uvedla na adresu umělce kurátorka výstavy Cristina Carillo de Albornozová.

Návrhář dnes žije v britském Bathu, kde je také jeho sbírka o dvanácti tisících párech - všechny prototypy modelů, které kdy vytvořil. Příprava výstavy zachycující úctyhodnou pětačtyřicetiletou tvorbu trvala dva roky. Blahnik a Albornozová nakonec vybrali více než dvě stě párů bot a 80 skic.

Z jediného butiku v londýnské Chelsea se boty česko-španělského autora dostaly na 290 prodejních míst v 33 zemích světa a nedávno byl spuštěn také on-line prodej. Za svou práci dostal v roce 2007 od Královny Alžběty II. vyznamenání Čestného komandéra Řadu britského impéria za přínos britskému módnímu průmyslu.

A co by doporučil všem ženám? Aby nechodily ve vysokých podpatcích, pokud je neumí nosit. "Není nic horšího a trapnějšího než vidět dívku, která chodí špatně ve vysokých podpatcích. Jestliže vám to nejde, kupte si něco méně vysokého," řekl před dvěma lety časopisu Glamour.