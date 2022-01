Top foto 2021: Nezvyklé kouzlo ztichlé Prahy očima Radoslava Vnenčáka

Fotograf Radoslav Vnenčák na svých snímcích z uplynulého roku zachytil Prahu tak, jak bychom si ji ještě před třemi či čtyřmi lety sotva dovedli představit: nezvykle prázdnou a tichou. Ve fotogalerii, která uzavírá seriál Top foto 2021, najdete jeho výběr snímků zachycujících metropoli v době pandemie.

Stejně jako mnoho z nás, Radoslav Vnenčák počátkem roku 2021 doufal, že se život postupně vrátí do normálu. "Mám rád Prahu, která žije, ve které si můžete zajít do hospůdky na pivo a navštívit koncert své oblíbené kapely," říká. Jak už víme, nevyplnilo se to. Vznikly však díky tomu zajímavé fotografie prázdné metropole, jaké by se daly v době před několika lety pořídit je velmi těžko.

"Na druhé straně bylo možná více klidu na domlouvání spolupráce s různými institucemi v souvislosti s mým focením. Povedlo se mi navázat kontakt s městem Praha, s Národním muzeem nebo třeba s Národním divadlem. To vše mi otevírá další možnosti, jak fotit Prahu z neobvyklých míst a v neobvyklých časech," říká fotograf.

Seriál Top foto představuje práci fotografů, s jejichž snímky se čtenáři mohou setkávat na webu Aktuálně.cz, v Hospodářských novinách a v některých dalších titulech vydavatelství Economia. Dosud v něm vyšly výběry fotografií Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Tomáše Vocelky, Michala Novotného, Libora Fojtíka, Tomáše Škody, Jana Jirkovského, Honzy Mudry, Jiřího Zerzoně, Magdalény Medkové a Richarda Horáka.

O autorovi snímků:

Radoslav Vnenčák je fotograf, jehož hlavním tématem je Praha. Začínal fotografovat v dětství, ještě na kinofilm. Fotografie je jeho koníček, kromě města a událostí v něm fotografuje také koncerty a kulturní akce. Jeho práci můžete sledovat například na sociálních sítích:

Instagram: instagram.com/radoslavvnencak

Facebook: facebook.com/radoslav.vnencak