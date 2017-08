Obrazem: Bota jako umělecké dílo. Manolo Blahnik vystavuje svoje poklady v Museu Kampa

před 46 minutami

"Když vyřezávám vzor, vyprávím si příběhy o botách," říká španělský návrhář a designér Manolo Blahnik (74). Pětačtyřicet let se snaží obuv povýšit na umělecké dílo. Důraz dává na materiály, vzory, eleganci i kontext, pro který vzniká. Ode dneška až do listopadu je v pražském Museu Kampa k vidění výstava pojmenovaná Manolo Blahnik: The Art of Shoes, na níž si návštěvníci mohou zblízka prohlédnout 240 nejroztodivnějších modelů. Výstavu doprovází texty popisující Blahnikovu práci. Škoda jen jejich krokolomné české verze a také ledabylého rozmístění svítidel, která na některé boty nevrhají to nejlepší světlo.

